Вы что, самый умный? Тогда без труда ответите на 10 вопросов из 10

Вот и настал тот час, когда все знания, что годами накапливались в вашей голове, наконец-то могут вам пригодиться. И если вы только и ждали подходящего случая, чтобы блеснуть ими, то вот он перед вами. Главное, конечно, чтобы было чем блистать. Но мы уверены, что у вас всё получится. В этом тесте мы объединили 10 вопросов — не самых сложных, но чтобы дать правильные ответы на них, вам придется немного призадуматься.