С 1 июля жители Ярославской области смогут зарегистрироваться в налоговой службе как самозанятые и воспользоваться правом на специальный режим «Налог на профессиональный доход».



— Налоговый режим для самозанятых позволяет легально вести бизнес и получать доход без рисков быть оштрафованным за незаконную предпринимательскую деятельность, — отметил глава региона.



Вместе со статусом человек получит и право на все полагающиеся льготы — налоговый вычет, систему налогообложения по льготным ставкам. Граждане и индивидуальные предприниматели, перешедшие на данный налоговый режим, смогут платить налог на доход по ставке 4 процента — в случае предоставления услуг физическим лицам — или 6 процентов — при предоставлении услуг юридическим лицам. При этом они сами определяют уровень своего дохода, с которого ежемесячно будут платить налог. Предоставления налоговых деклараций в налоговую службу не требуется.