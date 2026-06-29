Защиту от дронов в России улучшили: как именно

Министерство обороны РФ планирует внедрить технологии искусственного интеллекта (ИИ) в системы противовоздушной обороны (ПВО). Сделать это намерены до ноября текущего года. Об этом заявил министр обороны Андрей Белоусов на встрече с военными корреспондентами.
По словам главы ведомства, элементы ИИ уже используются в российских дронах. Они помогают распознавать образы, автоматически захватывать цели и выстраивать навигацию, передает ТАСС заявление Белоусова.
Ещё одно направление работы — развёртывание мобильных огневых групп, оснащённых беспилотниками‑перехватчиками (в том числе FPV‑системами). Как отметил Белоусов, во всех группировках войск в зоне СВО сформирована эшелонированная система защиты от вражеских дронов. При этом эффективность применения беспилотных систем, по данным Минобороны, примерно в три раза превышает результативность обычных расчётов.
Что еще заявил министр:
Ситуация с защитой от беспилотников в регионах России и в зоне СВО меняется примерно каждые 2–3 месяца.
Во всех группах войск есть несколько уровней защиты от дронов.
С апреля в стране делают единую информационную систему: она поможет лучше отслеживать атаки беспилотников и быстрее понимать, что происходит.
Деньги на лаборатории, где улучшают технику прямо в зоне СВО, за последнее время выделяли в два раза больше.