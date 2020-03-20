Ярославские пищевые предприятия на четверть увеличили объем производимой продукции. А поставки продуктов питания выросли в 5–6 раз. В торговых сетях признали, что в начале недели из-за повышенного спроса снизились запасы круп. В итоге магазины скорректировали свои заказы. Говорят, что теперь товара достаточно.
— Имеющегося запаса продукции хватит на месяц бесперебойной отгрузки. При этом ежедневно поступает три тысячи новых паллет с товаром, — сообщил директор одного из распределительных центров Ярославля Евгений Грылев.
Заместитель директора департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка
Валентина Шишина добавила, что в супермаркетах даже выделены дополнительные места для продуктов, которые пользуются повышенным спросом. Никаких ограничений по количеству покупок нет — брать товара можно столько, сколько нужно.
При этом в магазинах отмечают, что ажиотаж начал снижаться.
Напоминаем, продолжает работать горячая линия по изменению цен и товарных запасов: 8 (4852) 400–991.
Тем временем губернатор Дмитрий Миронов пообещал школьникам-льготникам «сухие обеды» на дом.