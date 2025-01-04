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Образование тест Русский уже забыли? Только самый грамотный ответит на 10 из 10

Русский уже забыли? Только самый грамотный ответит на 10 из 10

Редкий знаток справится со всеми заданиями

347
2 комментария

Если на уроках вы тоже спали, то вряд ли справитесь с этим тестом. Или нет?

Источник:

Некоторые ошибки живут в нашей речи, как тараканы в старой квартире: привычно, массово и, кажется, навечно. Сможете блеснуть чистотой речи и распознать их все? Пройдите этот хитрый тест и докажите, что вы истинный знаток русского языка.

ТЕСТПройден 61 раз
1 / 10

Как правильно написать: «Это самый … путь для решения задачи»?

  • Краткий

  • Кратчайший

  • Оба варианта подходят

2 / 10

Какая форма слова правильная: «Я забыла … перчатки».

  • Одеть

  • Надеть

  • Без разницы

3 / 10

Как правильно написать: «Бабушка купила пять … яблок»?

  • Килограммов

  • Килограмм

  • Оба варианта допустимы

4 / 10

Напишите без ошибок: «Она заказала … эспрессо».

  • Свой любимый

  • Свое любимое

  • Оба варианта допустимы

5 / 10

Что поставите на месте многоточия в слове «сверх…естественный»?

  • Твердый знак

  • Мягкий знак

  • Ничего не нужно

6 / 10

Какое словосочетание написано без ошибки?

  • Коллеги по работе

  • Госпитализировали в отделение хирургии

  • Молодая девушка

  • Эта вакансия еще свободна

7 / 10

Где сказано правильно?

  • В Москву будут летать рейсы из Сочи.

  • В этом году зимой холодная температура.

  • Мальчик ушел со школы домой.

  • Завтра я иду делать прививку от гриппа.

8 / 10

Как пишется фразеологизм со значением «делать неохотно»?

  • Скрепя сердцем

  • Скрепя сердце

  • Скрипя сердцем

9 / 10

Фотографироваться не в профиль, а …

  • В анфас

  • Анфас

  • Оба варианта верны

10 / 10

Где глагол употреблен верно?

  • МЧС прибыло на место происшествия.

  • ООО «Город» выступил подрядчиком в строительстве.

  • ТАСС сообщило об инциденте в метро.

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Комментарии
2
Гость
43 минуты
Не давайте зумерам составлять тесты по русскому, а то у них все варианты всегда допустимы.
Гость
41 минута
Из билетов по ЕГЭ?
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