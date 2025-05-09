Ничто не забыто? Только настоящий эрудит ответит на 10 вопросов «Диктанта Победы» — это вы?

О Великой Отечественной войне вспоминают на протяжении всего года, но в начале мая — в особенности. Кажется, о тех годах говорят так часто, что мы должны были наизусть выучить хотя бы факты о ВОВ. Но что на самом деле закрепилось в наших головах? Для этого теста мы выбрали 10 не самых сложных вопросов из «Диктанта Победы» — проверьте, сможете ли вы на них ответить.
В какой из указанных ниже республик находится мемориал «Строителям безмолвных рубежей», посвященный людям, в период ВОВ строившим на территории этой республики оборонительные линии?
Чувашия
Марий Эл
Мордовия
Татарстан
Летом и осенью 1941 года в этот поволжский город эвакуировали несколько промышленных предприятий, правительственных и культурных учреждений, в том числе Большой театр и киностудию «Мосфильм». О каком городе речь?
Ижевск
Пермь
Уфа
Куйбышев
В какой конференции принимали участие Сталин, Трумэн, Черчилль и Эттли?
Ялтинская
Потсдамская
Сан-Францисская
Тегеранская
Какое событие известно как «Сталинград на Днепре»?
Освобождение Смоленска
Освобождение Киева в ходе Битвы за Днепр
Корсунь-Шевченковская операция
Киевская оборонительная операция
Кто из указанных ниже военачальников не является двукратным кавалером высшей советской полководческой награды — ордена «Победа»?
Иосиф Сталин
Константин Рокоссовский
Георгий Жуков
Александр Василевский
Расположите события 1941 года в хронологическом порядке:
1. Начало блокады Ленинграда
2. Огненные тараны летчиков Гастелло и Пресайзена
3. Начало контрнаступления советских войск под Москвой
4. Гибель генерал-майора Панфилова
1234
4312
3412
2143
Какой из городов, удостоенных почетного звания «Город воинской славы», советские войска впервые отбили у немецко-фашистских захватчиков еще в июле 1941 года и удерживали в течение месяца?
Великие Луки
Ораниенбаум
Луга
Псков
Этот авиаконструктор прославился созданием пикирующего бомбардировщика, ставшего не только основным фронтовым, но и самым массовым бомбардировщиком из произведенных в СССР. Назовите фамилию авиаконструктора.
Ильюшин
Петляков
Поликарпов
Туполев
Какой советский морской офицер, служивший на Северном и Тихоокеанском флотах, командовал отдельными разведывательными отрядами, отличился в Великой Отечественной и Советско-японской войнах, за каждую из которых был удостоен медали «Золотая Звезда», став дважды Героем Советского Союза?
Семен Агафонов
Сергей Зюзин
Виктор Леонов
Александр Шабалин
Этот летчик-истребитель одним из первых в ходе Великой Отечественной войны был удостоен звания Героя Советского Союза. 28 июня 1941 года в районе Пскова он сбил тараном немецкий бомбардировщик, сохранив при этом собственную машину и благополучно возвратившись на свой аэродром. 8 июля 1941 года ему присвоили звание Героя Советского Союза, а на следующий день он погиб в неравном бою с вражескими истребителями. Назовите его фамилию.
Гастелло
Здоровцев
Иванов
Катрич