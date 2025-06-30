Вы что, самый умный? Тогда без труда ответите на 10 вопросов из 10

Вот и настал тот час, когда все знания, что годами накапливались в вашей голове, наконец-то могут вам пригодиться. И если вы только и ждали подходящего случая, чтобы блеснуть ими, то вот он перед вами. Главное, конечно, чтобы было чем блистать. Но мы уверены, что у вас всё получится. В этом тесте мы объединили 10 вопросов — не самых сложных, но чтобы дать правильные ответы на них, вам придется немного призадуматься.
Во время визита в СССР на руке Фиделя Кастро красовались сразу двое «ролексов». Журналистам объяснили, что это вынужденная мера. Почему?
Одни подарила жена, другие — любовница
Одни показывали время, другие считали удары сердца — Кастро был заядлым курильщиком, ему нужно было следить за здоровьем
Одни показывали московское время, другие — гаванское.
Нужно было показать свою состоятельность
Попробуйте также пройти хитрый тест по географии.