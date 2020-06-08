С 1 июля жители Ярославской области смогут зарегистрироваться в налоговой службе как самозанятые и воспользоваться правом на специальный режим «Налог на профессиональный доход».
— Налоговый режим для самозанятых позволяет легально вести бизнес и получать доход без рисков быть оштрафованным за незаконную предпринимательскую деятельность, — отметил глава региона.
Вместе со статусом человек получит и право на все полагающиеся льготы — налоговый вычет, систему налогообложения по льготным ставкам. Граждане и индивидуальные предприниматели, перешедшие на данный налоговый режим, смогут платить налог на доход по ставке 4 процента — в случае предоставления услуг физическим лицам — или 6 процентов — при предоставлении услуг юридическим лицам. При этом они сами определяют уровень своего дохода, с которого ежемесячно будут платить налог. Предоставления налоговых деклараций в налоговую службу не требуется.
Под самозанятостью понимают форму занятости, при которой физлицо получает доход от продажи произведённых им товаров, услуг либо работ. При этом у него нет работодателя и наёмных работников.
Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно, просто заполнив анкету в приложении «Мой налог» на смартфоне. Претендовать на этот статус могут физические лица и индивидуальные предприниматели, объем годового дохода которых не превышает 2,4 миллиона рублей. И если их деятельность не связана с реализацией подакцизных товаров, товаров, подлежащих обязательной маркировке, перепродажей товаров, а также с добычей и реализацией полезных ископаемых.
Напомним, специальный режим «Налог на профессиональный доход» в качестве эксперимента с 1 января начал применяться в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. Постепенно география регионов, где применяется эта норма, расширяется.