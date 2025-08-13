Что изменится в школах Ярославля с 1 сентября? Список нововведений

Какие изменения введут в школах Ярославля Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

С 1 сентября 2025 года в школах Ярославля, как и по всей России, вступят в силу важные изменения. Они затронут как саму систему образования, так и организационные аспекты учебного процесса.

В этом материале редакция 76.RU собрала перечень нововведений, которые изменят жизнь школьников.

Оценки за поведение

Советская практика с оценками за поведение возвращается в современную Россию. Правда, пока в экспериментальном режиме. Ярославская область стала одной из пилотных территорий, где начнут выставлять такие отметки. В проект также вошли Новгородская и Тульская области, Луганская Народная Республика, Чеченская Республика и Республика Мордовия.

«Оценки поведения мы предлагаем выставлять с 1-го по 8-й класс в пилотном режиме в течение всего учебного года», — пояснила заместитель министра просвещения РФ Ольга Колударова.

Не задействуем в апробации выпускные классы, чтобы не провоцировать напряженность с учетом необходимости подготовки к экзаменам. В дальнейшем планируется распространить проект на всех обучающихся. Ольга Колударова заместитель министра просвещения РФ

Критерии оценок поведения разработали с учетом мнения учителей и родителей. Оценку будет ставить классный руководитель, опираясь на отзывы педагогов и администрации школы.

Единое расписание во всех школах

Во всех школах будет введено единое расписание для младшей, средней и старшей степеней обучения. Федеральное Министерство просвещения направит в школы стандартизированные рекомендации, на основе которых учебные заведения составят собственный график.

«Мы рекомендовали школам расписание, но каждая школа в зависимости от тех или иных условий, от наличия кадров, от школьников, контингента сама устанавливает расписание», — сказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

На сайте «Объясняем.РФ» уточняют, что единое расписание вводится для получения одинакового качества образования во всех школах России. В частности, чтобы у учеников из разных регионов были равные возможности, например, при переводе между школами.

Для начальных классов предусмотрено чередование легких и сложных предметов, обязательные перерывы по 30 минут между уроками и дополнительными занятиями, а также нормирование объема домашнего задания: не более часа в первом классе и полутора часов во втором–третьем.

Для средней и старшей школы планируется синхронизировать программы с заданиями ОГЭ и ЕГЭ.

Новые правила выполнения контрольных работ

С 1 сентября в российских школах введут единые требования к длительности контрольных и практических работ. Контрольная не должна занимать более одного-двух уроков по 45 минут, а практические задания, не влияющие на итоговую оценку, — проходить в рамках одного урока.

Кроме того, общий объем проверочных мероприятий ограничен: они не могут занимать более 10% учебного времени по предмету в конкретном классе.

Школьная форма по новым ГОСТам

С началом нового учебного года в российских школах вступает в силу обновленный ГОСТ, определяющий требования к школьной форме. Документ предлагает, чтобы одежда учеников была строгой, деловой, удобной и эстетичной.

Кроме того, в правилах прописано, что одежда школьников не должна содержать символику асоциальных неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующую противоправное поведение. А государственную и патриотическую символику стандарт ГОСТ, напротив, рекомендует.

Применение стандарта добровольное: каждая школа решает сама, вводить его или нет.

Новые предметы

В 2026 году в российских школах введут новый предмет — «Духовно-нравственная культура России». Как говорится в документах на сайте Минпросвещения, сейчас идет экспертиза образовательной программы.

Кроме того, в июле 2025 года было предложено для старшеклассников в России ввести специальные уроки по навыкам ухода за детьми. После их завершения у школьников официально появлялась бы профессия бебиситтеров, помощников воспитателя. Ввести такой курс предложил Сергей Рыбальченко, глава комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей.