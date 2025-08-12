НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Счет идет на десятки тысяч: родители поделились, сколько стоит собрать ребенка в школу в Ярославле

Счет идет на десятки тысяч: родители поделились, сколько стоит собрать ребенка в школу в Ярославле

Речь идет о недетских суммах

630
13 комментариев
Ярославцы рассказали, сколько стоит собрать ребенка в школу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославцы рассказали, сколько стоит собрать ребенка в школу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцы рассказали, сколько стоит собрать ребенка в школу

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Самая большая боль любого родителя школьника — сборы ребенка к новому учебному году. Кому-то к началу учебного сезона достаточно докупить канцелярию, а кто-то успевает вырасти из всей школьной формы и вынужден обновлять всё.

Мы спросили у читателей 76.RU, сколько они потратили на сборы своих детей в школу.

Сэкономили на сборах

Некоторые родители сумели уложиться в сравнительно скромные суммы — за счет запасов с прошлых лет и покупки только самого необходимого.

Дарья:

«У меня ребенок пойдет в 1-й класс, уложились в 10 тысяч рублей с учетом покупки рабочих тетрадей и нового рюкзака. Но я не считаю обувь и верхнюю одежду — это и так надо обновлять вне школы».

Natasha NataRoza:

«У нас канцелярия осталась со 2-го класса. Еще и до следующего хватит — мы тогда конкретно закупились. С формой тоже повезло — ее как таковой нет, просто деловой стиль. Рюкзак подарили, на пару лет хватит. Вот обувь нужна на все случаи: и для школы, и сменка, и для физкультуры. Не учитываю деньги на рабочие тетради, которые мы сдаем каждый год. Похоже, в этом году с покупками всё поверхностно».

Читательница 76.RU:

«Вот и я не понимаю, откуда такие расходы. Если в 1-й класс идет ребенок, то да — там и ранец новый нужен, и много чего еще. У меня дети идут в 3-й и 4-й класс, так мне дороже собрать их на секции после, чем в школу».

«Фактически ничего покупать и не нужно»

У кого-то большие траты уже были сделаны заранее, а к новому учебному году остается только докупить мелочи.

Аня Воронцова:

«Сложнее всего в 1-м классе. У нас ребенок идет в 6-й класс, расходов особых не ожидаем:

  • форму покупали весной, так как резко вырос, к сентябрю новая не нужна;

  • канцтовары были с запасом, покупали ручки коробками, тетради пачками — так выгоднее, и тоже пока нет смысла докупать;

  • обложки для учебников тоже еще есть;

  • хотели новый рюкзак, но ребенок упирается, не хочет новый, говорит, что ему со старым привычным удобнее.

Получается, что фактически ничего покупать и не нужно. Может быть, скажут какие-нибудь контурные карты купить по истории и географии, рабочие тетради по английскому — это не очень большие расходы. У всех разные запросы. Бывают и школьные рюкзаки по 20-25 тысяч, и форма из английской шерсти».

Счет на десятки тысяч

Есть семьи, у которых сборы обходятся в весьма внушительные суммы — особенно если обновлять одежду и обувь сразу на весь сезон.

Naughty:

«Двое брюк, две рубашки, жилетка, кроссовки, ботинки — это уже 12 тысяч рублей. Уличная спортивная форма и форма для зала — еще 5 тысяч. И это не считая осенней куртки, сезонной обуви, тетрадок и прочей канцелярии, а также рабочих тетрадей, которые покупаем уже в начале учебного процесса — это еще от 3 до 4 тысяч рублей».

Сергей:

«Ребенок идет во 2-й класс. По скидкам одежду купили примерно за 12 тысяч рублей. Обувь еще не брали, думаю, с канцелярией до 20 тысяч рублей уложимся 100%».

Maria:

«У меня две первоклашки. Всем нужно — обувь, одежда, учебники и рюкзаки. Только одежда из офф-прайса вышла более 10 тысяч рублей, и это без колготок, носков и нижнего белья».

Офф-прайс — это формат розничной торговли, где товары известных брендов продаются по сниженным ценам, часто в аутлетах или дисконт-центрах.

Екатерина Смирнова:

«Старшеклассников в детском мире не соберешь. К тому же обувь, считаю, тоже нужно включать, как и верхнюю одежду! Куртку приходится выбирать удлиненную, чтобы пиджак не было видно. Они недешевые! В такой гулять неудобно. Для прогулок другая (ее не считаем). И ботинки (сменка) тоже не из дешевых на 42–43-й размер. В обуви целый день приходится находиться — нужна удобная и кожаная (хотя бы внутри). Рубашка — 2500 рублей, брюки плюс пиджак — примерно 10 тысяч рублей».

А вы уже начали готовиться к новому учебному году? Сколько потратили на сборы ребенка в школу?

До 10 тысяч рублей
От 10 до 15 тысяч рублей
От 15 до 20 тысяч рублей
От 20 до 25 тысяч рублей
От 25 до 30 тысяч рублей
От 30 до 35 тысяч рублей
Больше 35 тысяч рублей
Свой вариант напишу в комментариях
Кристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Школа Дети Траты
Комментарии
13
Гость
1 час
почему в "сборы к школе" считаете одежду и обувь? Если ребенок в школу не пошел бы, вы что его в трусах и босиком оставили бы что-ли? Бред какой-то. В школу нужна канцелярия, рюкзак, если никто не подарил, рабочие тетради... остальное - это придурь родителей, которые вместо рубашек-брюк за 1-2 т.р. покупают "из английской шерсти костюм тройку по индивидуальному заказу))) Вы еще телефон-планшет-комп посчитайте, как необходимость дать с собой ребенку в школу. Так тогда на сотни тысяч можно будет насчитать!
Гость
1 час
Россия самая богатая страна мира по природным ресурсам 🔥
Читать все комментарии
