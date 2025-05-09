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Образование Тест Ничто не забыто? Только настоящий эрудит ответит на 10 вопросов «Диктанта Победы» — это вы?

Ничто не забыто? Только настоящий эрудит ответит на 10 вопросов «Диктанта Победы» — это вы?

Проверьте, знаете ли вы хоть что-то о Великой Отечественной

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О Великой Отечественной и Дне Победы рассказывают много, но что из этого вы точно помните? | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUО Великой Отечественной и Дне Победы рассказывают много, но что из этого вы точно помните? | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

О Великой Отечественной и Дне Победы рассказывают много, но что из этого вы точно помните?

Источник:
Алексей Волхонский / V1.RU

О Великой Отечественной войне вспоминают на протяжении всего года, но в начале мая — в особенности. Кажется, о тех годах говорят так часто, что мы должны были наизусть выучить хотя бы факты о ВОВ. Но что на самом деле закрепилось в наших головах? Для этого теста мы выбрали 10 не самых сложных вопросов из «Диктанта Победы» — проверьте, сможете ли вы на них ответить.

ТЕСТПройден 8 раз
1 / 10

В какой из указанных ниже республик находится мемориал «Строителям безмолвных рубежей», посвященный людям, в период ВОВ строившим на территории этой республики оборонительные линии?

  • Чувашия

  • Марий Эл

  • Мордовия

  • Татарстан

2 / 10

Летом и осенью 1941 года в этот поволжский город эвакуировали несколько промышленных предприятий, правительственных и культурных учреждений, в том числе Большой театр и киностудию «Мосфильм». О каком городе речь?

  • Ижевск

  • Пермь

  • Уфа

  • Куйбышев

3 / 10

В какой конференции принимали участие Сталин, Трумэн, Черчилль и Эттли?

  • Ялтинская

  • Потсдамская

  • Сан-Францисская

  • Тегеранская

4 / 10

Какое событие известно как «Сталинград на Днепре»?

  • Освобождение Смоленска

  • Освобождение Киева в ходе Битвы за Днепр

  • Корсунь-Шевченковская операция

  • Киевская оборонительная операция

5 / 10

Кто из указанных ниже военачальников не является двукратным кавалером высшей советской полководческой награды — ордена «Победа»?

  • Иосиф Сталин

  • Константин Рокоссовский

  • Георгий Жуков

  • Александр Василевский

6 / 10

Расположите события 1941 года в хронологическом порядке:

1. Начало блокады Ленинграда

2. Огненные тараны летчиков Гастелло и Пресайзена

3. Начало контрнаступления советских войск под Москвой

4. Гибель генерал-майора Панфилова

  • 1234

  • 4312

  • 3412

  • 2143

7 / 10

Какой из городов, удостоенных почетного звания «Город воинской славы», советские войска впервые отбили у немецко-фашистских захватчиков еще в июле 1941 года и удерживали в течение месяца?

  • Великие Луки

  • Ораниенбаум

  • Луга

  • Псков

8 / 10

Этот авиаконструктор прославился созданием пикирующего бомбардировщика, ставшего не только основным фронтовым, но и самым массовым бомбардировщиком из произведенных в СССР. Назовите фамилию авиаконструктора.

  • Ильюшин

  • Петляков

  • Поликарпов

  • Туполев

9 / 10

Какой советский морской офицер, служивший на Северном и Тихоокеанском флотах, командовал отдельными разведывательными отрядами, отличился в Великой Отечественной и Советско-японской войнах, за каждую из которых был удостоен медали «Золотая Звезда», став дважды Героем Советского Союза?

  • Семен Агафонов

  • Сергей Зюзин

  • Виктор Леонов

  • Александр Шабалин

10 / 10

Этот летчик-истребитель одним из первых в ходе Великой Отечественной войны был удостоен звания Героя Советского Союза. 28 июня 1941 года в районе Пскова он сбил тараном немецкий бомбардировщик, сохранив при этом собственную машину и благополучно возвратившись на свой аэродром. 8 июля 1941 года ему присвоили звание Героя Советского Союза, а на следующий день он погиб в неравном бою с вражескими истребителями. Назовите его фамилию.

  • Гастелло

  • Здоровцев

  • Иванов

  • Катрич

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Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Тест Знания История Развлечения 9 Мая День Победы Великая Отечественная война
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