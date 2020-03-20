Школьникам в период дистанционного обучении передадут «сухие обеды». Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миронов в соцсетях. Правда, речь идет только о льготных категориях.



— Решили, что и на дистанционном обучении никто не снимает с нас обязанности обеспечить льготные категории школьников и студентов бесплатным питанием. На этот период наши дети получат продуктовые наборы. В состав «сухих обедов» войдут крупы, макароны и кондитерские изделия, мясные и рыбные консервы, масло, соки, чай — все, что рекомендует в таком случае Роспотребнадзор. Формировать и передавать наборы в семьи каждая школа или колледж будут самостоятельно, — написал глава региона.

