Ярославский вуз попал в топ-5 лучших университетов по ЦФО

Вузы сравнивали по нескольким показателям Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Александра Мамонтова / 76.RU











Пять ярославских вузов попали в федеральный рейтинг, представленный агентством RAEX. Аналитики изучили работу 84 вузов из 18 регионов Центральной России.

— Целью исследования является независимая оценка деятельности широкого спектра региональных и узкоспециализированных вузов, исходящая из реализации их образовательного и научного потенциала и влияния на социальную среду, — указано в рейтинге.

Места распределялись на основании баллов по трем факторам: «Образование» (вес 45%), «Наука» (вес 25%) и «Общество» (вес 30%).

Так, на 4-м месте в рейтинге вузов по ЦФО разместился Ярославский государственный медицинский университет Минздрава России. К слову, в 2024 году ЯГМУ отдали 8-ю строчку рейтинга.

На 26-е место попал ЯГТУ, на 29-е — ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, на 39-е — Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П. А. Соловьева. На 76-м — Ярославский аграрный университет.

— В лонг-лист были включены все вузы РФ без учета филиалов, за исключением образовательных учреждений, имеющих особую специфику, — указали в рейтинге.

ЯрГУ имени Демидова, который еще в 2023 году занимал 3-е место, пропал из перечня. Как объяснили в вузе, Демидовский университет в 2024 году вошел в Московский международный рейтинг вузов «Три миссии университета» от рейтинговой группы RAEX. Согласно методологии исследования, в связи с этим достижением на мировой арене топ-вузы не включают в федеральный рейтинг RAEX по округам.

Из перечня были также исключены вузы с доминирующей специализацией в области культуры, искусства, спорта, религии, подготовки сотрудников силовых структур; вуз с контингентом обучающихся менее 100 человек; вузы, реализующие преимущественно заочный или очно-заочный форматы; вузы, где доля студентов бакалавриата и специалитета среди всех обучающихся составляет менее 40%.