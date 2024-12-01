Вы знаете географию как свои пять пальцев или ничего о ней не слышали? Тест для самых умных ярославцев

Географические знания важны хотя бы для того, чтобы понимать, как устроен наш мир, как взаимодействуют природа, климат и человек. Вот вы, например, уверены, что знаете об этом всё? Предлагаем вам проверить, насколько хорошо вы знаете нашу планету, вместе с вопросами нашего теста. И не надейтесь, что ответить на них будет очень уж просто.