С неожиданной проблемой столкнулись мамы, которые собрались оформить президентское пособие на детей от 3 до 16 лет. Те из них, кто в разводе, могут лишиться положенных 10 тысяч рублей. Как оказалось, эти пособия через сайт «Госуслуги» могут оформить и отцы, бросившие детей. И не факт, что такие папы отдадут пособие ребенку. В Пенсионном фонде Ярославской области подтвердили, что при начислении выплат не учитывается, в разводе ли родители ребенка и с кем из них он живет.
— Заявление на выплату может подать родитель, который записан в свидетельстве о рождении ребёнка. Если заявление подадут оба родителя, выплату получит тот, кто подал заявление первым. Выплату не оформят только тому родителю, который лишен или ограничен в родительских правах, — ответили нам в пресс-службе пенсионного фонда.
Мамы, у которых с бывшими мужьями не самые лучшие отношения, в шоке от такого поворота. Боятся, что положенных денег на ребенка они не увидят.
— У меня дочь от первого брака. Её отец уклоняется от уплаты алиментов, по решению суда признан злостными неплательщиком. В 2012 году он сделал дубликат свидетельства о рождении. И сейчас я переживаю, что он украдет у моей дочери положенные государством 10 тысяч рублей! При заполнении заявления на выплату прописку не спрашивают, вопрос о совместном проживании не задают, свидетельство о браке и разводе не требуют, — рассказала Анастасия Федорова из Ярославля.
В областном отделении пенсионного фонда женщине, по её словам, посоветовали в случае, если деньги получит отец и не отдаст, обратиться в суд.
— Еще придется тратить время и нервы на судебные тяжбы? — негодует Анастасия.
Потеряв надежду получить помощь в решении этого вопроса на местном уровне, ярославна отправила обращение к президенту России Владимиру Путину. В аппарате президента сообщили, что перенаправили его в Федеральную службу судебных приставов.
Между тем в Ярославской области жалобы по этой теме готов также принять уполномоченный по правам человека Сергей Бабуркин. Также для защиты прав своих детей родители Ярославской области вправе обратиться к уполномоченному по правам ребенка Михаилу Крупину (все обращения к нему сейчас можно направить через интернет-портал на официальном сайте, на электронную почту mihail.krupin@yarregion.ru и почтовым отправлением).
Напомним, в связи с тяжелой финансовой ситуацией, в которую из-за коронавируса попали многие российские семьи, президент распорядился назначить ряд дополнительных выплат:
- пособие в размере пяти тысяч рублей, которое будет выплачиваться ежемесячно с апреля по июнь, распространится на всех детей до трех лет. Вне зависимости от того имеет ли семья право на маткапитал;
- дополнительные выплаты получат родители, которые остались без работы, — три тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребёнка;
- все семьи с детьми от 3 до 16 лет после 1 июня получат разовую выплату в размере 10 тысяч рублей;
- минимальное пособие по уходу за ребенком увеличат в два раза — до 6,5 тысячи рублей. Эти деньги получат безработные мамы в декрете, в том числе — студентки;
- выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно семьи должны начать получать в июне, а не в июле, как планировалось раньше.