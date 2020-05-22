20 мая на Едином портале госуслуг был запущен сервис для оформления заявлений на получение дополнительных ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Размер выплаты в 2020 году составит 5 285 рублей 50 копеек.



К сервису подключились 65 регионов, в том числе и Ярославская область. На выплату могут претендовать семьи, у которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума, составляющего 10 571 рубль.



— В связи с ограничительными мерами по противодействию распространения коронавирусной инфекции ежемесячная выплата на детей в возрасте от трёх до семи лет будет предоставляться с выплатой за прошлый период — с 1 января 2020 года или с того месяца после этой даты, когда ребенку исполнилось 3 года. Обратиться за пособием, не потеряв денег, можно до 31 декабря 2020 года. С 2021 года ежемесячная выплата будет осуществляться с даты достижения ребёнком возраста трёх лет, если обращение за её назначением последовало не позднее шести месяцев с этой даты, — пояснила первый заместитель директора департамента по социальной поддержке населения и охране труда мэрии Ярославля Валентина Бриенкова.



Начнутся выплаты с 1 июня. Также в мэрии города подчеркнули, что малоимущие граждане, которые получали ежемесячное пособие на ребёнка на дату 24 апреля 2020 года, будут получать новую выплату даже без оформления заявления. Остальным нужно будет подать заявление. Это можно сделать через Единый портал государственных услуг, через МФЦ или напрямую в орган социальной защиты населения по месту жительства. Форму и образец заявления можно скачать здесь.

