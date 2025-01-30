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Образование «В стране таких школ нет»: мэр Ярославля показал кабинеты новой школы с панорамными окнами. Видео

«В стране таких школ нет»: мэр Ярославля показал кабинеты новой школы с панорамными окнами. Видео

Объект на Большой Федоровской должны сдать к 1 сентября 2025 года

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5 комментариев

Мэр Ярославля рассказал, когда откроется школа на Большой Федоровской

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В строящейся школе в Красноперекопском районе Ярославля приступили к отделке помещений. Ход строительства объекта проинспектировал мэр Ярославля Артем Молчанов 29 января.

— Мы сегодня осмотрев ход строительства понимаем, что все необходимое здесь есть. Все этапы работ выполняются как положено. Полным ходом идет отделка. На сегодня порядка 100 человек трудятся на этой школе. Есть возможность и ресурсы увеличить объемы выполняемых работ. Движемся опережающими темпами, — прокомментировал Артем Молчанов.

Напомним, объект строят на улице Большая Федоровская на месте снесенной аварийной школы № 53. Школа будет рассчитана на 500 мест, в помещениях будет оборудовано книгохранилище и читальный зал.

— Не только ход работ важен. А важно то, какую школу мы строим. Вообще школа уникальная. Я думаю что те, кто смогут здесь учиться, им можно только позавидовать. Таких проектов школ, таких ярких, таких светлых, мне кажется нет не только у нас в Ярославле, мне кажется, и в стране таких школ нет. Такие объекты мы научились делать и их должно у нас появляться как можно больше, — добавил мэр.

Как будет выглядеть новая школа в Ярославле

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Рабочие приступили к внутренней отделке в школе

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В школе на 500 мест предусмотрено книгохранилище и читальный зал

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Школу на Большой Федоровской начали строить в январе 2023 года, объект должны были сдать 4 июня 2024 года, однако сроки сдвинулись на 1 сентября 2025 года. Как объяснял депутат Ярославской областной думы Андрей Щенников, задержка произошла из-за необходимости достойной замены материалов на фоне санкций и увеличения цен.

Подрядчик — ярославская фирма «КапиталГруппСтрой», которая принадлежит бизнесмену Андрею Сизову. Цена контракта составила 739,359 миллиона рублей. Отметим, что «КапиталГруппСтрой» также возводит детский сад на пересечении Ленинградского проспекта и улицы Малой Норской и школу в поселке Заволжье.

В ноябре 2024 года зампред правительства Денис Хохряков заявлял, что объект на Большой Федоровской выполнен на 60%.

Ранее мы разъясняли, кто может пойти учиться в новую школу и как подать заявление.

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Комментарии
6
Гость
10 минут
"Движемся опережающими темпами, — прокомментировал Артем Молчанов." Смешно читать после такой задержки сроков строительства и сдачи объекта. По поводу панорамных окон... Это конечно красиво, только возникает вопрос :Бывал ли мэр в холлах и фойе КЗЦ, где зимой собачий холод с такими панорамными окнами и сотрудники греют эти помещения мозгыми электропушками? Или он только со служебного входа туда заходит? И последнее... Такие школы в России есть. И не мало. Надо больше жить по стране. Это для Ярославии в диковинку, а россияне, слава Богу, подобное видят. Надо надеятся что к сентябрю сдадут . Без недоделок и будущих переделок.
Гость
22 минуты
До чего же наши модники любят заграницу. Панорамные окна хороши там где не сильно холодно. У нас только в этом году тёплая зима а будет попрохладнее так надоест топить и конденсат убирать с окон. Плюс ученики будут чаще ворон считать чем при нормальных окнах
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