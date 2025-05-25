Книги в руках давно держали? Проверьте, как вы помните школьный курс литературы

Думаете, с окончанием школы у вас закончились экзамены? А мы вам на что? В отличие от школьных заданий за наши вас не вызовут с родителями к директору, сколько бы ошибок вы ни допустили. Ошибайтесь себе на здоровье! Но помните: чем больше верных ответов, тем приятнее результат. Кликайте на правильные ответы (или как получится) и гордитесь (или как получится) собой!
Как звали отца Татьяны Лариной в романе Пушкина «Евгений Онегин»?
Дмитрий
Денис
Сергей
Игорь
Как, по мнению профессора Преображенского, можно действовать на человека и на животное?
Только драть
Только заботой
Только внушением
Любым удобным способом
«Господи, Боже мой, за что такая напасть на нас, грешных! И так много всякой дряни на свете, а Ты еще и <…> наплодил!» — жаловался Черевик в «Сорочинской ярмарке». Какое слово должно стоять на месте многоточия?
Детей
Жинок
Свиней
Чертей
Кто такая Хавронья Ивановна в рассказе «Каштанка»?
Владелица цирка
Домоуправительница
Супруга Луки Александровича
Свинья
Чем болела первая жена Пьера Безухова Элен Курагина?
Раком
Гриппом
Слабоумием
Ничем — она была беременной
От чего умер главный герой романа Ивана Тургенева «Отцы и дети» Евгений Базаров?
От заражения крови
Его застрелили на дуэли
Его переехал дилижанс
Он не умер
Если бы действие «Конька-Горбунка» разворачивалось в современной России, по какой статье пришлось бы сидеть Царь-девице?
Незаконное лишение свободы
Убийство
Причинение смерти по неосторожности
Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних
Кто из литературных героев хранил в своей памяти анекдоты от Ромула до наших дней и ставил в конце письма vale?
Александр Чацкий
Пьер Безухов
Илья Обломов
Евгений Онегин
Кем по профессии был Александр Куприн?
Юристом
Врачом
Военным
Ветеринаром
Кто из писателей сказал, что красота спасет мир?
Александр Островский
Федор Достоевский
Антон Чехов
Александр Грибоедов