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Образование Минобрнауки меняет правила сдачи ЕГЭ: экономистов оставят без английского, а технарям добавят физику — все предложения

Минобрнауки меняет правила сдачи ЕГЭ: экономистов оставят без английского, а технарям добавят физику — все предложения

Если проект примут, нововведения затронут нынешних выпускников

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1 комментарий

Изменения могут вступить в силу уже в этом учебном году

Английский язык могут убрать из списка предметов для поступления в вузы по направлениям «Экономика» и «Менеджмент» в качестве вступительного испытания. С предложением поменять предметы для сдачи, убрав из списка иностранный язык, выступили в Минобрнауки. Если проект утвердят, нынешним 11-классникам придется в экстренном порядке готовиться к ЕГЭ по другим дисциплинам.

Согласно актуальному перечню, все вузы имеют право сделать английский язык обязательным предметом для вступительных экзаменов.

Например, по состоянию на 25 сентября 2024 года, в Уральском федеральном университете имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (Екатеринбург) для поступления на бакалавриат по направлению «Международный и корпоративный менеджмент» в качестве вступительных экзаменов можно сдать английский язык.

Вступительные экзамены по направлению «Международный и корпоративный менеджмент»

В некоторых университетах иностранный язык является обязательным для сдачи. Например, в Санкт-Петербургском государственном университете по направлению «Менеджмент» на 25 сентября 2024 года абитуриенту необходимо сдать именно его для поступления.

Вступительные экзамены по направлению «Менеджмент»

Согласно предложению Министерства образования, в случае принятия закона, абитуриенты, поступающие на направления «Экономика» и «Менеджмент», не смогут использовать экзамен по иностранному языку. Однако для других направлений таких изменений не планируется, и вузы по-прежнему смогут принимать результаты ЕГЭ по английскому в качестве вступительного испытания.

Это не единственное изменение в перечне вступительных испытаний, которое предлагает Министерство образования. Согласно проекту, поменять ЕГЭ в этом году могут также для поступающих на технические специальности и педагогические.

Для тех, кто хочет стать учителем, Минобрнауки предлагает сдавать ЕГЭ по тому предмету, которому они будут обучать подрастающее поколение. Например, будущему учителю географии, придется сдавать этот предмет. Сейчас это не обязательно.

На технические специальности предлагают сделать обязательным ЕГЭ по физике. В настоящее время для поступления обычно необходимо сдать математику в качестве второго обязательного экзамена. Третьим на выбор являются физика, информатика, химия или биология. По новому проекту, физика станет вторым обязательным вместо математики на 138 специальностях (сейчас таких лишь пять).

По мнению Сергея Тарасова, ректора РГПУ им. Герцена, такой подход может привести к дефициту абитуриентов. Обычно выпускники, сдающие физику, нацелены на инженерные или научные специальности.

— Количество мест для абитуриентов по профилю будет больше, чем самих абитуриентов. Я полагаю, что риск дефицита абитуриентов есть, — рассказал Сергей Тарасов «Фонтанке».

Помимо изменений в ЕГЭ, предлагается также внести коррективы в школьную программу. Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский считает, что время на образование в школах и вузах необходимо сократить.

— Время диктует сокращение продолжительности среднего образования, то, что у нас 11 лет, — это непозволительная роскошь. Будто мы живем с вами в XIX веке. Оно должно быть спрессовано, чтобы потом раньше вступать в сферу проф. подготовки и быть конкурентоспособным, а не начинать в 19 лет размышлять, чем бы заняться, — заявил Мединский на встрече с молодежью в рамках проекта «Арктический диалог» в Мурманске.

Нужны ли изменения в системе образования?

Да, нужно меньше учиться — больше работать
Нет, важно получить качественное образование
Быть конкурентоспособным можно и без ЕГЭ
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Комментарии
1
Гость
1 час
Жаль детишек. Их образование стало заложником политики.
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