Для старшеклассников в России придумали новый урок. Таких в школе еще не было

Эксперт предложил школьникам вместе с аттестатом получать готовую профессию Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Для старшеклассников в России придумали новый специальный курс. Это уроки по навыкам ухода за детьми. После их завершения у школьников официально появлялась бы профессия бебиситтеров, помощников воспитателя. Ввести такой курс предложил Сергей Рыбальченко, глава комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей.

Он же предложил за такую работу начислять дополнительные баллы для поступления в вуз. По его мнению, поначалу подростки могут работать волонтерами, добровольцами и присматривать, например, за соседскими детьми.

«Одновременно с получением аттестата о среднем полном образовании у нас школьники получали [бы] свидетельство о профессии „помощник воспитателя“. <…> У человека была бы профессия — он обрел бы навыки ухода за детьми. <…>. Такое предложение: где-то в девятом классе ввести понятие волонтерства, а в 10–11-х классах пусть одновременно с подготовкой к ЕГЭ получают самую элементарную и простую профессию, которая в жизни всегда пригодится», — передает ТАСС слова Рыбальченко.

Он подчеркивает: речь не идет о том, чтобы готовить из школьников полноценных нянь. Но это была бы полезная практика для многих подростков.

«Это практика для многих. Не нужно что-то глубоко проходить, достаточно этот курс прослушать и вы уже будете обладать навыками бебиситтера. Условно говоря, это бебиситтер, не няня в широком понимании: привел из сада, поиграл, погулял. Такой курс мы делали во время пандемии ковида и он оказался востребованным», — продолжил Рыбальченко.

При этом эксперт считает, что такие курсы нужны всем: и девушкам, и юношам. В будущем эти знания могут облегчить им построение собственных семей.

«Может, они посмеются, но потом когда-то вспомнят, как правильно надевать [ребенку] подгузник, как правильно высаживать его на горшок, как прикармливать и что сказать над колыбелью. Потому что этого опыта у большинства на сегодняшний день нет», — заключил Рыбальченко.