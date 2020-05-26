Оформляйте правильно: как получить пособие на детей от 3 до 7 лет

1
Кто получит деньги?
Новое пособие полагается не всем семьям, а только малоимущим, то есть если среднедушевой доход в семье меньше прожиточного минимума. Есть и другие ограничения: выплату можно оформить только в случае, если и ребенок, и родитель (хотя бы один) — граждане РФ. И даже если это условие соблюдено, но семья проживает за границей, пособие не назначают.
2
Как считать доход семьи?
Суммируем доходы всех членов семьи и делим на количество членов семьи. Обратите внимание, что доход — это не только зарплата или пенсия, но и все пособия, стипендии, алименты и даже проценты по вкладам. При этом учитывается сумма до вычета подоходного налога. То есть к зарплате, которую вы получаете на руки, добавьте еще 13 процентов.
Обратите внимание, что по закону в состав семьи входят не все люди, проживающие в одной квартире, а только заявитель, его законный супруг и несовершеннолетние дети. Лишенные родительских прав, солдаты-срочники и заключенные не учитываются.
3
Пособие могут получить только родители?
Нет, подать заявление может усыновитель или опекун ребенка. Порядок рассмотрения будет тем же.
4
Могут ли отказать в пособии?
Да. Заявление нужно подавать ежегодно. Если за это время доход семьи увеличится, то в следующем году пособия не будет. Кроме того, отказать могут в случае, если в заявлении указаны неполные или недостоверные данные, так что заполняйте внимательно.
5
Какие нужны документы?
Только заявление. Все остальные данные соцслужба соберет самостоятельно путем межведомственного взаимодействия.
6
Как долго рассматривают заявление?
В течение десяти рабочих дней со дня приема заявления. Если по какой-то причине одно ведомство не передало другому запрошенные сведения, то срок увеличивается до двадцати рабочих дней. В случае отказа в течение рабочего дня вам направят письменное уведомление с указанием причины такого решения.
7
Пособие дают одно на семью?
Нет, ежемесячная выплата полагается на каждого ребенка от трех до семи лет. Если их двое, пособие назначают в двойном размере.
8
Почему пособие начнут давать в июне, если обещали с января?
С января эти пособия будут начислять. То есть, когда вы подадите документы, соцзащита посчитает, сколько вам должны были выплатить за предыдущие месяцы, и выплатит. Если считать с января, то в среднем получится 27 522 рубля 50 копеек — сумма средняя по стране, точную подскажут в соцзащите по месту жительства.
9
А если в январе ребенку было меньше трех?
Пособие назначают с месяца, когда три года исполнится. Если день рождения в апреле, посчитают апрель и май. Но это только в этом году, потом оформлять пособие нужно будет вовремя, компенсировать пропущенные месяцы никто не будет.
10
Как долго будут платить?
Пока ребенку не исполнится восемь лет или у семьи не вырастет доход. Это пособие никак не связано с коронавирусом — его Владимир Путин анонсировал еще во время послания Федеральному Собранию РФ в январе, когда о коронавирусе в России еще и речи не было. Эпидемия лишь ускорила назначение выплаты — изначально планировалось, что платить начнут с 1 июля, но в итоге перенесли на 1 июня.
11
Какие еще деньги полагаются родителям?
- ежемесячная выплата семьям с детьми до трех лет;
- временное пособие семьям с детьми до трех лет в связи с распространением коронавирусной инфекции;
- разовая выплата семьям с детьми от трех до шестнадцати лет в связи с распространением коронавирусной инфекции;
- доплата родителям, потерявшим работу в период эпидемии.