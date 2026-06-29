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Страна и мир Защиту от дронов в России улучшили: как именно

Защиту от дронов в России улучшили: как именно

Подробности рассказали в Министерстве обороны

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Белоусов рассказал о новых мерах безопасности | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUБелоусов рассказал о новых мерах безопасности | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Белоусов рассказал о новых мерах безопасности

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Министерство обороны РФ планирует внедрить технологии искусственного интеллекта (ИИ) в системы противовоздушной обороны (ПВО). Сделать это намерены до ноября текущего года. Об этом заявил министр обороны Андрей Белоусов на встрече с военными корреспондентами.

По словам главы ведомства, элементы ИИ уже используются в российских дронах. Они помогают распознавать образы, автоматически захватывать цели и выстраивать навигацию, передает ТАСС заявление Белоусова.

Ещё одно направление работы — развёртывание мобильных огневых групп, оснащённых беспилотниками‑перехватчиками (в том числе FPV‑системами). Как отметил Белоусов, во всех группировках войск в зоне СВО сформирована эшелонированная система защиты от вражеских дронов. При этом эффективность применения беспилотных систем, по данным Минобороны, примерно в три раза превышает результативность обычных расчётов.

Что еще заявил министр:

  • Ситуация с защитой от беспилотников в регионах России и в зоне СВО меняется примерно каждые 2–3 месяца.

  • Во всех группах войск есть несколько уровней защиты от дронов.

  • С апреля в стране делают единую информационную систему: она поможет лучше отслеживать атаки беспилотников и быстрее понимать, что происходит.

  • Деньги на лаборатории, где улучшают технику прямо в зоне СВО, за последнее время выделяли в два раза больше.

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
БПЛА ПВО Дрон
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