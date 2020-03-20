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Дмитрий Миронов сообщил, что школьники-льготники получат на дом&nbsp;«сухие обеды»

Дмитрий Миронов сообщил, что школьники-льготники получат на дом «сухие обеды»

Школьникам в период дистанционного обучении передадут «сухие обеды». Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миронов в соцсетях. Правда, речь идет только о льготных категориях.

— Решили, что и на дистанционном обучении никто не снимает с нас обязанности обеспечить льготные категории школьников и студентов бесплатным питанием. На этот период наши дети получат продуктовые наборы. В состав «сухих обедов» войдут крупы, макароны и кондитерские изделия, мясные и рыбные консервы, масло, соки, чай — все, что рекомендует в таком случае Роспотребнадзор. Формировать и передавать наборы в семьи каждая школа или колледж будут самостоятельно, — написал глава региона.

«Сухие обеды» должны раздать 39 тысячам школьников. Именно столько ярославских учеников имеет право на бесплатное питание.

Напомним, по решению департамента образования Ярославской области у всех школьников региона с 23 марта начнутся каникулы. А после них — с 30 марта по 12 апреля — учебные учреждения перейдут на дистанционное обучение.

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коронавирусшколыобедыДмитрий Миронов
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