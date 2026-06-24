Ипотеку на 30 лет убирают: кредит дадут лишь на 15 лет. Детали

Чем больше детей в семье, тем ниже будет ставка по семейной ипотеке Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Срок действия, на который можно будет взять семейную ипотеку, снизят до 15 лет. Кроме того, введут различные ставки, которые будут зависеть от количества детей в семье. Новые меры вступят в силу уже с 1 июля. В материале подробно объясняем все изменения.

Сокращение сроков

Срок действия льготной ставки по семейной ипотеке хотят ограничить 15 годами. Это следует из проекта правил предоставления банкам компенсации недополученных доходов по жилищным кредитам для семей с детьми.

В настоящее время семейная ипотека выдается по ставке 6% годовых, а рыночные ставки по жилищным кредитам остаются значительно выше. При этом разницу банкам компенсирует государство из бюджета.

Размер возмещения рассчитывается по формуле «ключевая ставка плюс 3,5%». При текущем уровне показателя ключевой это соответствует примерно 17,75% годовых, из которых 6% выплачивает заемщик.

По новым правилам, банки смогут получать такую компенсацию не более 15 лет с момента заключения договора семейной ипотеки, оформленного начиная с 1 июля 2026 года. Эту информацию «Известиям» подтвердил источник на банковском рынке.

Когда сроки закончатся, то государственная субсидия прекратит действовать. После этого банкам придется переводить заемщиков на более высокие ставки, рассчитанные по рыночным правилам.

Для кредитов на покупку жилья ставка в таком случае будет определяться по формуле «ключевая ставка плюс 2%», а для займов на индивидуальное жилищное строительство — «ключевая ставка плюс 2,5%», следует из проекта документа.

Условия

На момент заключения кредитного договора банки будут учитывать и количество детей в семье. Также это условие распространится на весь срок действия договора. Для подтверждения заемщик должен предоставить свидетельства о рождении или усыновлении ребенка либо решение суда. Такие данные могут быть получены банками в электронном виде через систему государственных цифровых сервисов при согласии клиента.

Если в семье родится второй ребенок, либо последующие дети или усыновленные или удочеренные, то ставка по кредиту должна пересчитываться и применяться с даты, следующей за очередным платежом по графику.