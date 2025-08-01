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Образование Нормы коснутся всех — от первоклашек до выпускников: какой должна стать школьная форма по новым ГОСТам

Нормы коснутся всех — от первоклашек до выпускников: какой должна стать школьная форма по новым ГОСТам

Разбираемся, как стандарт отразится на детях

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Артем Устюжанин / MSK1.RU | Источник: Скоро родители по всей стране отправятся на школьные базары собирать детей к 1 сентябряАртем Устюжанин / MSK1.RU | Источник: Скоро родители по всей стране отправятся на школьные базары собирать детей к 1 сентября

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Источник:

Скоро родители по всей стране отправятся на школьные базары собирать детей к 1 сентября

С этого учебного года в России начинает действовать новый ГОСТ для школьной формы. Согласно ему, одежда учеников должна быть консервативной, деловой, строгой, удобной и красивой. Наши коллеги из NGS42.RU разбирались с экспертами, что это значит на практике и как эти требования скажутся на детях.

Чего ждать от новых стандартов?

Национальный стандарт, разработанный Роскачеством, вводится впервые и затрагивает исключительно повседневную форму, не распространяясь на одежду для спортивных занятий и обувь. Нормы коснутся всех школьников — от первоклашек до выпускников.

В регламенте указано, что применение стандарта носит сугубо добровольный характер, то есть каждая школа сама решает, брать его на вооружение или нет, контролировать исполнение власти не должны.

Среди общих рекомендаций — форма должна быть единообразной по сочетанию цветов, стилю и ассортименту одежды. В целом образ должен получиться сдержанным и строгим.

Возможные варианты элементов включают в себя блузки и рубашки, жилеты, пиджаки, кардиганы и джемперы, свитеры и водолазки, платья и сарафаны, юбки, шорты, брюки и комбинезоны. В пошивочных цехах одежду будут шить по стандартам как для мальчиков, так и девочек, с учетом роста и комплекции детей.

Запрещено использовать символику асоциальных объединений молодежи и пропагандирующую противоправное поведение. При этом можно размещать на одежде эмблемы и знаки самой школы и государства.

При этом разработчики позаботились и о практической стороне: так, у фурнитуры не должно быть острых кромок и выступающих краев. Также есть четкие критерии к ткани — какую нагрузку она должна выдерживать, насколько несминаемой и насколько стойкой к образованию катышков, линьке при стирке и так далее.

«Отсутствие границ ведет к беспринципности»

Анна ЛеушинаАнна Леушина
Анна Леушина
Психология

Клинический психолог, преподаватель Международного Санкт-Петербургского открытого социально-гуманитарного университета

Эксперт в целом позитивно оценивает влияние регламентированной одежды. С одной стороны, деловой стиль разграничивает в сознании ребят официальное заведение от неформальной обстановки дома и двора, а с другой — дает чувство принадлежности к сообществу.

«Мы, конечно, все индивидуальны, но проявлять в таких местах свою чрезмерную эмоциональность всё-таки недопустимо. В поколении детей 90-х и нулевых, например, не было школьной формы, и именно среди людей этого возраста очень много случаев психопатии. Если мы говорим о приобретенной психопатии, то на нее как раз влияет недостаток внимания, воспитания, правил и умения коммуницировать в семье», — говорит Леушина.

По словам психолога, дети 90-х порой не чувствуют границ как собственных, так и других людей. С одной стороны, это помогает миллениалам добиваться невероятных результатов, двигать прогресс, но с другой — такой путь напролом бьет по окружающим.

«Про таких людей говорят: „Вижу цель, не вижу препятствий“, то есть результат любой ценой: в ущерб своему здоровью, в ущерб личным отношениям. Мы видим, что институт семьи сегодня фактически попран. Конечно же, речь идет не обо всех людях, но есть в этом поколении такая черта — стремление жить за счет другого», — объясняет эксперт.

Стандарт одежды помогает детям почувствовать границы дозволенного | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаСтандарт одежды помогает детям почувствовать границы дозволенного | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Стандарт одежды помогает детям почувствовать границы дозволенного

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Форма же, как считает психолог, помогает с детства уяснить, что в обществе есть некие условности и их нужно соблюдать. Кроме того, дети, получая знания, не отвлекаются на соревнование, кто ярче и моднее оденется. Позитивную роль играют и государственные знаки.

«Это символ государства, в котором мы живем. Патриотическая направленность — больше, чем слова. Мы в этом растем и любим свою страну. При этом хотелось бы, чтобы форма была разнообразная, не как у нас всё это было — коричневый, синий и черный. Сейчас над ней работают стилисты, и она может быть элегантной, достойной, воспитывать в детях чувство стиля», — заключает специалист.

«Принципиальных изменений нет»

Чтобы узнать, как повлияли новые ГОСТы на будущий облик школьников, мы обратились в одно из кемеровских ателье, которое специализируется на пошиве формы для образовательных организаций. Портниха Татьяна рассказала, что сейчас у них как раз самая горячая пора, особенно много приходит первоклассников, которым нужно приобретать полный комплект одежды. Однако изменений с прошлого года мастера не заметили, ни одно из заведений требования к изделиям с прошлого года не изменило.

Дети ходили в школу в подходящей одежде и до закрепления ГОСТов | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаДети ходили в школу в подходящей одежде и до закрепления ГОСТов | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Дети ходили в школу в подходящей одежде и до закрепления ГОСТов

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

«У нас есть круг школ, с которыми мы работаем постоянно. Сейчас так же, как и всегда, заказывают для девочек юбки, сарафаны, жакеты, для мальчиков жилеты, пиджаки и галстуки с клетчатой отделкой, фирменными цветами заведения и шевронами с логотипами. У каждой школы в уставе прописаны варианты фасонов и особенности кроя. В целом все элементы костюмов, которые мы отшиваем, соответствуют деловому стилю, износостойкие и удобные. Так что в ГОСТы мы вписывались и до этого, нас это никак не коснулось», — заявила мастер.

«Хочется, чтобы все были разноцветными, нескучными»

Родители и дети отнеслись к нововведению по-разному, некоторые вовсе хотели бы отказаться от унификации и дать детям свободу воли.

Ни мама, ни дочь не любят школьную форму | Источник: Ксения Завьялова, читательница NGS42.RUНи мама, ни дочь не любят школьную форму | Источник: Ксения Завьялова, читательница NGS42.RU

Ни мама, ни дочь не любят школьную форму

Источник:

Ксения Завьялова, читательница NGS42.RU

По мнению кемеровчанки Ксении Завьяловой, мамы первоклассницы Василисы, форма лишает малышей индивидуальности.

«Василиса учится в школе полного дня, там они носят форму лишь по понедельникам, а в остальное время одежду в стиле кэжуал. Я как мама думаю, что форма, с одной стороны, дисциплинирует детей, с другой — всех уравнивает. Сама я в школе ненавидела форму», — говорит Ксения.

Дочь Ксении в свою очередь заявила, что терпеть не может форменную жилетку.

«Я вообще надеваю ее только на один урок в понедельник, а потом снимаю и хожу просто в белой блузке и брюках. В остальные дни ношу любые блузки и юбки, лишь бы однотонные, иногда даже джинсы можно», — говорит девочка.

Четвероклассник Марк из кемеровской гимназии рассказал, что совсем не против носить форму, если она не мешает играть и бегать на перемене.

Юный кемеровчанин хотел бы больше вариаций в цвете | Источник: Елена Гуськова / NGS42.RUЮный кемеровчанин хотел бы больше вариаций в цвете | Источник: Елена Гуськова / NGS42.RU

Юный кемеровчанин хотел бы больше вариаций в цвете

Источник:

Елена Гуськова / NGS42.RU

«Она не цепляется и не сильно марается. И галстук на резинке мне нравится. Жаль только, что нам запрещают надевать разноцветное. Светлые рубашки, темно-синее всё остальное. Хочется, чтобы все были разноцветными, нескучными», — говорит ученик.

Мама мальчика, кемеровчанка Елена, с сыном полностью согласна и считает, что одинаковый внешний вид может подавлять творческое мышление.

«Нам повезло, что в школе требования к форме не слишком строгие. Достаточно иметь фирменный школьный жилет с вышивкой и галстук. Брюки же можно любые темно-синие, рубашки светлые из массмаркета. Но мне кажется, что одинаковая одежда или хождение строем создают видимость дисциплины, никак не влияя на прилежание детей в реальности. В мое время мы ходили без формы, но безответственными почему-то не выросли», — отметила она.

Инна Тюкалова, мама 10-летней Иры, видит плюс формы в том, что дети не чувствуют социального неравенства. Но есть и минусы.

Источник: Инна Тюкалова, читательница NGS42.RUИсточник: Инна Тюкалова, читательница NGS42.RU
Источник:

Инна Тюкалова, читательница NGS42.RU

«С одной стороны, тут немножко ограничивается свобода выбора у ребенка, но с другой — всё стандартизировано, это стирает границы дохода. Главное, чтобы форма была удобной и функциональной. Но и на эстетические свойства нельзя закрывать глаза, чтобы детям не мешок из-под картошки носить», — говорит Инна.

В стандартизации одежды есть как свои плюсы, так и минусы. Однако пока ГОСТы носят рекомендательный характер, родители в зависимости от своих взглядов могут найти школу для ребенка как с более либеральным уставом, так и с максимально строгим дресс-кодом.

Между тем эксперты подсчитали, что экипировать ребенка в школу сегодня стоит не менее 16 тысяч рублей. Опытные родители составили список советов, благодаря которым можно сэкономить не во вред качеству.

ПО ТЕМЕ
Елена ГуськоваЕлена Гуськова
Елена Гуськова
Корреспондент NGS42.RU
Школьная форма ГОСТы Собрать ребенка в школу Психолог
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