Сшито для худых по цене костюма для банкира. Почему подростки ненавидят покупать школьную форму

Сшито для худых по цене костюма для банкира. Почему подростки ненавидят покупать школьную форму

С группой школьников журналисты отправились в рейд по торговому центру

3 комментария
Источник:

Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

«Траур» и «дубово сидит» — так звучали вердикты подростков, пытавшихся найти в торговом центре хоть что-то, что можно надеть 1 сентября без ущерба для стиля, кошелька и психики. Вместе с группой школьников корреспонденты «Фонтанки» отправились в партизанский рейд по одному из крупнейших торговых центров, чтобы выяснить, почему покупка формы превращается в квест на выживание.

На первый взгляд, задача была проста: найти классический темный низ, светлый верх и хотя бы намек на пиджак для двух старшеклассников — Даши (159 см) и Матвея (164 см). Однако главная забава августа по уровню нервотрепки оказалась сравнима с получением субсидии на разведение крупного рогатого скота или записью к врачу через «Госуслуги». Подробности — в материале наших коллег.

Ostin: синтетический ад и короткие рукава

Первая точка — Ostin. Стойка с вывеской «Школьная коллекция: для детей от 7 до 15 лет». Не заметить ее невозможно — располагается прямо напротив входа. Даша вылетает по возрасту, но есть призрачная надежда на рост.

Для девушки здесь нашлась плиссированная юбка, укороченный жакет и блузка, которая едва достает до пупка. Альтернативы в виде классики нет.

Состав. В юбке 58% полиэстера, 40% вискозы и 2% эластана. У жакета — такой же, но добавляется еще подклад, на 55% состоящий из полиэстера и на 45% из вискозы. Этот «коктейль» волокон очень износостойкий, но доминирующий полиэстер блокирует воздухообмен, создавая «парниковый» эффект. Рубашка на 4% из эластана и 96% хлопка, а это значит, что она рискует «сесть» после стирки и будет сильно мяться, а в жаркую погоду вызывать ощущение легкой духоты.

Цена комплекта: 7797 руб. (юбка 2599 руб., жакет 3599 руб., блузка 1599 руб.). | Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»Цена комплекта: 7797 руб. (юбка 2599 руб., жакет 3599 руб., блузка 1599 руб.). | Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Цена комплекта: 7797 руб. (юбка 2599 руб., жакет 3599 руб., блузка 1599 руб.).

Источник:

Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Даша не в восторге.

— Юбка сшита на очень худеньких девочек. Там есть резинка, чтобы увеличить талию, но все равно я в ней еле дышу. Рубашка ужасно просвечивает и очень маленькая, несмотря на то, что я надевала свой размер. А еще она очень короткая. Пиджак очень дубово сидит и странно сделан — с потайной застежкой. Это очень неудобно.

Комментирует персональный стилист, автор страницы «Яркое одевательство» Кристина Коалова: «Вообще, костюмы с укороченным пиджаком и мини-юбкой плиссе в спокойных цветах сейчас очень актуальны, как среди взрослых, так и подростков. Но в данном случае рукава добавляют образу излишнего объема, пиджак, увы, не держит форму, а юбка может быть некомфортно короткая».

Даша не падает духом и примеряет аккуратное черное платье с белым воротником.

Состав: 63% полиэстер, 33% вискоза, 4% эластан. От полиэстера очень скоро ждем катышки, и сильной сминаемости — из-за высокого содержания вискозы. Дышать ткань будет плохо, а вот зато электризоваться на «пять с плюсом».

Цена: 2599 руб. | Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»Цена: 2599 руб. | Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Цена: 2599 руб.

Источник:

Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Платьем она довольна, но смущает короткий рукав: в холодную погоду придется дополнять лук лонгсливом или кофтой, а это очередной удар по кошельку родителей. Да и эстетика, скорее всего, пострадает.

Комментирует стилист: «Данная модель выглядит вполне симпатично, но вопросы к длине, еще 5 сантиметров были бы более уместны для школьной формы».

Матвей находит рубашку, трикотажный жилет и черные слаксы, которые чуть менее искушенные легко спутают с джинсами. Классических брюк подходящего размера на него просто нет. Но и со слаксами беда — застряли на уровне колен и натягиваться наотрез отказались.

Состав. В рубашке 76% хлопка и 24% полиэстера — комфортный гибрид для повседневной носки, но в очень жаркую погоду ткань будет хуже отводить влагу и вентилироваться. Наличие полиэстера должно добавлять ткани прочности и устойчивости к сминанию, но почему-то это не работает: рукава выглядят так, словно из них до примерки вязали морские узлы. Жилет из 100% хлопка комфортен в носке, но рискует быстро растянуться и потерять форму, а то и просто «сесть» после стирки.

Цена комплекта: 3798 руб. (рубашка 1999 руб., жилет 1799 руб.) | Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»Цена комплекта: 3798 руб. (рубашка 1999 руб., жилет 1799 руб.) | Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Цена комплекта: 3798 руб. (рубашка 1999 руб., жилет 1799 руб.)

Источник:

Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Сидит обновка откровенно плохо. Парень расстроен:

— Я всё подбирал по размеру: у меня рост 164, и эти вещи тоже на рост 164.

Мнение стилиста: «Не самый удачный вариант. Рукава слишком обтянули плечи, хотя по длине нормальные. Для того чтобы образ был гармоничным, жилет должен быть чуть свободнее. И верхний слой должен быть всегда чуть плотнее, чем нижний, чтобы комплект не выглядел странно, так что тут тоже чуть-чуть не хватает объема».

Sela: одежда для худых школьников

Стойка с тематической одеждой называется «Школьная коллекция» и встречает покупателей у входа блузами с рюшами. От которых Дашу сразу начинает «бомбить»:

— У меня с самого первого класса ненависть к рюшечкам. Найти рубашку без них невозможно. И мы с родителями каждый год сильно страдали, когда искали школьную форму. Это старомодно, не нужно это на каждый день. Это неудобно, слишком вычурно, — высказывается она.

Переходя от стойки к стойке, Даша теряет оптимизм. Трикотажное синее платье удостаивается эпитета «ужасно» и комментариев «это всё обтянет» и «слишком коротко, даже для маленькой девочки».

У черного платья с накидным поверх горла белым воротничком на завязках неимоверно длинные рукава, доходящие до кончиков пальцев.

Ни с чем из рейда по залу возвращается и Матвей.

— Нашел неплохой пиджак своего роста, но у него очень узкие плечи, на меня точно не налезет.

Даша заключает:

— Видимо, это магазин для очень худых школьников.

Colin's: не про форму

Магазин заманивает нас вывеской «Снова в школу» на лотке. Очень быстро мы понимаем, что если табличку убрать, то весь школьный флер тоже исчезнет: выкладка изобилует джинсами, рубашками-поло в широкую клетку и бордовыми пуловерами. Это как-то не про форму.

Gloria Jeans: преобладает черное

В расцветке платьев на стойках здесь преобладает черная гамма, и руки к ним не тянутся. Даша объясняет это коротко и исчерпывающе:

— Траур.

Одно девушка всё же выуживает: оно точь-в-точь как то, что недавно примеряла, только рукав длинный.

Состав: 76% полиэстер, 19% вискоза, 5% эластан. Из-за высокого содержания синтетики платье будет плохо пропускать воздух и сильно электризоваться.

Цена: 2499 руб. | Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»Цена: 2499 руб. | Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Цена: 2499 руб.

Источник:

Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Однако результат Дашу разочаровывает.

— Оно мне мало. Притом что я брала на размер больше, чем мне нужно. По размерной сетке магазина мой — XXS, но я в него даже не влезла. А это мне очень узкое в плечах, а талия почему-то высоко, — сокрушается девушка.

Гипотетически можно было бы примерить на размер побольше, но в природе такого платья не существует.

Комментарий стилиста: «Платье кажется коротковатым и слишком узким. При этом рукава в такой модели, наоборот, могли быть компактнее, чуть короче, с приоткрытым запястьем и менее объемные, чтобы все платье было в целом более гармоничным».

Матвея вновь преследовала злая ирония: рубашка его размера была тесной клеткой, а следующая — просторной, но безразличной палаткой.

— Похоже, на поиски формы нам придется грохнуть целый день, — делюсь я соображениями с фотографом Мишей, пока ребята переодеваются.

— День?! Хах! И не один! — негодующе хмыкает мужчина рядом.

Он сидит на стуле напротив примерочной, на его лице, раскрасневшемся от духоты, написано страдание. Тут из-за ширмы появляется его сын лет восьми и демонстрирует джинсы и пуловер.

— Мне все нравится, идем скорее отсюда, — машет он пареньку и с облегчением рвется на выход.

Детский мир: привет из пятого класса

Здесь царство сарафанов «скалочкой» — бесформенных и блестящих от синтетики. Платье за 800 рублей Даша отказывается даже доносить до примерочной:

— Это просто кусок квадратной ткани, который делает тебя хуже, какая бы фигура ни была. Платье лет на 12, наверное. Видимо, просто увеличивают размер до 164 и думают, что десятиклассница купит одежду для детей.

Матвей возвращается поникший: на него здесь нет абсолютно ничего.

«Смена»: надежда на московское качество

На школьном базаре от московской фабрики «Смена» продавцы с ходу предлагают юбочки — жакетики. Цены кусаются. Брюки для мальчика — от 3 тысяч, но Матвей в них не влезает. Натянуть белый джемпер ему удалось, но несмотря на совпадение ростовки, на парне он сидит в облипку, как балетное трико.

Миша искренне сочувствует Матвею.

— Бедных мальчиков сложно одеть, — вспоминая свое школьное прошлое, резюмирует он. — Я всегда был очень высоким, проблема была найти и брюки, и рубашки. Откровенно говоря, и выбора для мальчиков намного меньше.

Дашин «улов» более удачный — консультант помогла ей подобрать блузку, жакет и юбку.

Состав: юбка 48% вискоза, 48% полиэстер, 4% ПУ. Жакет — 50% вискоза и столько же полиэстер. Блуза — 60% хлопок, 40% полиэстер. Эта одежда будет плохо дышать и сильно электризоваться из-за высокого содержания синтетики. Сочетание вискозы с полиэстером в юбке и жакете может привести к быстрой потере формы и образованию катышков.

Цена комплекта: 10&nbsp;597 руб. (блуза 1999 руб., юбка 2799 руб., жакет 5799 руб.). | Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»Цена комплекта: 10&nbsp;597 руб. (блуза 1999 руб., юбка 2799 руб., жакет 5799 руб.). | Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Цена комплекта: 10 597 руб. (блуза 1999 руб., юбка 2799 руб., жакет 5799 руб.).

Источник:

Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

В обнове Даша похожа на девушку-чирлидера. Хотя ткань приятная и не колется, результатом она недовольна:

— Юбка короткая, мне в ней тяжело дышать, она тесная. В плечах мне все очень маленькое, двигать руками невозможно.

Мнение стилиста: «Здесь создается впечатление, что костюм лучше бы сел на девочку лет на 6 младше, но чуть более корпулентную. Словно оставили донашивать третий год».

Не спасают ситуацию и брюки, которые консультант принесла на замену юбке: того и гляди, они лопнут по швам. Носить такое, конечно, нельзя, а вещей на размер больше, увы, на ярмарке нет.

Befree: почти успех

Здесь Матвей находит надежду: брюки, рубашку и пиджак.

Состав: брюки — 68% полиэстер, 30% вискоза, 2% эластан, рубашка — 70% хлопок, 28% полиамид, 2% эластан, пиджак 78% полиэстер, 18% вискоза, 4% эластан. Комбинация волокон при длительной носке создаст эффект парника из-за низкой воздухопроницаемости. Небольшой процент хлопка в рубашке не обеспечит достаточной гигроскопичности, поэтому тело будет плохо дышать и может появиться ощущение влажности.

Цена комплекта: 12&nbsp;588 руб. (брюки 3599 руб., рубашка 2999 руб., пиджак 5990 руб.) | Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»Цена комплекта: 12&nbsp;588 руб. (брюки 3599 руб., рубашка 2999 руб., пиджак 5990 руб.) | Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Цена комплекта: 12 588 руб. (брюки 3599 руб., рубашка 2999 руб., пиджак 5990 руб.)

Источник:

Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Но надежда призрачна: брюки велики по росту, пиджак хорошо смотрится только с расстегнутой пуговицей, а если застегнуть — то забыть, как дышать.

Снимок делаем с расстегнутым пиджаком — иначе никак.

— Ты доволен своим видом? Ты чувствуешь, что классный в этом всем?

Матвей внимательно разглядывает отражение в зеркале и расстроенно заключает:

— Нет, я не классный. Другого размера просто не было.

Комментарий стилиста: «Костюм выглядит наиболее выигрышно. Актуальная у подростков не слишком высокая посадка брюк, пиджак держит форму, плечи на месте, насколько можно судить по этому фото».

Рыскать дальше по этажу бессмысленно: бесчисленные бутики детской одежды изобилуют изделиями «под школу», но 14-летние — их предел.

«Салют» и премиум-сегмент: спасение для избранных

Разыскивая форму для школьников, не вспомнить про фабрику «Салют» было бы халатностью. Многие годы они обшивают десятки петербургских школ, в том числе элитную 56-ю гимназию, и мы отправляемся в магазин на Кронверкскую улицу.

Для Матвея здесь находим костюм и рубашку.

Состав: пиджак и брюки — 48% вискоза, 48% полиэстер, 4% ПУ, рубашка — 60% хлопок, 40% полиэстер. Низкий процент натуральных волокон и наличие полиуретана снижают воздухопроницаемость, из-за чего одежда плохо дышит, в ней может быть некомфортно в жаркую погоду. Рубашка будет менее гигроскопичной, чем чисто хлопковая, впитывать влагу и охлаждать тело такая ткань будет хуже.

Цена комплекта: 29&nbsp;770 руб. (пиджак 14&nbsp;990 руб., рубашка 3290 руб., брюки 11&nbsp;490 руб.) | Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»Цена комплекта: 29&nbsp;770 руб. (пиджак 14&nbsp;990 руб., рубашка 3290 руб., брюки 11&nbsp;490 руб.) | Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Цена комплекта: 29 770 руб. (пиджак 14 990 руб., рубашка 3290 руб., брюки 11 490 руб.)

Источник:

Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Как влитая — одежда садится, на наш взгляд, идеально. Немного подводит рубашка: в застегнутом виде воротник почему-то оказывается шире шеи. Тем не менее, впервые за нашу трехчасовую «охоту», Матвей радостно улыбается:

— Мне очень нравится, как я выгляжу, и тактильные ощущения приятные.

Сказать то же самое о цене, увы, он не может.

Мнение стилиста: «Не самая удачная посадка — рукав свернулся гармошкой, брюки также выглядят громоздко».

Мытарства Даши продолжаются: ни один пиджак не садится в плечах.

— У меня всегда вот тут очень жмет. Какой бы фасон ни был, — вздыхает она, указывая на пройму.

Последнюю надежду девушка возлагает на маленькое черное платье. Приталенный верх с поясом подчеркивает фигуру, расклешенная юбка придает легкости.

Состав: 31% вискоза, 65% полиэстер, 4% ПУ. Ткань будет плохо дышать и впитывать пот — в теплую погоду в нем будет как в пленке. Много полиэстера и добавка полиуретана делают ткань жестковатой, зато устойчивой к сминанию.

Цена: 11&nbsp;990 руб. | Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»Цена: 11&nbsp;990 руб. | Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Цена: 11 990 руб.

Источник:

Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Даша внешним видом довольна, но сразу отмечает дискомфорт в пройме:

— Я не могу поднять руки. Школьная форма не для меня, — с горечью заключает она.

Комментарий стилиста: «В этом платье нравится юбка, и, пожалуй, оно наиболее удачное. Можно проверить, не узкое ли в груди, отведя плечи назад, если комфортно — можно брать».

Итог многочасового марафона удручает. Матвей остался без одежды, а Даша, видимо, пойдет в школу в платье с коротким рукавом и зимой будет дрожать в нем как осиновый лист.

На психотерапию потребуется примерно пять лет

Спасительной гаванью родителей ребята называют маркетплейсы.

— Будем искать самые базовые вещи без каких-то дополнительных деталей. Это очень тяжело и долго, но все равно оптимальный вариант, — резюмирует Даша.

Пока чиновники спорят о «едином коде» и «камзолах с жабо», родители и дети вынуждены проходить квест под названием «Школьная форма». Где на кону не только деньги, но и нервы, и впустую потерянное время. И главный вопрос остается открытым: если в центре многомиллионного города нельзя купить брюки и пиджак для подростка, то где вообще можно?

Несколько часов мучиться с примеркой в душных торговых центрах, где синтетика липнет к телу, а цены вызывают приступ паники, или смириться и купить ребенку первое попавшееся, невзирая на его протесты, — вопрос дискуссионный. Возможно, наши предки были правы, без лишних душевных терзаний напяливая на отпрысков то, что сочли нужным, исходя из толщины кошелька и представлений о приличиях. Однако те, кто самолично отходил от звонка до звонка в ненавистных мрачных платьях и неуклюжих жакетах, прекрасно знают, что родительский деспотизм приводит к обострению извечного конфликта отцов и детей. На психотерапию потребуется примерно пять лет, говорят они, а может быть, и больше.

Вязовкина Наталья
Школьная форма — 2025 Подготовка к школе Испытано на себе Примерочная Торговый центр Исследование
Комментарии
Гость
48 минут
Китайцы шьют под свои габариты.
Гость
42 минуты
Костюмчик на первоклашку стоит как на взрослого мужика совсем уже одурели одно обирание народа.
