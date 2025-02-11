Коварный тест по русскому языку: только один из пяти ответит без ошибок

В русском языке колоссальное количество правил. А исключений — и того больше. Вот взять хотя бы множественное число. Одно дело — просто сказать «яблоко — яблоки», а совсем другое — не споткнуться о «дно» или «молодежь». Готовы проверить свою грамотность? Тогда попробуйте ответить на 10 вопросов этого теста без единой ошибки, а в комментариях напишите результат.