Сложный тест по географии: на 10 из 10 ответит лишь каждый пятый

Герой одной известной песни уехал в Петербург, а приехал в Ленинград. Чтобы с нами ничего подобного не произошло, мы решили освежить в памяти столицы разных стран. Понятно, что в некоторых случаях их очень сложно забыть: в России — Москва, там Кремль, в КНДР — Пхеньян, там всегда солнечно. Со столицей Ватикана вообще не ошибешься — это город-государство. Но что насчет остальных? Вы уверены, что знаете столицы всех стран на свете? Механика этого теста проста как никогда: мы вам название страны, а вы — выбираете правильный, на ваш взгляд, ответ.