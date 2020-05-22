Мамы, у которых с бывшими мужьями не самые лучшие отношения, в шоке от такого поворота. Боятся, что положенных денег на ребенка они не увидят.



— У меня дочь от первого брака. Её отец уклоняется от уплаты алиментов, по решению суда признан злостными неплательщиком. В 2012 году он сделал дубликат свидетельства о рождении. И сейчас я переживаю, что он украдет у моей дочери положенные государством 10 тысяч рублей! При заполнении заявления на выплату прописку не спрашивают, вопрос о совместном проживании не задают, свидетельство о браке и разводе не требуют, — рассказала Анастасия Федорова из Ярославля.



В областном отделении пенсионного фонда женщине, по её словам, посоветовали в случае, если деньги получит отец и не отдаст, обратиться в суд.

— Еще придется тратить время и нервы на судебные тяжбы? — негодует Анастасия.

Потеряв надежду получить помощь в решении этого вопроса на местном уровне, ярославна отправила обращение к президенту России Владимиру Путину. В аппарате президента сообщили, что перенаправили его в Федеральную службу судебных приставов.