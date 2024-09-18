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Образование Оптимизация школ Мэрия Ярославля будет оспаривать приостановление объединения школ и детсадов

Мэрия Ярославля будет оспаривать приостановление объединения школ и детсадов

Суд рассмотрит заявление администрации 18 сентября

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7 комментариев

Будет ли возобновлено объединение школ

18 сентября мэрия Ярославля будет оспаривать приостановление объединения учебных учреждений в городе. Заявление об отмене обеспечительных мер подали в суд представители городской администрации.

—Заявление будет рассматриваться в Кировском районном суде, — рассказали 76.RU в пресс-службе Ярославского областного суда.

Напомним, 10 сентября ярославна подала иск в суд с просьбой проверить законность объединения школ и детсадов. После этого был приостановлен процесс слияния учреждений, а именно судом были введены «обеспечительные меры». Толчком к обращению в суд стало недовольство родителей учеников школы №42 с французским уклоном. Ярославцы считают, что создание центра приведет к сокращению педагогического состава и ухудшению качества образования.

Речь идет про образовательный комплекс № 1 «ПРОГРЕССиЯ»», куда должны войти школы № 49, 7, 42 и детские сады № 37, 75, 102, 124.

Напомним, в начале сентября стало известно о создании в Ярославской области пяти образовательных комплексов, которые объединят управленческие структуры школ, детсадов и одной гимназии. По два центра должны открыть в Ярославле и Рыбинске, еще один появится в Переславле-Залесском.

По заявлению властей, процесс объединения не отразится на образовательном процессе, количество обучающихся, а также педсостав сохранятся.

— Централизация ресурсов открывает новые возможности для самих школ и коллективов. И главная из них — повышение заработной платы. Не должны нянечки в детских садах работать за 20 тысяч рублей, а деньги идти на многочисленных начальников. Мы воспитателей привлечь на работу не можем, зато у некоторых директоров школ по семь замов. Это неправильно, — ранее объяснял губернатор Михаил Евраев.

Однако не все радужно приняли инициативу. Против объединения выступили педсостав гимназии №18 в Рыбинске, родители 42-й школы в Ярославле и родители учеников Дмитриевской школы под Переславлем. 12 сентября на Советской площади прошел пикет против нововведения, с плакатами также вышли депутат облдумы от КПРФ Елена Кузнецова и депутат муниципалитета Ярославля Евгения Овод.

Все подробности о ходе объединения школ в регионе мы публикуем в специальном сюжете.

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Объединение школ Оптимизация школ Школы Детские сады
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Комментарии
7
Гость
1 час
К сожалению, при нехватке учителей, объединение школ даёт возможность одному учителю вести предмет в разных школах, плюс будет оптимизация управленческой структуры, которая приведёт к экономии бюджета. Мера может и вынужденная, но необходимая...
Гость
1 час
Может хватит издеваться над детьми?
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