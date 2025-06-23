«Закон будет легко обойти». Учителя — о новых ограничениях объема домашки и контрольных в российских школах

С 1 сентября количество времени, которое ученики начальной школы будут проводить за домашней работой, ограничит закон Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











С нового учебного года российских школьников ждут важные изменения в учебной программе. В Минпросвещении решили ограничить максимальный объем домашних работ для учеников начальных классов, а также контрольных и проверочных работ — для всех учащихся. Наши коллеги из MSK1.RU решили разобраться в нововведении и узнать мнение педагогов и психологов о нем.

Что изменится

В первую очередь изменения, которые вступят в силу с 1 сентября 2025 года, коснутся объема домашней работы для учеников начальной школы. Согласно новым требованиям, суммарное время на домашнюю работу по всем предметам не должно превышать: 1 час — для первоклассников, 1,5 часа — для учеников 2-го и 3-го классов; у учеников 4-го класса на домашнее задание должно уходить не более 2 часов.

Вводят ограничения и на количество проверочных работ (раньше закон определял только максимальное количество контрольных — не более одной в день). Кроме того, документ определяет максимальный объем контрольных и практических работ (в том числе всероссийских проверочных работ) — не более 10% от всего учебного времени по предмету.

Также по новому закону педагог должен добавить информацию о домашнем задании в электронный дневник до конца учебного дня. Таким образом, родители и школьники не окажутся в ситуации, когда в 8 вечера учитель присылает задание на следующий день.

Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Что думают учителя

Своим мнением о нововведениях с корреспондентом MSK1.RU поделилась Анна Ефимова, учитель начальных классов в московской школе.

«Думаю, посыл изначально правильный, — рассуждает Анна. — Первоклассники, например, и так устают от адаптации к школе. Час в день — это разумный предел, особенно если учитывать, что у детей должна быть возможность гулять, заниматься кружками, просто отдыхать. В моей работе мало что изменится, я и так задаю своим ученикам вполне посильный объем домашней работы».

А вот учитель английского языка Ольга Иванова выразила сомнения по поводу количества времени, необходимого на выполнение домашней работы:

«Всё же зависит от уровня знаний, от способностей ученика. Одному понадобится 30 минут, другому час, а кому-то — все два».

Как считать время, обозначенное в законе? На кого ориентироваться? Ольга Иванова, учитель в московской школе

Закон также начали широко обсуждать профессиональные сообщества в соцсетях. Сразу несколько педагогов высказали сомнения по поводу того, что новые ограничения будут работать.

«Почти уверен, что правило о контрольных работах, которые должны составлять не более 10% учебного времени, легко обойти, — пишет один из преподавателей. — Контрольные просто будут проводиться под видом самостоятельных и других работ».

Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU











Мнение психолога

От учебной загрузки зависит не только уровень знаний ребенка, но и его психологическое благополучие, так что мы решили поговорить о нововведениях с детским психологом Полиной Дунаевой.

«К ограничению по домашним заданиям для младших классов я отношусь исключительно положительно, — поделилась эксперт. — Это очень хрупкий возраст для психики ребенка, когда важно не задавить его стремление ко всему новому слишком интенсивной учебной нагрузкой.

Главная задача первых лет в школе — помочь освоить основы учебных предметов и важные навыки анализа, поиска информации, исследования. Это не то время, когда ребенка нужно заваливать примерами и зубрежкой».

Что касается объема контрольных работ, Полина Дунаева считает, что об этом лучше судить учителям.

«Конечно, для детей контрольные — стресс. Но без проверки знаний ни один учебный процесс не обходится. Так что здесь нужен, видимо, просто разумный баланс».

А что вы думаете о новых правилах? Одобряю, за учебной нагрузкой нужно строго следить Не одобряю, не хватало детям совсем облениться Даже не знаю