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Образование Тест Вы что, самый умный? Тогда без труда ответите на 10 вопросов из 10

Вы что, самый умный? Тогда без труда ответите на 10 вопросов из 10

Тест, в котором вам пригодятся все ваши знания

2 975
4 комментария
Настало время взяться за голову | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUНастало время взяться за голову | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Настало время взяться за голову

Источник:
Олег Фёдоров / CHITA.RU

Вот и настал тот час, когда все знания, что годами накапливались в вашей голове, наконец-то могут вам пригодиться. И если вы только и ждали подходящего случая, чтобы блеснуть ими, то вот он перед вами. Главное, конечно, чтобы было чем блистать. Но мы уверены, что у вас всё получится. В этом тесте мы объединили 10 вопросов — не самых сложных, но чтобы дать правильные ответы на них, вам придется немного призадуматься.

ТЕСТПройден 532 раза
1 / 10

Во время визита в СССР на руке Фиделя Кастро красовались сразу двое «ролексов». Журналистам объяснили, что это вынужденная мера. Почему?

  • Одни подарила жена, другие — любовница

  • Одни показывали время, другие считали удары сердца — Кастро был заядлым курильщиком, ему нужно было следить за здоровьем

  • Одни показывали московское время, другие — гаванское.

  • Нужно было показать свою состоятельность

Попробуйте также пройти хитрый тест по географии.

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Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Знания Обучение Интеллект Развлечение Эрудиция Тест-игра
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Комментарии
4
Гость
27 июня, 12:23
Жаль в РПЦ раньше не читали про это.
Гость
27 июня, 13:00
6/10 Вы держались молодцом! Некоторые вопросы вы щелкали как орешки, но потом наступило время заданий, которые оказались вам не по зубам. Всё на свете знать невозможно, но для вас это разве что стимул открыть кое-что новое.
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