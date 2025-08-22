Сшито для худых по цене костюма для банкира. Почему подростки ненавидят покупать школьную форму

Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

«Траур» и «дубово сидит» — так звучали вердикты подростков, пытавшихся найти в торговом центре хоть что-то, что можно надеть 1 сентября без ущерба для стиля, кошелька и психики. Вместе с группой школьников корреспонденты «Фонтанки» отправились в партизанский рейд по одному из крупнейших торговых центров, чтобы выяснить, почему покупка формы превращается в квест на выживание.

На первый взгляд, задача была проста: найти классический темный низ, светлый верх и хотя бы намек на пиджак для двух старшеклассников — Даши (159 см) и Матвея (164 см). Однако главная забава августа по уровню нервотрепки оказалась сравнима с получением субсидии на разведение крупного рогатого скота или записью к врачу через «Госуслуги». Подробности — в материале наших коллег.

Ostin: синтетический ад и короткие рукава

Первая точка — Ostin. Стойка с вывеской «Школьная коллекция: для детей от 7 до 15 лет». Не заметить ее невозможно — располагается прямо напротив входа. Даша вылетает по возрасту, но есть призрачная надежда на рост.

Для девушки здесь нашлась плиссированная юбка, укороченный жакет и блузка, которая едва достает до пупка. Альтернативы в виде классики нет.

Состав. В юбке 58% полиэстера, 40% вискозы и 2% эластана. У жакета — такой же, но добавляется еще подклад, на 55% состоящий из полиэстера и на 45% из вискозы. Этот «коктейль» волокон очень износостойкий, но доминирующий полиэстер блокирует воздухообмен, создавая «парниковый» эффект. Рубашка на 4% из эластана и 96% хлопка, а это значит, что она рискует «сесть» после стирки и будет сильно мяться, а в жаркую погоду вызывать ощущение легкой духоты.

Цена комплекта: 7797 руб. (юбка 2599 руб., жакет 3599 руб., блузка 1599 руб.). Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Даша не в восторге.

— Юбка сшита на очень худеньких девочек. Там есть резинка, чтобы увеличить талию, но все равно я в ней еле дышу. Рубашка ужасно просвечивает и очень маленькая, несмотря на то, что я надевала свой размер. А еще она очень короткая. Пиджак очень дубово сидит и странно сделан — с потайной застежкой. Это очень неудобно.

Комментирует персональный стилист, автор страницы «Яркое одевательство» Кристина Коалова: «Вообще, костюмы с укороченным пиджаком и мини-юбкой плиссе в спокойных цветах сейчас очень актуальны, как среди взрослых, так и подростков. Но в данном случае рукава добавляют образу излишнего объема, пиджак, увы, не держит форму, а юбка может быть некомфортно короткая».

Даша не падает духом и примеряет аккуратное черное платье с белым воротником.

Состав: 63% полиэстер, 33% вискоза, 4% эластан. От полиэстера очень скоро ждем катышки, и сильной сминаемости — из-за высокого содержания вискозы. Дышать ткань будет плохо, а вот зато электризоваться на «пять с плюсом».

Цена: 2599 руб. Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Платьем она довольна, но смущает короткий рукав: в холодную погоду придется дополнять лук лонгсливом или кофтой, а это очередной удар по кошельку родителей. Да и эстетика, скорее всего, пострадает.

Комментирует стилист: «Данная модель выглядит вполне симпатично, но вопросы к длине, еще 5 сантиметров были бы более уместны для школьной формы».

Матвей находит рубашку, трикотажный жилет и черные слаксы, которые чуть менее искушенные легко спутают с джинсами. Классических брюк подходящего размера на него просто нет. Но и со слаксами беда — застряли на уровне колен и натягиваться наотрез отказались.

Состав. В рубашке 76% хлопка и 24% полиэстера — комфортный гибрид для повседневной носки, но в очень жаркую погоду ткань будет хуже отводить влагу и вентилироваться. Наличие полиэстера должно добавлять ткани прочности и устойчивости к сминанию, но почему-то это не работает: рукава выглядят так, словно из них до примерки вязали морские узлы. Жилет из 100% хлопка комфортен в носке, но рискует быстро растянуться и потерять форму, а то и просто «сесть» после стирки.

Цена комплекта: 3798 руб. (рубашка 1999 руб., жилет 1799 руб.) Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Сидит обновка откровенно плохо. Парень расстроен:

— Я всё подбирал по размеру: у меня рост 164, и эти вещи тоже на рост 164.

Мнение стилиста: «Не самый удачный вариант. Рукава слишком обтянули плечи, хотя по длине нормальные. Для того чтобы образ был гармоничным, жилет должен быть чуть свободнее. И верхний слой должен быть всегда чуть плотнее, чем нижний, чтобы комплект не выглядел странно, так что тут тоже чуть-чуть не хватает объема».

Sela: одежда для худых школьников

Стойка с тематической одеждой называется «Школьная коллекция» и встречает покупателей у входа блузами с рюшами. От которых Дашу сразу начинает «бомбить»:

— У меня с самого первого класса ненависть к рюшечкам. Найти рубашку без них невозможно. И мы с родителями каждый год сильно страдали, когда искали школьную форму. Это старомодно, не нужно это на каждый день. Это неудобно, слишком вычурно, — высказывается она.

Переходя от стойки к стойке, Даша теряет оптимизм. Трикотажное синее платье удостаивается эпитета «ужасно» и комментариев «это всё обтянет» и «слишком коротко, даже для маленькой девочки».

У черного платья с накидным поверх горла белым воротничком на завязках неимоверно длинные рукава, доходящие до кончиков пальцев.

Ни с чем из рейда по залу возвращается и Матвей.

— Нашел неплохой пиджак своего роста, но у него очень узкие плечи, на меня точно не налезет.

Даша заключает:

— Видимо, это магазин для очень худых школьников.

Colin's: не про форму

Магазин заманивает нас вывеской «Снова в школу» на лотке. Очень быстро мы понимаем, что если табличку убрать, то весь школьный флер тоже исчезнет: выкладка изобилует джинсами, рубашками-поло в широкую клетку и бордовыми пуловерами. Это как-то не про форму.

Gloria Jeans: преобладает черное

В расцветке платьев на стойках здесь преобладает черная гамма, и руки к ним не тянутся. Даша объясняет это коротко и исчерпывающе:

— Траур.

Одно девушка всё же выуживает: оно точь-в-точь как то , что недавно примеряла, только рукав длинный.

Состав: 76% полиэстер, 19% вискоза, 5% эластан. Из-за высокого содержания синтетики платье будет плохо пропускать воздух и сильно электризоваться.

Цена: 2499 руб. Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Однако результат Дашу разочаровывает.

— Оно мне мало. Притом что я брала на размер больше, чем мне нужно. По размерной сетке магазина мой — XXS, но я в него даже не влезла. А это мне очень узкое в плечах, а талия почему-то высоко, — сокрушается девушка.

Гипотетически можно было бы примерить на размер побольше, но в природе такого платья не существует.

Комментарий стилиста: «Платье кажется коротковатым и слишком узким. При этом рукава в такой модели, наоборот, могли быть компактнее, чуть короче, с приоткрытым запястьем и менее объемные, чтобы все платье было в целом более гармоничным».

Матвея вновь преследовала злая ирония: рубашка его размера была тесной клеткой, а следующая — просторной, но безразличной палаткой.

— Похоже, на поиски формы нам придется грохнуть целый день, — делюсь я соображениями с фотографом Мишей, пока ребята переодеваются.

— День?! Хах! И не один! — негодующе хмыкает мужчина рядом.

Он сидит на стуле напротив примерочной, на его лице, раскрасневшемся от духоты, написано страдание. Тут из-за ширмы появляется его сын лет восьми и демонстрирует джинсы и пуловер.

— Мне все нравится, идем скорее отсюда, — машет он пареньку и с облегчением рвется на выход.

Детский мир: привет из пятого класса

Здесь царство сарафанов «скалочкой» — бесформенных и блестящих от синтетики. Платье за 800 рублей Даша отказывается даже доносить до примерочной:

— Это просто кусок квадратной ткани, который делает тебя хуже, какая бы фигура ни была. Платье лет на 12, наверное. Видимо, просто увеличивают размер до 164 и думают, что десятиклассница купит одежду для детей.

Матвей возвращается поникший: на него здесь нет абсолютно ничего.

«Смена»: надежда на московское качество

На школьном базаре от московской фабрики «Смена» продавцы с ходу предлагают юбочки — жакетики. Цены кусаются. Брюки для мальчика — от 3 тысяч, но Матвей в них не влезает. Натянуть белый джемпер ему удалось, но несмотря на совпадение ростовки, на парне он сидит в облипку, как балетное трико.

Миша искренне сочувствует Матвею.

— Бедных мальчиков сложно одеть, — вспоминая свое школьное прошлое, резюмирует он. — Я всегда был очень высоким, проблема была найти и брюки, и рубашки. Откровенно говоря, и выбора для мальчиков намного меньше.

Дашин «улов» более удачный — консультант помогла ей подобрать блузку, жакет и юбку.

Состав: юбка 48% вискоза, 48% полиэстер, 4% ПУ. Жакет — 50% вискоза и столько же полиэстер. Блуза — 60% хлопок, 40% полиэстер. Эта одежда будет плохо дышать и сильно электризоваться из-за высокого содержания синтетики. Сочетание вискозы с полиэстером в юбке и жакете может привести к быстрой потере формы и образованию катышков.

Цена комплекта: 10 597 руб. (блуза 1999 руб., юбка 2799 руб., жакет 5799 руб.). Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

В обнове Даша похожа на девушку-чирлидера. Хотя ткань приятная и не колется, результатом она недовольна:

— Юбка короткая, мне в ней тяжело дышать, она тесная. В плечах мне все очень маленькое, двигать руками невозможно.

Мнение стилиста: «Здесь создается впечатление, что костюм лучше бы сел на девочку лет на 6 младше, но чуть более корпулентную. Словно оставили донашивать третий год».

Не спасают ситуацию и брюки, которые консультант принесла на замену юбке: того и гляди, они лопнут по швам. Носить такое, конечно, нельзя, а вещей на размер больше, увы, на ярмарке нет.

Befree: почти успех

Здесь Матвей находит надежду: брюки, рубашку и пиджак.

Состав: брюки — 68% полиэстер, 30% вискоза, 2% эластан, рубашка — 70% хлопок, 28% полиамид, 2% эластан, пиджак 78% полиэстер, 18% вискоза, 4% эластан. Комбинация волокон при длительной носке создаст эффект парника из-за низкой воздухопроницаемости. Небольшой процент хлопка в рубашке не обеспечит достаточной гигроскопичности, поэтому тело будет плохо дышать и может появиться ощущение влажности.

Цена комплекта: 12 588 руб. (брюки 3599 руб., рубашка 2999 руб., пиджак 5990 руб.) Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Но надежда призрачна: брюки велики по росту, пиджак хорошо смотрится только с расстегнутой пуговицей, а если застегнуть — то забыть, как дышать.

Снимок делаем с расстегнутым пиджаком — иначе никак.

— Ты доволен своим видом? Ты чувствуешь, что классный в этом всем?

Матвей внимательно разглядывает отражение в зеркале и расстроенно заключает:

— Нет, я не классный. Другого размера просто не было.

Комментарий стилиста: «Костюм выглядит наиболее выигрышно. Актуальная у подростков не слишком высокая посадка брюк, пиджак держит форму, плечи на месте, насколько можно судить по этому фото».

Рыскать дальше по этажу бессмысленно: бесчисленные бутики детской одежды изобилуют изделиями «под школу», но 14-летние — их предел.

«Салют» и премиум-сегмент: спасение для избранных

Разыскивая форму для школьников, не вспомнить про фабрику «Салют» было бы халатностью. Многие годы они обшивают десятки петербургских школ, в том числе элитную 56-ю гимназию, и мы отправляемся в магазин на Кронверкскую улицу.

Для Матвея здесь находим костюм и рубашку.

Состав: пиджак и брюки — 48% вискоза, 48% полиэстер, 4% ПУ, рубашка — 60% хлопок, 40% полиэстер. Низкий процент натуральных волокон и наличие полиуретана снижают воздухопроницаемость, из-за чего одежда плохо дышит, в ней может быть некомфортно в жаркую погоду. Рубашка будет менее гигроскопичной, чем чисто хлопковая, впитывать влагу и охлаждать тело такая ткань будет хуже.

Цена комплекта: 29 770 руб. (пиджак 14 990 руб., рубашка 3290 руб., брюки 11 490 руб.) Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Как влитая — одежда садится, на наш взгляд, идеально. Немного подводит рубашка: в застегнутом виде воротник почему-то оказывается шире шеи. Тем не менее, впервые за нашу трехчасовую «охоту», Матвей радостно улыбается:

— Мне очень нравится, как я выгляжу, и тактильные ощущения приятные.

Сказать то же самое о цене, увы, он не может.

Мнение стилиста: «Не самая удачная посадка — рукав свернулся гармошкой, брюки также выглядят громоздко».

Мытарства Даши продолжаются: ни один пиджак не садится в плечах.

— У меня всегда вот тут очень жмет. Какой бы фасон ни был, — вздыхает она, указывая на пройму.

Последнюю надежду девушка возлагает на маленькое черное платье. Приталенный верх с поясом подчеркивает фигуру, расклешенная юбка придает легкости.

Состав: 31% вискоза, 65% полиэстер, 4% ПУ. Ткань будет плохо дышать и впитывать пот — в теплую погоду в нем будет как в пленке. Много полиэстера и добавка полиуретана делают ткань жестковатой, зато устойчивой к сминанию.

Цена: 11 990 руб. Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Даша внешним видом довольна, но сразу отмечает дискомфорт в пройме:

— Я не могу поднять руки. Школьная форма не для меня, — с горечью заключает она.

Комментарий стилиста: «В этом платье нравится юбка, и, пожалуй, оно наиболее удачное. Можно проверить, не узкое ли в груди, отведя плечи назад, если комфортно — можно брать».

Итог многочасового марафона удручает. Матвей остался без одежды, а Даша, видимо, пойдет в школу в платье с коротким рукавом и зимой будет дрожать в нем как осиновый лист.

На психотерапию потребуется примерно пять лет

Спасительной гаванью родителей ребята называют маркетплейсы.

— Будем искать самые базовые вещи без каких-то дополнительных деталей. Это очень тяжело и долго, но все равно оптимальный вариант, — резюмирует Даша.

Пока чиновники спорят о «едином коде» и «камзолах с жабо», родители и дети вынуждены проходить квест под названием «Школьная форма». Где на кону не только деньги, но и нервы, и впустую потерянное время. И главный вопрос остается открытым: если в центре многомиллионного города нельзя купить брюки и пиджак для подростка, то где вообще можно?