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Образование Новый обязательный предмет появится в школах с 2026 года

Новый обязательный предмет появится в школах с 2026 года

Из-за него придется изменить учебный план

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36 комментариев
Предмет будут преподавать в 5–7-х классах | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU Предмет будут преподавать в 5–7-х классах | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Предмет будут преподавать в 5–7-х классах

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

Предмет «Духовно-нравственная культура России» появится в российских школах с 2026 года. Об этом говорится в документе Минпросвещения. Сейчас уже идет экспертиза образовательной программы.

«Изучение учебного предмета „Духовно-нравственная культура России“ начинается с 2026/27 учебного года», — говорится в тексте документа.

Его вводят для формирования у школьников мировоззрения, основанного на традиционных российских духовно-нравственных ценностях. На уроках ученики будут изучать, например, жизненные пути и взгляды государственных, общественных и культурных деятелей, а также ученых и военных, в том числе героев СВО, чтобы на их примере «укоренить созидательные ценности».

Разработкой учебников занимался Московский педагогический государственный университет (МПГУ). По словам ректора Алексея Лубкова, из-за изменений придется пересмотреть структуру учебного плана основной школы. 

«Программа курса уже определена, он рассчитан на 5-й, 6-й и 7-й классы. Структура курса проработана, его будут преподавать учителя истории. В 5-м классе — 17 часов, в 6-м — 34. И в 7-м тоже 34 часа. Курс будет обязательным», — сообщил Лубков в беседе с ТАСС. 

Как заявлял министр просвещения РФ Сергей Кравцов, задача предмета — рассказать о традиционных общечеловеческих ценностях, заложенных в основу всех религий, в том числе на примерах жизни великих людей. Он добавил, что взаимодействие образования и церкви имеет большие перспективы для будущего страны.

Ранее планировалось, что основы духовно-нравственной культуры интегрируют в учебный курс «История нашего края». Изменения должны вступить в силу 1 сентября 2025-го. Однако в РПЦ раскритиковали эту идею. В итоге после обсуждения предмет решили вернуть.

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Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
МПГУ Новый предмет Духовно-нравственная культура Школа
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Комментарии
36
Гость
3 июня, 07:02
Опять фигнёй страдают, обществознание отменили ДНК ввели. Духовнонравственная культура должна из семьи идти, а не от преподавания предмета.
Гость
3 июня, 08:20
В школе духовно культурные ценности, а из школы вышел и даже туалета не найти
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