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Экономика Как самозанятым накопить на пенсию в 70-80 тысяч рублей — способ

Как самозанятым накопить на пенсию в 70-80 тысяч рублей — способ

Существует несколько инструментов для этих целей

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Самозанятые могут сами решить, как копить деньги | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUСамозанятые могут сами решить, как копить деньги | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Самозанятые могут сами решить, как копить деньги

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

У тех, кто работает сам на себя, есть два основных способа сформировать пенсию: либо делать добровольные взносы в пенсионную систему, либо копить самостоятельно. На первый взгляд, оба варианта выглядят рабочими, но у каждого есть свои условия, сроки и подводные камни. Разберёмся, сколько придётся платить, какой доход можно получить в старости и на что важно обратить внимание при выборе.

Пенсионные накопления

Если самозанятый хочет получать пенсию 30 тысяч рублей, ему нужно 35 лет каждый месяц платить в пенсионную систему больше 20 тысяч рублей, передает «Денежный бро» на своем канале в Max. В сумме за всё время выйдет почти 8,6 миллиона рублей.

Получается, что вернуть эти деньги через пенсию удастся только через 23 года и 11 месяцев. То есть женщина начнёт «отбивать» свои взносы примерно к 84 годам, а мужчина — к 89.

Вклад

Есть и другие способы накопить на старость. К примеру, если положить 8,6 миллиона рублей под 12% годовых (с учётом налогов), можно получать около 72 тысяч рублей в месяц — это вдвое больше той пенсии, на которую могут рассчитывать самозанятые.

Или можно каждый месяц класть по 20 тысяч рублей на вклад под 5% с начислением процентов. Через 35 лет накопится примерно 22,3 миллиона рублей. Если потом держать эти деньги на вкладе под те же 5% и жить на проценты (с учётом налогов), выйдет около 87 200 рублей в месяц. И плюс к этому всё равно будет положена социальная пенсия — сейчас это 16,5 тысячи рублей.

Но у обычной пенсии есть свои плюсы. Государство каждый год немного повышает выплаты — так они не отстают от роста цен. А доход от вкладов никто не гарантирует, так как ставки могут упасть, и инфляция может съесть часть денег.

Как вы думаете, какой способ лучше?

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