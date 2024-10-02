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Образование Оптимизация школ «Разработаны новые варианты»: в Минобре рассказали о корректировке объединения школ и садиков в Ярославле

«Разработаны новые варианты»: в Минобре рассказали о корректировке объединения школ и садиков в Ярославле

Предложения обсуждаются с педагогами и родителями

979
6 комментариев

В Ярославле разработали новые варианты объединения школ и садиков

В Министерстве образования Ярославской области прокомментировали появившуюся информацию о создании в Ярославле третьего образовательного комплекса, где центральной станет школа № 42.

— По поручению губернатора области Михаила Евраева мэрия Ярославля разработала новые варианты объединения образовательных организаций, и в настоящее время проводятся встречи с педагогическим сообществом и родителями. В дальнейшем предложения поступят в Министерство образования Ярославской области для всестороннего анализа и принятия экспертного заключения, которое будет передано в мэрию Ярославля для принятия окончательного решения, — объяснили в Минобре.

Также в Министерстве образования области добавили, что в ближайшей перспективе задач по созданию в регионе других образовательных комплексов нет.

Напомним, информация о возможности создания в Ярославле не двух, а трех образовательных комплексов появилась 2 октября. Об этом порталу 76.RU рассказал один из родителей, чьи дети учатся в школе № 42 имени Н. П. Гусева.

Стало известно, что комплекс, в который должны были объединить школы № 49, 7, 42, детские сады № 37, 75, 102, 124, могут раздробить на два. И центральной в одном из них станет школа № 42. К ней присоединят школу № 7, детские сады № 75 и 102. Называться комплекс будет МОУ «Средняя школа образовательный комплекс № 3 имени Н. П. Гусева».

Ранее мэр Ярославля Артем Молчанов подписал постановления об объединении нескольких садиков и школ в два образовательных комплекса. Один будет называться «Образовательный комплекс № 1 „ПРОГРЕССиЯ“». В него должны были войти школы № 49, 42, 7 и детские сады № 37, 75, 102, 124. Возглавить его должна была школа № 49, а остальные учебные учреждения — присоединиться к ней. Во второе учреждение — «Образовательный комплекс № 2 „Вектор“» — должны попасть школы № 39, 72, 81 и детские сады № 16, 128, 209, 211. В нем учебные учреждения присоединят к школе № 39.

Всего же в регионе должно было появиться пять образовательных комплексов — в Ярославле, Рыбинске и Переславле-Залесском.

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Комментарии
6
Гость
1 час
Комплексы множатся - а что тогда будет с 49-ой школой? Власти никак не могут (или не хотят) понять, что проблема не в том кого с кем объединять, а в ущербности самой этой идеи (или тех кто её придумал). В своё время была идея укрупнения убыточных колхозов -но от неё вовремя отказались - люди были и умней и образованней.
Гость
1 час
тот кто всё это придумал, тот очень не любил ходить в школу. ))))
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