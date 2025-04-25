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Образование Ярославский вуз попал в федеральный рейтинг по качеству обучения

Ярославский вуз попал в федеральный рейтинг по качеству обучения

Публикуем данные аналитиков

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6 комментариев
РГАТУ попал в федеральный рейтинг предметных вузов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРГАТУ попал в федеральный рейтинг предметных вузов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

РГАТУ попал в федеральный рейтинг предметных вузов

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Только один университет Ярославской области попал в федеральный топ предметных вузов. Как сообщили в рейтинговом агентстве «RAEX Аналитика», упомянутые вузы входят в семейство «Три миссии университета».

«В этом году вышли рейтинги по 35 направлениям — в списки лучших попали 166 вузов из 40 регионов России. Рейтинги формировались на основе объективных данных», — сообщили аналитики.

Вузы разбивали по разным направлениям, в том числе — педагогика, математика, политология, медицина, кораблестроение и авиация. В список добавляли вузы, которые обучают в специфических областях.

От Ярославской области в перечень попал Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П. А. Соловьёва. В 2025 году вуз разместился на 17-й строчке, хотя в прошлом году занимал 16-е место. По итогам опросов, вуз набрал 36,37 балла.

РГАТУ попал в федеральный рейтинг вузов, обучающих по направлению авиации | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUРГАТУ попал в федеральный рейтинг вузов, обучающих по направлению авиации | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

РГАТУ попал в федеральный рейтинг вузов, обучающих по направлению авиации

Источник:

Анастасия Вязигина / 76.RU

РГАТУ вошел в топ-20 вузов по направлению авиационная и ракетно-космическая техника. На первом месте — МГТУ имени Н. Э. Баумана, следом — Московский авиационный институт. На третьем месте — Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королёва.

В данный перечень включали университеты, где набирают абитуриентов по специальностям «Авиастроение», «Ракетные комплексы и космонавтика», «Двигатели летательных аппаратов», «Проектирование авиационных и ракетных двигателей», «Самолето- и вертолетостроение» и другие специальности.

«Учитывается качество подготовки зачисленных абитуриентов, обеспеченность вуза преподавателями. В вузах ведется научная деятельность по этому направлению, в научных журналах выходят публикации, имеется сильная магистратура и аспирантура», — прокомментировали в RAEX.

К слову, лидером в этом году стал МГУ им. М. В. Ломоносова. Столичный вуз занял первое место в 13 предметных рейтингах, возглавив все естественно-научные направления: физику, химию, биологию и географию.

«МГУ вошел в тройку лидеров 20 раз, опередив Санкт-Петербургский государственный университет (13 призовых мест) и НИУ ВШЭ (12)», — отметили в агентстве.

Ранее РГАТУ им. Соловьева также вносили в общий рейтинг вузов по ЦФО, тогда рыбинский университет попал на 39-ю строчку федерального рейтинга.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Университет Вуз Рейтинг RAEX Обучение в вузах
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Комментарии
6
Гость
25 апреля, 19:51
ВУЗ не Ярославский а Рыбинский. Когда преподают люди сами умеющие делать то чему учат то качество налицо.
Гость
25 апреля, 14:15
Фотографии без туалета не нашлось?
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