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Образование В городах Ярославской области начнут работать филиалы популярных вузов: на кого будут учить

В городах Ярославской области начнут работать филиалы популярных вузов: на кого будут учить

В области уже начали принимать заявления от абитуриентов

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1 комментарий
Ярославские вузы откроют филиалы в Рыбинске и Данилове | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Кристина Геворкян / 76.RUЯрославские вузы откроют филиалы в Рыбинске и Данилове | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Кристина Геворкян / 76.RU

Ярославские вузы откроют филиалы в Рыбинске и Данилове

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU, Кристина Геворкян / 76.RU

В городах Ярославской области откроются филиалы двух крупных вузов. Как сообщили в правительстве 21 июля, учебные заведения появятся в Рыбинске и Данилове.

«В перспективе отделения вузов появятся в Переславле-Залесском, Угличском и Ростовском округах. Активно поддерживаем развитие высшего образования в регионе, чтобы у молодежи было больше возможностей для получения востребованных профессий и построения карьеры в Ярославской области», — ранее цитировали слова губернатора Михаила Евраева в пресс-службе.

Где работают филиалы вузов в Ярославской области

ЯГПУ им. К. Д. Ушинского откроет новый учебный корпус в Рыбинске. Обучение будет идти на базе информационно-образовательного центра школы № 12 по двум специальностям «филология» и «информатика, математика». В текущем году на эти направления выделено 48 бюджетных мест.

Об открытии филиала педагогического университета в Рыбинске говорили еще в феврале. Тогда проект был только отправлен на рассмотрение министру просвещения РФ Сергею Кравцову.

«Администрация Рыбинска готова взять на себя затраты и обеспечить бюджетные места для 48 человек. Объем финансовой поддержки составит 10 миллионов рублей, — ранее говорил Михаил Евраев.

Финансовый университет при правительстве РФ готовит к открытию филиал на базе политехнического колледжа в Данилове. Там будет проходить обучение по направлениям «финансы и банковское дело» и «медиакоммуникации и медиатехнологии» в очно-заочном и заочном форматах.

Прием документов от абитуриентов в Рыбинске и Данилове уже идет.

Ранее мы рассказывали, сколько стоит обучение в ЯГМУ в этом году.

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Варвара Киселёва
корреспондент
Университет Филиал Высшее образование
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Комментарии
1
Гость
33 минуты
Это просто коммерция!) Никаких знаний студенты не получают! Только на практике всё можно понять
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