Ярославский вуз попал в федеральный рейтинг по качеству обучения

РГАТУ попал в федеральный рейтинг предметных вузов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Только один университет Ярославской области попал в федеральный топ предметных вузов. Как сообщили в рейтинговом агентстве «RAEX Аналитика», упомянутые вузы входят в семейство «Три миссии университета».

«В этом году вышли рейтинги по 35 направлениям — в списки лучших попали 166 вузов из 40 регионов России. Рейтинги формировались на основе объективных данных», — сообщили аналитики.

Вузы разбивали по разным направлениям, в том числе — педагогика, математика, политология, медицина, кораблестроение и авиация. В список добавляли вузы, которые обучают в специфических областях.

От Ярославской области в перечень попал Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П. А. Соловьёва. В 2025 году вуз разместился на 17-й строчке, хотя в прошлом году занимал 16-е место. По итогам опросов, вуз набрал 36,37 балла.

РГАТУ попал в федеральный рейтинг вузов, обучающих по направлению авиации Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU











РГАТУ вошел в топ-20 вузов по направлению авиационная и ракетно-космическая техника. На первом месте — МГТУ имени Н. Э. Баумана, следом — Московский авиационный институт. На третьем месте — Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королёва.

В данный перечень включали университеты, где набирают абитуриентов по специальностям «Авиастроение», «Ракетные комплексы и космонавтика», «Двигатели летательных аппаратов», «Проектирование авиационных и ракетных двигателей», «Самолето- и вертолетостроение» и другие специальности.

«Учитывается качество подготовки зачисленных абитуриентов, обеспеченность вуза преподавателями. В вузах ведется научная деятельность по этому направлению, в научных журналах выходят публикации, имеется сильная магистратура и аспирантура», — прокомментировали в RAEX.

К слову, лидером в этом году стал МГУ им. М. В. Ломоносова. Столичный вуз занял первое место в 13 предметных рейтингах, возглавив все естественно-научные направления: физику, химию, биологию и географию.

«МГУ вошел в тройку лидеров 20 раз, опередив Санкт-Петербургский государственный университет (13 призовых мест) и НИУ ВШЭ (12)», — отметили в агентстве.