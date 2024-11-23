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Образование тест Эти 10 слов все произносят неправильно: проверьте свои знания по русскому языку

Эти 10 слов все произносят неправильно: проверьте свои знания по русскому языку

Тест на ударения

780
3 комментария

Пройдите наш тест из 10 вопросов

Ох уж эти ударения! Редко кто ставит их абсолютно правильно во всех словах. Мы посмотрели школьный справочник для подготовки к ЕГЭ и выбрали из него 10 слов, в которых довольно часто выпускники делают ошибки. А вы знаете, как правильно произносить эти слова? Проверьте себя.

ТЕСТПройден 285 раз
Как правильно поставить ударение
1 / 10

Начнем с простого. Как правильно сказать:

  • бАнты

  • бантЫ

2 / 10

А здесь какой слог должен быть ударным?

  • вероисповедАние

  • вероисповЕдание

3 / 10

Какой вариант произношения правильный?

  • дешевизнА

  • дешевИзна

4 / 10

В этом слове часто делают ошибки. А вы знаете, как надо говорить?

  • жАлюзи

  • жалюзИ

5 / 10

Где поставить ударение в названии этого овоща?

  • свЁкла

  • свеклА

6 / 10

А теперь сосредоточьтесь и выберите правильный вариант

  • сосредотОчение

  • сосредоточЕние

7 / 10

Проверьте, точно ли вы знаете правильный вариант произношения этого слова

  • туфлЯ

  • тУфля

8 / 10

Частота употребления этого слова увеличивается ближе к Новому году. Как вы скажете?

  • откУпорить

  • откупОрить

9 / 10

Осталось немного. Какой вариант верный?

  • врУчит

  • вручИт

10 / 10

И последнее слово. Как вы его произнесете?

  • дОнельзя

  • донЕльзя

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Комментарии
3
Гость
52 минуты
Мне почти 50 и чувствую жизнь прошла зря. Я не знаю как банты говорится. А хотя зачем оно мне, слово редкое, вообще не нужно жил без него и дальше буду. Да и с остальными так же
Гость
1 час
8 из 10)
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