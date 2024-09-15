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Сложный тест по географии: на 10 из 10 ответит лишь каждый пятый

А вы сможете назвать столицы всех государств?

275
2 комментария

С областными городами России каждый кое-как еще разберется, но что, если мы попросим вас назвать столицы разных стран?

Герой одной известной песни уехал в Петербург, а приехал в Ленинград. Чтобы с нами ничего подобного не произошло, мы решили освежить в памяти столицы разных стран. Понятно, что в некоторых случаях их очень сложно забыть: в России — Москва, там Кремль, в КНДР — Пхеньян, там всегда солнечно. Со столицей Ватикана вообще не ошибешься — это город-государство. Но что насчет остальных? Вы уверены, что знаете столицы всех стран на свете? Механика этого теста проста как никогда: мы вам название страны, а вы — выбираете правильный, на ваш взгляд, ответ.

ТЕСТПройден 65 раз
1 / 10

Филиппины

  • Манила

  • Кесон-Сити

  • Давао

  • Калукан

2 / 10

Турция

  • Анталья

  • Стамбул

  • Анкара

  • Измир

3 / 10

ОАЭ

  • Дубай

  • Абу-Даби

  • Шарджа

  • Фуджейра

4 / 10

Австралия

  • Сидней

  • Мельбурн

  • Брисбен

  • Канберра

5 / 10

Канада

  • Торонто

  • Оттава

  • Ванкувер

  • Калгари

6 / 10

Греция

  • Рим

  • Афины

  • Иерихон

  • Луксор

7 / 10

Пакистан

  • Исламабад

  • Карачи

  • Лахор

  • Фейсалабад

8 / 10

Словения

  • Белград

  • Сараево

  • Приштина

  • Любляна

9 / 10

Португалия

  • Порту

  • Вила-Нова-ди-Гая

  • Лиссабон

  • Брага

10 / 10

Индонезия

  • Дели

  • Джакарта

  • Доха

  • Дакка

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Комментарии
3
Гость
15 сентября 2024, 12:47
Легко 10/10
Гость
15 сентября 2024, 13:38
10 из 10
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