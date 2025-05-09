Ничто не забыто? Только настоящий эрудит ответит на 10 вопросов «Диктанта Победы» — это вы?

О Великой Отечественной войне вспоминают на протяжении всего года, но в начале мая — в особенности. Кажется, о тех годах говорят так часто, что мы должны были наизусть выучить хотя бы факты о ВОВ. Но что на самом деле закрепилось в наших головах? Для этого теста мы выбрали 10 не самых сложных вопросов из «Диктанта Победы» — проверьте, сможете ли вы на них ответить.