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Поставки продуктов в ярославские магазины увеличили в пять-шесть раз

Поставки продуктов в ярославские магазины увеличили в пять-шесть раз

Ярославские пищевые предприятия на четверть увеличили объем производимой продукции. А поставки продуктов питания выросли в 5–6 раз. В торговых сетях признали, что в начале недели из-за повышенного спроса снизились запасы круп. В итоге магазины скорректировали свои заказы. Говорят, что теперь товара достаточно.

— Имеющегося запаса продукции хватит на месяц бесперебойной отгрузки. При этом ежедневно поступает три тысячи новых паллет с товаром, — сообщил директор одного из распределительных центров Ярославля Евгений Грылев.

Заместитель директора департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка

Валентина Шишина добавила, что в супермаркетах даже выделены дополнительные места для продуктов, которые пользуются повышенным спросом. Никаких ограничений по количеству покупок нет — брать товара можно столько, сколько нужно.

При этом в магазинах отмечают, что ажиотаж начал снижаться.

Напоминаем, продолжает работать горячая линия по изменению цен и товарных запасов: 8 (4852) 400–991.

Тем временем губернатор Дмитрий Миронов пообещал школьникам-льготникам «сухие обеды» на дом.

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