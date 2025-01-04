Русский уже забыли? Только самый грамотный ответит на 10 из 10

Некоторые ошибки живут в нашей речи, как тараканы в старой квартире: привычно, массово и, кажется, навечно. Сможете блеснуть чистотой речи и распознать их все? Пройдите этот хитрый тест и докажите, что вы истинный знаток русского языка.
Как правильно написать: «Это самый … путь для решения задачи»?
Краткий
Кратчайший
Оба варианта подходят
Какая форма слова правильная: «Я забыла … перчатки».
Одеть
Надеть
Без разницы
Как правильно написать: «Бабушка купила пять … яблок»?
Килограммов
Килограмм
Оба варианта допустимы
Напишите без ошибок: «Она заказала … эспрессо».
Свой любимый
Свое любимое
Оба варианта допустимы
Что поставите на месте многоточия в слове «сверх…естественный»?
Твердый знак
Мягкий знак
Ничего не нужно
Какое словосочетание написано без ошибки?
Коллеги по работе
Госпитализировали в отделение хирургии
Молодая девушка
Эта вакансия еще свободна
Где сказано правильно?
В Москву будут летать рейсы из Сочи.
В этом году зимой холодная температура.
Мальчик ушел со школы домой.
Завтра я иду делать прививку от гриппа.
Как пишется фразеологизм со значением «делать неохотно»?
Скрепя сердцем
Скрепя сердце
Скрипя сердцем
Фотографироваться не в профиль, а …
В анфас
Анфас
Оба варианта верны
Где глагол употреблен верно?
МЧС прибыло на место происшествия.
ООО «Город» выступил подрядчиком в строительстве.
ТАСС сообщило об инциденте в метро.