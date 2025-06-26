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Образование Кризис-2025 Эксперт Окончательно недоступное? Вузы взвинтили цены так, что поступать туда смогут только богатые

Окончательно недоступное? Вузы взвинтили цены так, что поступать туда смогут только богатые

При таком подходе ставка делается на кошельки родителей, а не на способности детей

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7 комментариев
Вузы начали прием документов, но кажется, что острый дефицит специалистов не учитывается | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUВузы начали прием документов, но кажется, что острый дефицит специалистов не учитывается | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Вузы начали прием документов, но кажется, что острый дефицит специалистов не учитывается

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Кадровый голод — одна из главных проблем российской экономики, говорили на ПМЭФ-2025. На каждом втором заведении в Москве или любом другом городе объявления: ищем уборщицу, водителя, официанта, повара, администратора…

После 2022 года, когда санкции привели к утрате импортных товаров и технологий, вопрос производительности труда из кабинетного превратился в тот, что волнует всех. Уровень безработицы в России рекордно низкий — всего 2,3%. В ответ на это компании начали «гонку зарплат». Только вот у бизнеса растет нагрузка, а вот компетенция новых сотрудников часто ниже плинтуса.

Ну хоть каким-то решением могут быть роботы, но даже министр труда Антон Котяков на ПМЭФ признался: уровень роботизации в России очень низкий. Да и просто так новые технологии не внедришь, для начала надо оптимизировать рабочие процессы.

Замминистра экономики Дмитрий Вахруков тоже говорит: без квалифицированных кадров невозможно успешно реализовать новые проекты. Например, в туризме. То есть опять-таки замкнутый круг: чтобы перезапустить экономику России, нужны кадры, а для их подготовки нужны другие кадры…

Так ведь и качественное образование становится всё более недоступным: в новом учебном году ведущие вузы России взвинтят цены на обучение на 15%. То есть уж точно выше любой инфляции. Отличились МГУ, МФТИ и многие другие ведущие университеты.

Доцент РЭУ имени Плеханова Ольга Романченко объясняет MSK1.RU, что повышение цен во многом объективно. В частности, отказ от Болонской системы и внедрение новой собственной системы требуют серьезных изменений в структуре и содержании образовательных программ.

— Для успешной реализации реформ вузам необходимо обновлять материально-техническую базу, расширять информационно-библиотечные ресурсы и внедрять современные цифровые технологии, что связано со значительными затратами, — говорит Романенко. — А при привлечении высококвалифицированных специалистов из практики необходимо оплачивать их труд по более высоким ставкам.

Понять ректоров действительно отчасти можно: когда дорожает всё вокруг, очень хочется тоже поднять цены. При этом задача государства — сделать так, чтобы резко подорожавшее образование не превратилось в окончательно недоступное.

— Повышение цен на образование говорит прежде всего об огромной диспропорции в распределении социальных благ, ведь образование — это тоже социальное благо, гарантия и право, — объясняет MSK1.RU председатель независимого профсоюза «Новый Труд» Дарья Митина. — И, в принципе, мне кажется правильным, чтобы лучшие вузы сокращали коммерческие отделения или вообще их упраздняли. Потому что не должны, например, в МФТИ люди учиться за деньги. Не должен человек просто на том основании, что он заплатил, попасть в московский Физтех, тот же МГУ или МИФИ. Особенно это касается вузов, связанных с оборонно-промышленным комплексом, с ядерным щитом нашей Родины. Там вообще не должно быть коммерческого приема. Туда должны брать только талантливых, лучших, тех, кто прошел отбор не благодаря толщине кошелька, а благодаря знаниям, способностям, одаренности.

— Согласитесь, вряд ли вузы откажутся от таких платных отделений, где обучение приносит по 600–700 тысяч рублей в год.

— Ну тогда хотя бы пусть цены на образование (даже на коммерческие отделения) не формируются рыночным путем. Они должны быть регулируемыми! Особенно с учетом того, что страна переживает не просто рецессию, а планомерную деградацию социальной сферы.

Среди так называемых топовых вузов, резко поднявших цены, не частные заведения, а лучшие государственные университеты. По идее, там должны учиться талантливые студенты, отобранные по способностям, а не по толщине кошелька. Безусловно, у состоятельных людей должна быть возможность выучить свое дитятко в коммерческом вузе. Но причем здесь ведущие государственные университеты, в которых должны учиться «Ломоносовы», а не дети олигархов? — задает риторический вопрос Митина.

Возмущены позицией топовых вузов, взвинчивающих цены, и другие эксперты MSK1.RU. Например, преподаватель и президент Ассоциации инвестиционных советников Юлия Кузнецова говорит, что такая позиция вузов прямо противоречит тезису о «кадровом суверенитете», которым оперирует государство.

— Если за обучение на «прикладной математике» теперь нужно платить почти 800 тысяч рублей в год, а «востоковедение» стоит более полумиллиона, то очевидно, что такие суммы становятся барьером даже для обеспеченного среднего класса, — говорит Кузнецова. — Вопрос: кого мы в итоге готовим? Только тех, кто может позволить себе образование за счет родителей? Или всё же тех, кто реально мотивирован и талантлив? При отсутствии широких стипендиальных и грантовых программ такой рост цен бьет по системе социального лифта.

— Но справедливости ради бюджетные места всё же остаются. И поступить туда в идеале можно исходя не из толщины папиного кошелька, а собственного IQ.

— Да, бюджетные места сохраняются. Но при ограниченном объеме финансирования растущая доля вузов будет делать ставку на платников как источник дохода. Получается замкнутый круг: государству нужны специалисты, особенно в ИТ, инженерии и медицине, но барьеры на вход в качественное образование только усиливаются.

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Дмитрий Капустин
Высшее образование Платное образование Рост цен Подорожание образования Дорогое образование
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Комментарии
7
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Кто в ВУЗ не поступил, тот поступил в армию, и марш на защиту новых рубежей.
Гость
37 минут
Президентская программа "Рывки-Прорывы 2022-2025" в действии.
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