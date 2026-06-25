Аренда жилья дешевеет: список городов-счастливчиков

Стоимость аренды квартир не стоит на месте Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

Начинаем день с хороших новостей. Цены на аренду квартир начали снижаться. Особенно эта тенденция заметна в крупных городах. Разбираемся, кто оказался в списке счастливчиков.

Где и насколько подешевела аренда

Челябинск возглавил список городов‑миллионников, где в мае сильнее всего снизились цены на аренду квартир. Стоимость съемного жилья там упала на 5,3% — теперь снять квартиру в среднем можно за 23 тысячи рублей в месяц. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс‑службе сервиса «Яндекс Аренда».

Снижение цен заметили и в других крупных городах:

Екатеринбург: минус 5,2%, средняя цена — 31 тысяча рублей;

Нижний Новгород: минус 3,8%, средняя цена — 31 тысяча рублей.

Чуть меньше цены упали:

в Перми — на 2,9% (до 28 тысяч рублей);

в Воронеже — на 2,3% (до 22 тысяч рублей);

в Самаре — на 1% (до 30 тысяч рублей).

Где цены почти не изменились

В пяти городах стоимость аренды практически не сдвинулась с места. Это Уфа, Новосибирск, Ростов‑на‑Дону, Волгоград и Краснодар.

А где цены выросли

При этом стоимость снижается не везде. В некоторых городах аренда жилья, наоборот, растет.

В этот список вошли:

Омск: плюс 1,4% (25 тысяч рублей);

Москва: плюс 2,4% (89 тысяч рублей);

Санкт‑Петербург: плюс 3,7% (42 тысячи рублей);

Красноярск: плюс 6% (29 тысяч рублей).

Общая картина