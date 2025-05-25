Книги в руках давно держали? Проверьте, как вы помните школьный курс литературы

Думаете, с окончанием школы у вас закончились экзамены? А мы вам на что? В отличие от школьных заданий за наши вас не вызовут с родителями к директору, сколько бы ошибок вы ни допустили. Ошибайтесь себе на здоровье! Но помните: чем больше верных ответов, тем приятнее результат. Кликайте на правильные ответы (или как получится) и гордитесь (или как получится) собой!