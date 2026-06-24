Не сломились под санкциями: российские авиакомпании полностью заменили самолеты — главные заявления Путина

Путин подчеркнул, что что российской авиаотрасли нужно наращивать масштабы Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

В России полностью импортозаместили всю авиационную технику после того, как Запад ввел санкции против нашей страны. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития отечественной авиации в аэропорту Жуковский.

«В силу большого количества причин, прежде всего санкционного давления, у нас ситуация изменилась, и Россия была вынуждена, но оказалась в состоянии полностью все импортозаместить», — сказал он.

Путин отметил, что российская авиационная техника по многим позициям превзошла западные аналоги, которые пришлось замещать. По его словам, наши производители далеко шагнули в процессе создания авиации.

«Мы посмотрели сейчас технику, которую показывали. По ряду направлений, безусловно, не только добились того, что техника не уступает самым лучшим мировым образцам, а по целому ряду компонентов и превышает эти иностранные, западные показатели», — сказал Путин на совещании.

Также Путин ответил, что России удалось обеспечить доступность авиаперевозок для граждан и поддержать отечественные авиакомпании. Президент подчеркнул, что поставленные задачи перед нашей авиацией были выполнены.

«По итогам сегодняшнего совещания по развитию авиаперевозок и авиастроения… Хочу вспомнить, что еще в 2022 году мы говорили об этой теме, и тогда был принят ряд неотложных, оперативных мер. В том числе было поручено поддержать наши авиакомпании, сохранить устойчивость и ритмичность нашей работы, обеспечить доступность авиационных перевозок для граждан страны. Поставленные задачи в целом выполнить удалось», — заявил он.

Владимир Путин также отметил, что российской авиаотрасли нужно все делать быстрее и масштабнее. По его словам, наша страна входит в четверку государств, способных обеспечить весь производственный цикл по выпуску авиационных двигателей.

«Я еще скажу о том, что все надо делать быстрее. Очень бы хотелось, чтобы это все было быстрее и масштабнее», — сказал он на совещании.

Также президент осмотрел «перспективные модели российской авиатехники», говорится в официальном сообщении. Речь про МС-21–310, SJ-100 и турбовинтовой Ил-114–300. Как сказано на сайте Кремля, о самолетах Путину рассказывали конструкторы и летчики-испытатели.

Вместе с президентом в аэропорт приехали первый зампредседателя правительства Денис Мантуров, зампредседателя правительства Виталий Савельев, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр финансов Антон Силуанов, гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов, председатель правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф и руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров.

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