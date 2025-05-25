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Образование Тест Книги в руках давно держали? Проверьте, как вы помните школьный курс литературы

Книги в руках давно держали? Проверьте, как вы помните школьный курс литературы

Пригласите детей и проверьте, кто справится с этим тестом лучше

380
1 комментарий
Чтобы справиться с вопросами нашего теста, не обязательно читать всю литературу подряд&nbsp;— достаточно освоить школьный курс | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUЧтобы справиться с вопросами нашего теста, не обязательно читать всю литературу подряд&nbsp;— достаточно освоить школьный курс | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Чтобы справиться с вопросами нашего теста, не обязательно читать всю литературу подряд — достаточно освоить школьный курс

Источник:

Дарья Паращенко / 93.RU

Думаете, с окончанием школы у вас закончились экзамены? А мы вам на что? В отличие от школьных заданий за наши вас не вызовут с родителями к директору, сколько бы ошибок вы ни допустили. Ошибайтесь себе на здоровье! Но помните: чем больше верных ответов, тем приятнее результат. Кликайте на правильные ответы (или как получится) и гордитесь (или как получится) собой!

ТЕСТПройден 47 раз
1 / 10

Как звали отца Татьяны Лариной в романе Пушкина «Евгений Онегин»?

  • Дмитрий

  • Денис

  • Сергей

  • Игорь

2 / 10

Как, по мнению профессора Преображенского, можно действовать на человека и на животное?

  • Только драть

  • Только заботой

  • Только внушением

  • Любым удобным способом

3 / 10

«Господи, Боже мой, за что такая напасть на нас, грешных! И так много всякой дряни на свете, а Ты еще и <…> наплодил!» — жаловался Черевик в «Сорочинской ярмарке». Какое слово должно стоять на месте многоточия?

  • Детей

  • Жинок

  • Свиней

  • Чертей

4 / 10

Кто такая Хавронья Ивановна в рассказе «Каштанка»?

  • Владелица цирка

  • Домоуправительница

  • Супруга Луки Александровича

  • Свинья

5 / 10

Чем болела первая жена Пьера Безухова Элен Курагина?

  • Раком

  • Гриппом

  • Слабоумием

  • Ничем — она была беременной

6 / 10

От чего умер главный герой романа Ивана Тургенева «Отцы и дети» Евгений Базаров?

  • От заражения крови

  • Его застрелили на дуэли

  • Его переехал дилижанс

  • Он не умер

7 / 10

Если бы действие «Конька-Горбунка» разворачивалось в современной России, по какой статье пришлось бы сидеть Царь-девице?

  • Незаконное лишение свободы

  • Убийство

  • Причинение смерти по неосторожности

  • Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних

8 / 10

Кто из литературных героев хранил в своей памяти анекдоты от Ромула до наших дней и ставил в конце письма vale?

  • Александр Чацкий

  • Пьер Безухов

  • Илья Обломов

  • Евгений Онегин

9 / 10

Кем по профессии был Александр Куприн?

  • Юристом

  • Врачом

  • Военным

  • Ветеринаром

10 / 10

Кто из писателей сказал, что красота спасет мир?

  • Александр Островский

  • Федор Достоевский

  • Антон Чехов

  • Александр Грибоедов

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Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Литература Тест Знания Школьные знания Школа Образование Развлечения
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Комментарии
1
Гость
1 час
Мозгами давно думали? Проверьте, отличаете ли вы книги от школьной литературы.
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