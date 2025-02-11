НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-8°C

Сейчас в Ярославле
Погода-8°

пасмурно, без осадков

ощущается как -12

0 м/c,

 772мм 92%
Подробнее
4 Пробки
USD 96,78
EUR 100,50
Простились с замглавы района
Сменили двух министров
Изменили приговор сатанисту
Новые правила приема в вузы
Миллиарды на дорожные камеры
Как отдохнуть зимой по-русски
Чем теперь занимаются кондукторы
Что строят в регионе
Активист — про третий мост
Образование тест Коварный тест по русскому языку: только один из пяти ответит без ошибок

Коварный тест по русскому языку: только один из пяти ответит без ошибок

Эти 10 вопросов покажут, насколько ловко вы обращаетесь с множественными числами

579
3 комментария
Множественное число&nbsp;— множественные сомнения. Проверим, кого тут не провести | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUМножественное число&nbsp;— множественные сомнения. Проверим, кого тут не провести | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Множественное число — множественные сомнения. Проверим, кого тут не провести

Источник:

В русском языке колоссальное количество правил. А исключений — и того больше. Вот взять хотя бы множественное число. Одно дело — просто сказать «яблоко — яблоки», а совсем другое — не споткнуться о «дно» или «молодежь». Готовы проверить свою грамотность? Тогда попробуйте ответить на 10 вопросов этого теста без единой ошибки, а в комментариях напишите результат.

ТЕСТПройден 197 раз
1 / 10

Есть ли в словарях множественная форма слова «сахар»?

  • Да

  • Нет

2 / 10

Как правильно?

  • Встретил друзей-турок

  • Встретил друзей-турков

  • Оба варианта верны

  • Ни один вариант не является верным

3 / 10

Какая форма множественного числа будет у кочерги?

  • 20 кочерг

  • 20 кочерёг

  • 20 кочергей

  • 20 кочерги

  • Ни один вариант не является верным

4 / 10

Можно ли поставить во множественное число слово «крыльцо»?

  • Да

  • Нет

5 / 10

Какое существительное из перечисленных может употребляться во множественном числе?

  • Нефть

  • Обувь

  • Студенчество

  • Лекарство

6 / 10

На зиму бабушка приготовила 10 банок…

  • Солений

  • Соленьев

  • Возможны все варианты

7 / 10

В плов нужно добавить курагу. Как попросить положить туда 6 штук?

  • 6 кураг

  • 6 курагов

  • Возможны оба варианта

  • Нет правильных вариантов

8 / 10

Найдете правильный вариант?

  • Повары приготовили соусы.

  • Повары приготовили соуса.

  • Повара приготовили соуса.

  • Повара приготовили соусы.

9 / 10

Хочу купить шаурму на компанию. Как попросить 10 штук?

  • Шаурм

  • Шаурмов

  • Шаурмей

  • Ни один вариант не подходит

10 / 10

У какого из этих слов есть и единственное, и множественное число?

  • Плоскогубцы

  • Прятки

  • Ножницы

  • Лыжи

ПО ТЕМЕ
Русский язык Множество Правила Грамматика Ошибки Тест по русскому языку Пройти тест по русскому языку Тест Знания Школьные знания Обучение Образование
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
1 час
Ничего сложного. Выпускные экзамены были в школе в 1981 году.
Гость
29 минут
Ничего сложного. ЕГЭ сдавал в 2005 году.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Страх потерять маму или папу»: объясняем, почему дети боятся спать одни
Анастасия Вальт
Мнение
Дорожный активист — о строительстве третьего моста в Ярославле: «Это „убьет“ дороги»
Темур Абдуллаев
Дорожный активист
Мнение
«Мужик грозил ножом, женщины кидались с кулаками»: случаи в такси, от которых ни один водитель не застрахован
Наталья
Мнение
И никакого гипноза. Бывший опер рассказал о тайной формуле, по которой «капитаны ФСБ» лишают россиян жилья и денег
Сергей Колосовский
адвокат
Мнение
Когда преследует она: откровенный рассказ пострадавшего от сталкерши
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление