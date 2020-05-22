Оформляйте правильно: как получить коронавирусное пособие на детей до трех лет

1
Деньги получат все?
С самого начала право на ежемесячную выплату размером пять тысяч рублей в апреле, мае и июне имели только семьи с правом на маткапитал. Однако уже в мае Владимир Путин изменил решение и подписал указ, согласно которому круг получателей пособия сильно расширился. Теперь ежемесячная выплата положена всем семьям с детьми до трех лет, вне зависимости от права на материнский капитал, дохода семьи, уже получаемых выплат и пособий и трудоустройства родителей.
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Кого могут лишить выплаты?
Права на получение денег не имеют родители, которые были лишены родительских прав или ограничены в них, а также те, кто не имеет российского гражданства, и граждане РФ, постоянно проживающие за пределами страны. Если сведения в заявлении были указаны недостоверные, выплаты также можно лишиться, так что будьте внимательны.
3
Выплату могут назначить только матери?
Тут сложно. Если есть сертификат на материнский капитал, то заявление должен подать владелец сертификата. Как правило, это мать — отец получает право распоряжаться этими деньгами в случае лишения матери родительских прав или ее смерти.
Если же право на материнский капитал отсутствует, то заявление может подать любой родитель, который записан в свидетельстве о рождении ребенка. В том числе тот, кто с ребенком не проживает, если не был лишен родительских прав. Деньги получит тот, кто обратился с заявлением первым.
Также на ежемесячную выплату могут подать документы опекуны ребенка. Правда, им для этого придется лично явиться в территориальный орган ПФР или МФЦ. На Госуслугах форма для подачи заявления опекунами не предусмотрена.
4
Обращаться нужно по месту прописки?
Нет, это федеральная выплата. Так что вы можете прийти с документами в отделение ПФР или МФЦ как по месту временной регистрации, так и по месту фактического проживания. Только не забудьте заранее записаться на прием — в период распространения коронавируса эти учреждения не принимают посетителей в порядке живой очереди.
5
Выплату начисляют на семью или на каждого ребенка?
На каждого младше трех лет. Например, если одному из детей в семье год, а второму — два, то родители будут получать не пять, а десять тысяч рублей в месяц. При этом два заявления писать не нужно — просто укажите данные обоих детей в одном.
Если при этом в семье есть еще дети старше трех лет, то на них полагается разовая выплата в размере 10 тысяч рублей. О том, как ее оформить, можно прочитать в нашем материале.
6
Ребенку исполнилось три года в мае. Мы получим деньги?
Да, за апрель и май. В июне вы не получите ежемесячное пособие, сможете оформить другую выплату — разовую, в размере 10 тысяч рублей. Если 3 года ребенку исполняется в июне, то вы может получить и пособие за три месяца, и разовую выплату.
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А если ребенок родился в июне?
Согласно законодательству, право на ежемесячную выплату должно возникнуть до 1 июля 2020 года. Если ваш ребенок родится в этот период, то вы автоматически получите право на ежемесячную выплату — за апрель, май и июнь.
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Если я подам заявление сейчас, то получу деньги только за июнь?
Нет, вы можете подать документы вплоть до 1 октября. Получите деньги за все три месяца разовой выплатой.
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Какие нужны документы, чтобы оформить выплату?
Собственно, заявление. В нем нужно указать номер СНИЛС заявителя (не ребенка, а взрослого!) и номер банковского счета, на который поступит выплата. Никаких дополнительных документов предоставлять не нужно. В случае необходимости ПФР самостоятельно запросит все сведения.
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Как узнать, начислили ли мне выплату?
Если заявление подано через личный кабинет на портале Госуслуг, то уведомление о статусе рассмотрения заявления появится там же. Если подавали лично в клиентской службе ПФР, то деньги будут перечислены, как только заявление одобрят. Если откажут — пришлют заказное письмо с обоснованием решения. Или можете самостоятельно узнать о принятом решении, обратившись в свое отделение ПФР по телефону.
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Как я буду получать пособие?
Доставка ежемесячной выплаты осуществляется только на банковский счет заявителя в соответствии с реквизитами, указанными в заявлении. Это сделано для того, чтобы сократить контакты в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Обратите внимание, что деньги могут перевести только на счет того, кто подавал заявление. Если заявление было подано с банковскими реквизитами другого лица, можно подать новое заявление со своими банковскими реквизитами.
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А что еще?
- дополнительные выплаты получат родители, которые остались без работы — три тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребёнка;
- все семьи с детьми от 3 до 16 лет после 1 июня получат разовую выплату в размере 10 тысяч рублей;
- минимальное пособие по уходу за ребенком увеличат в два раза — до 6,5 тысячи рублей. Эти деньги получат безработные мамы в декрете, в том числе — студентки;
- выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно семьи должны начать получать в июне, а не в июле, как планировалось раньше.