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Экономика Аренда жилья дешевеет: список городов-счастливчиков

Аренда жилья дешевеет: список городов-счастливчиков

Рассказываем о тенденциях на рынке недвижимости

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Стоимость аренды квартир не стоит на месте | Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RUСтоимость аренды квартир не стоит на месте | Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

Стоимость аренды квартир не стоит на месте

Источник:

Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

Начинаем день с хороших новостей. Цены на аренду квартир начали снижаться. Особенно эта тенденция заметна в крупных городах. Разбираемся, кто оказался в списке счастливчиков.

Где и насколько подешевела аренда

Челябинск возглавил список городов‑миллионников, где в мае сильнее всего снизились цены на аренду квартир. Стоимость съемного жилья там упала на 5,3% — теперь снять квартиру в среднем можно за 23 тысячи рублей в месяц. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс‑службе сервиса «Яндекс Аренда».

Снижение цен заметили и в других крупных городах:

  • Екатеринбург: минус 5,2%, средняя цена — 31 тысяча рублей;

  • Нижний Новгород: минус 3,8%, средняя цена — 31 тысяча рублей.

Чуть меньше цены упали:

  • в Перми — на 2,9% (до 28 тысяч рублей);

  • в Воронеже — на 2,3% (до 22 тысяч рублей);

  • в Самаре — на 1% (до 30 тысяч рублей).

Где цены почти не изменились

В пяти городах стоимость аренды практически не сдвинулась с места. Это Уфа, Новосибирск, Ростов‑на‑Дону, Волгоград и Краснодар.

А где цены выросли

При этом стоимость снижается не везде. В некоторых городах аренда жилья, наоборот, растет.

В этот список вошли:

  • Омск: плюс 1,4% (25 тысяч рублей);

  • Москва: плюс 2,4% (89 тысяч рублей);

  • Санкт‑Петербург: плюс 3,7% (42 тысячи рублей);

  • Красноярск: плюс 6% (29 тысяч рублей).

Общая картина

В целом по России средняя ставка аренды снизилась на 0,9% и теперь составляет 33 тысячи рублей. При этом общее число квартир, которые сдают в аренду в городах‑миллионниках, почти не изменилось — за месяц оно выросло лишь на 0,8%.

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
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Комментарии
1
Гость
31 минута
Бедность победили теперь Нищета?
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