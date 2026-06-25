Аренда жилья дешевеет: список городов-счастливчиков

Начинаем день с хороших новостей. Цены на аренду квартир начали снижаться. Особенно эта тенденция заметна в крупных городах. Разбираемся, кто оказался в списке счастливчиков.
Где и насколько подешевела аренда
Челябинск возглавил список городов‑миллионников, где в мае сильнее всего снизились цены на аренду квартир. Стоимость съемного жилья там упала на 5,3% — теперь снять квартиру в среднем можно за 23 тысячи рублей в месяц. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс‑службе сервиса «Яндекс Аренда».
Снижение цен заметили и в других крупных городах:
Екатеринбург: минус 5,2%, средняя цена — 31 тысяча рублей;
Нижний Новгород: минус 3,8%, средняя цена — 31 тысяча рублей.
Чуть меньше цены упали:
в Перми — на 2,9% (до 28 тысяч рублей);
в Воронеже — на 2,3% (до 22 тысяч рублей);
в Самаре — на 1% (до 30 тысяч рублей).
Где цены почти не изменились
В пяти городах стоимость аренды практически не сдвинулась с места. Это Уфа, Новосибирск, Ростов‑на‑Дону, Волгоград и Краснодар.
А где цены выросли
При этом стоимость снижается не везде. В некоторых городах аренда жилья, наоборот, растет.
В этот список вошли:
Омск: плюс 1,4% (25 тысяч рублей);
Москва: плюс 2,4% (89 тысяч рублей);
Санкт‑Петербург: плюс 3,7% (42 тысячи рублей);
Красноярск: плюс 6% (29 тысяч рублей).
Общая картина
В целом по России средняя ставка аренды снизилась на 0,9% и теперь составляет 33 тысячи рублей. При этом общее число квартир, которые сдают в аренду в городах‑миллионниках, почти не изменилось — за месяц оно выросло лишь на 0,8%.