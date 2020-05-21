Оформляйте правильно: как получить коронавирусную выплату на детей от 3 до 16 лет

Единовременная выплата предоставляется на детей от 3 до 16 лет. Она не зависит ни от уровня дохода семьи, ни от права на материнский капитал, ни от статуса многодетности, ни от наличия работы у родителей.



Можно было бы сказать, что выплату получит вообще любая семья с ребёнком, но ограничения все-таки есть. На деньги могут претендовать только граждане РФ, проживающие на территории РФ. То есть, если вы живете в условной Болгарии, то не получите выплату. Если вы живете в России, но ни у одного из родителей нет гражданства РФ, то вы, опять же, выплату не получите. Кроме того, деньги не дадут родителям, лишенным родительских прав или ограниченным в них, тем, кто предоставил неверные данные или указал в заявлении номер чужого банковского счета. Так что, заполняя документы, будьте внимательны.

