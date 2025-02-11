Коварный тест по русскому языку: только один из пяти ответит без ошибок

В русском языке колоссальное количество правил. А исключений — и того больше. Вот взять хотя бы множественное число. Одно дело — просто сказать «яблоко — яблоки», а совсем другое — не споткнуться о «дно» или «молодежь». Готовы проверить свою грамотность? Тогда попробуйте ответить на 10 вопросов этого теста без единой ошибки, а в комментариях напишите результат.
Есть ли в словарях множественная форма слова «сахар»?
Да
Нет
Как правильно?
Встретил друзей-турок
Встретил друзей-турков
Оба варианта верны
Ни один вариант не является верным
Какая форма множественного числа будет у кочерги?
20 кочерг
20 кочерёг
20 кочергей
20 кочерги
Ни один вариант не является верным
Можно ли поставить во множественное число слово «крыльцо»?
Да
Нет
Какое существительное из перечисленных может употребляться во множественном числе?
Нефть
Обувь
Студенчество
Лекарство
На зиму бабушка приготовила 10 банок…
Солений
Соленьев
Возможны все варианты
В плов нужно добавить курагу. Как попросить положить туда 6 штук?
6 кураг
6 курагов
Возможны оба варианта
Нет правильных вариантов
Найдете правильный вариант?
Повары приготовили соусы.
Повары приготовили соуса.
Повара приготовили соуса.
Повара приготовили соусы.
Хочу купить шаурму на компанию. Как попросить 10 штук?
Шаурм
Шаурмов
Шаурмей
Ни один вариант не подходит
У какого из этих слов есть и единственное, и множественное число?
Плоскогубцы
Прятки
Ножницы
Лыжи