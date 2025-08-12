Счет идет на десятки тысяч: родители поделились, сколько стоит собрать ребенка в школу в Ярославле

Ярославцы рассказали, сколько стоит собрать ребенка в школу Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Самая большая боль любого родителя школьника — сборы ребенка к новому учебному году. Кому-то к началу учебного сезона достаточно докупить канцелярию, а кто-то успевает вырасти из всей школьной формы и вынужден обновлять всё.

Мы спросили у читателей 76.RU, сколько они потратили на сборы своих детей в школу.

Сэкономили на сборах

Некоторые родители сумели уложиться в сравнительно скромные суммы — за счет запасов с прошлых лет и покупки только самого необходимого.

Дарья:

«У меня ребенок пойдет в 1-й класс, уложились в 10 тысяч рублей с учетом покупки рабочих тетрадей и нового рюкзака. Но я не считаю обувь и верхнюю одежду — это и так надо обновлять вне школы».

Natasha NataRoza:

«У нас канцелярия осталась со 2-го класса. Еще и до следующего хватит — мы тогда конкретно закупились. С формой тоже повезло — ее как таковой нет, просто деловой стиль. Рюкзак подарили, на пару лет хватит. Вот обувь нужна на все случаи: и для школы, и сменка, и для физкультуры. Не учитываю деньги на рабочие тетради, которые мы сдаем каждый год. Похоже, в этом году с покупками всё поверхностно».

Читательница 76.RU:

«Вот и я не понимаю, откуда такие расходы. Если в 1-й класс идет ребенок, то да — там и ранец новый нужен, и много чего еще. У меня дети идут в 3-й и 4-й класс, так мне дороже собрать их на секции после, чем в школу».

«Фактически ничего покупать и не нужно»

У кого-то большие траты уже были сделаны заранее, а к новому учебному году остается только докупить мелочи.

Аня Воронцова:

«Сложнее всего в 1-м классе. У нас ребенок идет в 6-й класс, расходов особых не ожидаем:

форму покупали весной, так как резко вырос, к сентябрю новая не нужна;

канцтовары были с запасом, покупали ручки коробками, тетради пачками — так выгоднее, и тоже пока нет смысла докупать;

обложки для учебников тоже еще есть;

хотели новый рюкзак, но ребенок упирается, не хочет новый, говорит, что ему со старым привычным удобнее.

Получается, что фактически ничего покупать и не нужно. Может быть, скажут какие-нибудь контурные карты купить по истории и географии, рабочие тетради по английскому — это не очень большие расходы. У всех разные запросы. Бывают и школьные рюкзаки по 20-25 тысяч, и форма из английской шерсти».

Счет на десятки тысяч

Есть семьи, у которых сборы обходятся в весьма внушительные суммы — особенно если обновлять одежду и обувь сразу на весь сезон.

Naughty:

«Двое брюк, две рубашки, жилетка, кроссовки, ботинки — это уже 12 тысяч рублей. Уличная спортивная форма и форма для зала — еще 5 тысяч. И это не считая осенней куртки, сезонной обуви, тетрадок и прочей канцелярии, а также рабочих тетрадей, которые покупаем уже в начале учебного процесса — это еще от 3 до 4 тысяч рублей».

Сергей:

«Ребенок идет во 2-й класс. По скидкам одежду купили примерно за 12 тысяч рублей. Обувь еще не брали, думаю, с канцелярией до 20 тысяч рублей уложимся 100%».

Maria:

«У меня две первоклашки. Всем нужно — обувь, одежда, учебники и рюкзаки. Только одежда из офф-прайса вышла более 10 тысяч рублей, и это без колготок, носков и нижнего белья».

Офф-прайс — это формат розничной торговли, где товары известных брендов продаются по сниженным ценам, часто в аутлетах или дисконт-центрах.

Екатерина Смирнова:

«Старшеклассников в детском мире не соберешь. К тому же обувь, считаю, тоже нужно включать, как и верхнюю одежду! Куртку приходится выбирать удлиненную, чтобы пиджак не было видно. Они недешевые! В такой гулять неудобно. Для прогулок другая (ее не считаем). И ботинки (сменка) тоже не из дешевых на 42–43-й размер. В обуви целый день приходится находиться — нужна удобная и кожаная (хотя бы внутри). Рубашка — 2500 рублей, брюки плюс пиджак — примерно 10 тысяч рублей».