Оформляйте правильно: как получить коронавирусную выплату на детей от 3 до 16 лет

1
Деньги получат все?
Единовременная выплата предоставляется на детей от 3 до 16 лет. Она не зависит ни от уровня дохода семьи, ни от права на материнский капитал, ни от статуса многодетности, ни от наличия работы у родителей.
Можно было бы сказать, что выплату получит вообще любая семья с ребёнком, но ограничения все-таки есть. На деньги могут претендовать только граждане РФ, проживающие на территории РФ. То есть, если вы живете в условной Болгарии, то не получите выплату. Если вы живете в России, но ни у одного из родителей нет гражданства РФ, то вы, опять же, выплату не получите. Кроме того, деньги не дадут родителям, лишенным родительских прав или ограниченным в них, тем, кто предоставил неверные данные или указал в заявлении номер чужого банковского счета. Так что, заполняя документы, будьте внимательны.
2
Деньги дают на семью или на каждого ребенка?
На каждого ребенка от 3 до 16 лет. То есть, если в семье трое детей, одному из которых 18 лет, второму — 15, третьему — 10, то семья получит выплату на двух младших детей — 20 тысяч рублей. Заявление при этом нужно заполнить только одно. В нем укажите данные всех своих детей от 3 до 16 лет.
3
Какую выплату оформлять, если три года ребенку исполнилось в мае?
В таком случае можно оформить и ежемесячную выплату (которую в течение трех месяцев начисляют на детей до трех лет), и единовременную. Например, день рождения пришелся на май — тогда вы получите по пять тысяч рублей за апрель и за май, а в июне — еще 10 тысяч. Самую большую сумму получат родители июньских именинников: по 5 тысяч за апрель, май и июнь, еще 10 — разово. Право на выплату должно появиться до 30 июня.
4
А если в мае исполнилось 16?
Указ президента о назначении этой выплаты вступил в силу 11 мая. Соответственно, если 16 исполнилось до 11 мая — права на выплату не возникает. А вот если после 11 мая — можете оформлять.
5
Документы нужно подавать по месту прописки?
Не обязательно, вы можете обратиться в любую клиентскую службу Пенсионного фонда: по месту жительства, пребывания, фактического проживания. Отказать вам не имеют права, поскольку выплата федеральная и к регионам не привязана.
6
Заявление должна подавать мать?
Заявление на выплату может подать любой из родителей, указанных в свидетельстве о рождении ребенка. Если заявление подадут оба родителя, то деньги придут на счет того, кто подал заявление первым. Даже если он не проживает с детьми.
7
А опекуны могут получить деньги?
Да, но сделать это через интернет не получится — придется лично прийти в клиентскую службу Пенсионного фонда или МФЦ. Обратите внимание, что из-за противоэпидемических мер эти учреждения работают по предварительной записи.
8
Если я не успею подать заявление до 1 июня — ничего не получу?
Нет, оформить единовременную выплату можно до 1 октября. А вот потом уже нельзя будет, успевайте.
9
А деньги когда дадут?
Как только рассмотрят заявление. Если подавали его через «Госуслуги» — статус рассмотрения можно посмотреть на сайте. Если документы отнесли лично в МФЦ или ПФР, то уточнить информацию можно по телефону отделения, куда относили. В случае положительного решения средства будут перечислены без дополнительного уведомления, а если откажут — отправят заказное письмо с обоснованием такого решения.
10
Можно ли получить деньги наличными?
Нет, только на банковский счет заявителя в соответствии с реквизитами, указанными в заявлении.
11
А что еще?
- пособие в размере пяти тысяч рублей, которое будет выплачиваться ежемесячно с апреля по июнь, распространится на всех детей до трех лет. Вне зависимости от того имеет ли семья право на маткапитал;
- дополнительные выплаты получат родители, которые остались без работы — три тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребёнка;
- минимальное пособие по уходу за ребенком увеличат в два раза — до 6,5 тысячи рублей. Эти деньги получат безработные мамы в декрете, в том числе — студентки;
- выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно семьи должны начать получать в июне, а не в июле, как планировалось раньше.