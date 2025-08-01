Нормы коснутся всех — от первоклашек до выпускников: какой должна стать школьная форма по новым ГОСТам

Артем Устюжанин / MSK1.RU Источник: Скоро родители по всей стране отправятся на школьные базары собирать детей к 1 сентября

С этого учебного года в России начинает действовать новый ГОСТ для школьной формы. Согласно ему, одежда учеников должна быть консервативной, деловой, строгой, удобной и красивой. Наши коллеги из NGS42.RU разбирались с экспертами, что это значит на практике и как эти требования скажутся на детях.

Чего ждать от новых стандартов?

Национальный стандарт, разработанный Роскачеством, вводится впервые и затрагивает исключительно повседневную форму, не распространяясь на одежду для спортивных занятий и обувь. Нормы коснутся всех школьников — от первоклашек до выпускников.

В регламенте указано, что применение стандарта носит сугубо добровольный характер, то есть каждая школа сама решает, брать его на вооружение или нет, контролировать исполнение власти не должны.

Среди общих рекомендаций — форма должна быть единообразной по сочетанию цветов, стилю и ассортименту одежды. В целом образ должен получиться сдержанным и строгим.

Возможные варианты элементов включают в себя блузки и рубашки, жилеты, пиджаки, кардиганы и джемперы, свитеры и водолазки, платья и сарафаны, юбки, шорты, брюки и комбинезоны. В пошивочных цехах одежду будут шить по стандартам как для мальчиков, так и девочек, с учетом роста и комплекции детей.

Запрещено использовать символику асоциальных объединений молодежи и пропагандирующую противоправное поведение. При этом можно размещать на одежде эмблемы и знаки самой школы и государства.

При этом разработчики позаботились и о практической стороне: так, у фурнитуры не должно быть острых кромок и выступающих краев. Также есть четкие критерии к ткани — какую нагрузку она должна выдерживать, насколько несминаемой и насколько стойкой к образованию катышков, линьке при стирке и так далее.

«Отсутствие границ ведет к беспринципности»

Анна Леушина Психология Клинический психолог, преподаватель Международного Санкт-Петербургского открытого социально-гуманитарного университета

Эксперт в целом позитивно оценивает влияние регламентированной одежды. С одной стороны, деловой стиль разграничивает в сознании ребят официальное заведение от неформальной обстановки дома и двора, а с другой — дает чувство принадлежности к сообществу.

«Мы, конечно, все индивидуальны, но проявлять в таких местах свою чрезмерную эмоциональность всё-таки недопустимо. В поколении детей 90-х и нулевых, например, не было школьной формы, и именно среди людей этого возраста очень много случаев психопатии. Если мы говорим о приобретенной психопатии, то на нее как раз влияет недостаток внимания, воспитания, правил и умения коммуницировать в семье», — говорит Леушина.

По словам психолога, дети 90-х порой не чувствуют границ как собственных, так и других людей. С одной стороны, это помогает миллениалам добиваться невероятных результатов, двигать прогресс, но с другой — такой путь напролом бьет по окружающим.

«Про таких людей говорят: „Вижу цель, не вижу препятствий“, то есть результат любой ценой: в ущерб своему здоровью, в ущерб личным отношениям. Мы видим, что институт семьи сегодня фактически попран. Конечно же, речь идет не обо всех людях, но есть в этом поколении такая черта — стремление жить за счет другого», — объясняет эксперт.

Стандарт одежды помогает детям почувствовать границы дозволенного Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Форма же, как считает психолог, помогает с детства уяснить, что в обществе есть некие условности и их нужно соблюдать. Кроме того, дети, получая знания, не отвлекаются на соревнование, кто ярче и моднее оденется. Позитивную роль играют и государственные знаки.

«Это символ государства, в котором мы живем. Патриотическая направленность — больше, чем слова. Мы в этом растем и любим свою страну. При этом хотелось бы, чтобы форма была разнообразная, не как у нас всё это было — коричневый, синий и черный. Сейчас над ней работают стилисты, и она может быть элегантной, достойной, воспитывать в детях чувство стиля», — заключает специалист.

«Принципиальных изменений нет»

Чтобы узнать, как повлияли новые ГОСТы на будущий облик школьников, мы обратились в одно из кемеровских ателье, которое специализируется на пошиве формы для образовательных организаций. Портниха Татьяна рассказала, что сейчас у них как раз самая горячая пора, особенно много приходит первоклассников, которым нужно приобретать полный комплект одежды. Однако изменений с прошлого года мастера не заметили, ни одно из заведений требования к изделиям с прошлого года не изменило.

Дети ходили в школу в подходящей одежде и до закрепления ГОСТов Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

«У нас есть круг школ, с которыми мы работаем постоянно. Сейчас так же, как и всегда, заказывают для девочек юбки, сарафаны, жакеты, для мальчиков жилеты, пиджаки и галстуки с клетчатой отделкой, фирменными цветами заведения и шевронами с логотипами. У каждой школы в уставе прописаны варианты фасонов и особенности кроя. В целом все элементы костюмов, которые мы отшиваем, соответствуют деловому стилю, износостойкие и удобные. Так что в ГОСТы мы вписывались и до этого, нас это никак не коснулось», — заявила мастер.

«Хочется, чтобы все были разноцветными, нескучными»

Родители и дети отнеслись к нововведению по-разному, некоторые вовсе хотели бы отказаться от унификации и дать детям свободу воли.

Ни мама, ни дочь не любят школьную форму Источник: Ксения Завьялова, читательница NGS42.RU

По мнению кемеровчанки Ксении Завьяловой, мамы первоклассницы Василисы, форма лишает малышей индивидуальности.

«Василиса учится в школе полного дня, там они носят форму лишь по понедельникам, а в остальное время одежду в стиле кэжуал. Я как мама думаю, что форма, с одной стороны, дисциплинирует детей, с другой — всех уравнивает. Сама я в школе ненавидела форму», — говорит Ксения.

Дочь Ксении в свою очередь заявила, что терпеть не может форменную жилетку.

«Я вообще надеваю ее только на один урок в понедельник, а потом снимаю и хожу просто в белой блузке и брюках. В остальные дни ношу любые блузки и юбки, лишь бы однотонные, иногда даже джинсы можно», — говорит девочка.

Четвероклассник Марк из кемеровской гимназии рассказал, что совсем не против носить форму, если она не мешает играть и бегать на перемене.

Юный кемеровчанин хотел бы больше вариаций в цвете Источник: Елена Гуськова / NGS42.RU

«Она не цепляется и не сильно марается. И галстук на резинке мне нравится. Жаль только, что нам запрещают надевать разноцветное. Светлые рубашки, темно-синее всё остальное. Хочется, чтобы все были разноцветными, нескучными», — говорит ученик.

Мама мальчика, кемеровчанка Елена, с сыном полностью согласна и считает, что одинаковый внешний вид может подавлять творческое мышление.

«Нам повезло, что в школе требования к форме не слишком строгие. Достаточно иметь фирменный школьный жилет с вышивкой и галстук. Брюки же можно любые темно-синие, рубашки светлые из массмаркета. Но мне кажется, что одинаковая одежда или хождение строем создают видимость дисциплины, никак не влияя на прилежание детей в реальности. В мое время мы ходили без формы, но безответственными почему-то не выросли», — отметила она.

Инна Тюкалова, мама 10-летней Иры, видит плюс формы в том, что дети не чувствуют социального неравенства. Но есть и минусы.

Источник: Инна Тюкалова, читательница NGS42.RU

«С одной стороны, тут немножко ограничивается свобода выбора у ребенка, но с другой — всё стандартизировано, это стирает границы дохода. Главное, чтобы форма была удобной и функциональной. Но и на эстетические свойства нельзя закрывать глаза, чтобы детям не мешок из-под картошки носить», — говорит Инна.

В стандартизации одежды есть как свои плюсы, так и минусы. Однако пока ГОСТы носят рекомендательный характер, родители в зависимости от своих взглядов могут найти школу для ребенка как с более либеральным уставом, так и с максимально строгим дресс-кодом.