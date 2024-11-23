Эти 10 слов все произносят неправильно: проверьте свои знания по русскому языку

Ох уж эти ударения! Редко кто ставит их абсолютно правильно во всех словах. Мы посмотрели школьный справочник для подготовки к ЕГЭ и выбрали из него 10 слов, в которых довольно часто выпускники делают ошибки. А вы знаете, как правильно произносить эти слова? Проверьте себя.
Начнем с простого. Как правильно сказать:
бАнты
бантЫ
А здесь какой слог должен быть ударным?
вероисповедАние
вероисповЕдание
Какой вариант произношения правильный?
дешевизнА
дешевИзна
В этом слове часто делают ошибки. А вы знаете, как надо говорить?
жАлюзи
жалюзИ
Где поставить ударение в названии этого овоща?
свЁкла
свеклА
А теперь сосредоточьтесь и выберите правильный вариант
сосредотОчение
сосредоточЕние
Проверьте, точно ли вы знаете правильный вариант произношения этого слова
туфлЯ
тУфля
Частота употребления этого слова увеличивается ближе к Новому году. Как вы скажете?
откУпорить
откупОрить
Осталось немного. Какой вариант верный?
врУчит
вручИт
И последнее слово. Как вы его произнесете?
дОнельзя
донЕльзя