«Соскучилась по дому и по своим котам»: как изменилась жизнь единственной выпускницы сельской школы

В прошлом году Виолетта была единственной выпускницей 11-го класса в школе деревни Байкал Источник: Виолетта Давыдок

В прошлом году NGS.RU рассказывал историю школьницы из небольшой деревушки с громким названием Байкал. Корреспонденты приезжали на последний звонок к единственной выпускнице 11-го класса Виолетте Давыдок. Пока девочка собиралась на линейку, рассказывала, каково быть одной ученицей в классе, и делилась планами. Сейчас Виолетта — студентка колледжа и уже закончила первый курс, сегодня NGS.RU рассказывает, как сложилась ее жизнь.

После окончания школы Виолетта Давыдок переехала в Красноярск. Говорит, дела у нее идут отлично, правда, поступить в медицинский ей не удалось (Виолетта хотела стать фармацевтом). Неудача совсем не расстроила вчерашнюю школьницу, у нее был запасной план.

«Я поступила в Красноярский педагогический колледж на учителя начальных классов. За прошедший год я поняла, что студенческая жизнь одновременно и интересна, и сложна. Интересна тем, что в колледже много разных мероприятий (за некоторые дают очень хорошие „плюшки“), а сложность — в изучаемых объемах. Задают очень много», — признала Виолетта Давыдок.

Виолетте нравится учиться Источник: Виолетта Давыдок Но иногда она устает от объемов новой информации Источник: Виолетта Давыдок

С удовольствием девушка посещает красноярские театры и музеи, хотя времени на это у нее не так много, как хотелось бы.

«Есть у нас предмет — математика с методикой преподавания. Преподаватель скидывает нам 7–10 файлов, каждый страниц по 30. Нужно сделать конспект. Еще нужно сделать шапку конспекта урока и решить тест, а в нем 20–40 вопросов! И это только один предмет», — рассказала студентка.

Скучать по школе ей некогда: мало того что объем домашних заданий огромный, еще и практика занимает время. В колледже Виолетты она с первого курса, пока около месяца, потом будет дольше.

К Красноярску Виолетта привыкла быстро Источник: Виолетта Давыдок Жить в общежитии ей тоже нравится Источник: Виолетта Давыдок

Живет Виолетта в общежитии. Могла бы поселиться у родственников, но добираться от них до колледжа далеко. В Красноярске ей нравится: много мест для прогулок, а набережная вообще в пяти минутах ходьбы. Весь год девушка провела с головой в учебе, конспектах и тестах. В июне она сдала последний экзамен и радостно ушла на каникулы.

«Хочу поехать в Байкал: я очень соскучилась по дому, по маме, по бабушке, по родственникам и по своим котам», — рассказала о своих планах Виолетта.

Одна в классе

Единственной ученицей Виолетта стала не сразу. Изначально в ее классе детей было шестеро: четыре девочки и два мальчика, но после 9-го класса школьники разошлись кто куда, в основном в колледжи Болотнинского района.

«Было грустно, я сильно скучала по одноклассникам, но что тут сделаешь? Уходить после 9-го класса я не хотела, была такой маленькой. Решила доучиться до 11-го», — рассказала девочка.

Виолетта рассказывала, что быть единственной ученицей — это большая ответственность Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

На уроках Виолетта чувствовала себя одиноко: поболтать не с кем, подурачиться тоже, даже списать некому дать. Училась Виолетта хорошо, и раньше одноклассники нередко обращались к ней за помощью по тому или иному предмету.

Всё внимание учителей стало приковано к ней: по сути — индивидуальное обучение, только не на дому. Каждый будний день Виолетта приходила в класс и садилась за парту. Мама Виолетты Оксана Николаевна говорила при этом, что отсутствие одноклассников пошло ей на пользу: дочь стала учиться еще лучше.

Виолетта призналась, что скучать по школе ей было некогда: столько всего нового появилось в ее жизни Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Праздник по случаю последнего звонка в Байкальской средней общеобразовательной школе прошел весело, тепло и душевно. Спортивный зал украсили шариками, оформили фотозону — ученики всё делали своими руками. В небольшом зале собралось около 50 человек, все друг другу как родные.

Директор школы Вера Михайловна Дубинина рассказывала, что к 2024 году в их школе было всего 37 учеников. Педагогический состав насчитывает 13 человек, включая маму Виолетты: Оксана Николаевна работает учителем географии.

Виолетта Давыдок вместе с классной руководительницей Оксаной Кожемяка на последнем звонке в прошлом году Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Поздравлять выпускников пришли и первоклассники: малыши старательно готовились, репетировали, но в итоге разволновались и спели песню в два раза быстрее музыки — получилось даже лучше, чем в первоначальном варианте.

Сдержать слезы у Виолетты не получилось — девочка дала волю эмоциям. Плакала она не одна: вместе с ней слезу пустили и учителя, и ее бабушка, она тоже работает в школе. Спустя час для единственной выпускницы прозвенел последний звонок.

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