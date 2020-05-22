Оформляйте правильно: как получить коронавирусное пособие на детей до трех лет

Тут сложно. Если есть сертификат на материнский капитал, то заявление должен подать владелец сертификата. Как правило, это мать — отец получает право распоряжаться этими деньгами в случае лишения матери родительских прав или ее смерти.



Если же право на материнский капитал отсутствует, то заявление может подать любой родитель, который записан в свидетельстве о рождении ребенка. В том числе тот, кто с ребенком не проживает, если не был лишен родительских прав. Деньги получит тот, кто обратился с заявлением первым.



Также на ежемесячную выплату могут подать документы опекуны ребенка. Правда, им для этого придется лично явиться в территориальный орган ПФР или МФЦ. На Госуслугах форма для подачи заявления опекунами не предусмотрена.

