Эти 10 слов все произносят неправильно: проверьте свои знания по русскому языку

Ох уж эти ударения! Редко кто ставит их абсолютно правильно во всех словах. Мы посмотрели школьный справочник для подготовки к ЕГЭ и выбрали из него 10 слов, в которых довольно часто выпускники делают ошибки. А вы знаете, как правильно произносить эти слова? Проверьте себя.