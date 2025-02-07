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Образование В Рыбинске планируют открыть филиал крупнейшего вуза

В Рыбинске планируют открыть филиал крупнейшего вуза

Рассказываем, зачем это нужно

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Образовательный процесс | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUОбразовательный процесс | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Образовательный процесс

Источник:

Ярославские власти собираются создать филиал ЯГПУ им. К. Д. Ушинского на базе рыбинского колледжа. Так чиновники пытаются решить проблему нехватки учителей. Проект уже отправлен на рассмотрение министру просвещения РФ Сергею Кравцову.

— В городе есть высокая потребность в педагогических кадрах. В школах не хватает учителей русского языка и литературы, математики и физики. Администрация Рыбинска готова взять на себя затраты и обеспечить бюджетные места для 48 человек. Объем финансовой поддержки составит 10 млн рублей. Но важно обеспечить и должный уровень образования, — сказал Михаил Евраев.

В первое время в филиале будут готовить учителей математики, русского языка и литературы. Выпускниками филиала станут бакалавры, окончившие программу «Образование и педагогические науки». Со студентами будет заключён целевой договор. Это значит, что после окончания обучения они должны будут отработать в школах Рыбинска три года.

Власти рассматривают возможность открыть филиалы ярославских вузов в Угличе, Ростове, Переславле-Залесском и Гаврилов-Яме.

Напомним, студенты педагогического университета жаловались на проблемы с общежитием. По их словам, им предложили снять номер в гостинице.

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