«Предпочитали тратить». Почему у россиян не получается откладывать на «черный день», несмотря на рост зарплат — разбор экономистов

Копить не получается вовсе не потому, что люди живут на широкую ногу Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Многие россияне живут от кредита до кредита, с высокой долговой нагрузкой, без сколько-нибудь значимой подушки безопасности и ликвидных сбережений — таких, за которые можно быстро получить деньги. Во всяком случае, так говорится в исследовании специалистов Высшей школы экономики.

Эксперты поясняют: для семей, лишенных финансовой стабильности, любое непредвиденное обстоятельство может стать критическим. А копить не получается по целому ряду причин — подробней об этом читайте в материале 72.RU.

Почти половина домохозяйств — в «красной зоне»

Источник: Артем Чудинов / Городские медиа

Многие российские семьи — финансово неустойчивы. Причем главный фактор риска для них — отсутствие подушки безопасности, а вовсе не наличие кредитов. Об этом говорится в работе Ольги Кузиной и Дарьи Моисеевой из Высшей школы экономики.

Доклад экспертов называется «Финансовая (не)устойчивость россиян: концептуальные и операциональные определения». В основу анализа легли данные семи волн всероссийского опроса «Экономическое поведение домашних хозяйств» в период с июня 2023-го по ноябрь 2025 года. В каждой из них опрашивали не менее 6000 респондентов по поводу наличия сбережений, долговой нагрузки и возможности найти деньги при внезапном экономическом шоке.

Согласно результатам исследования, доля неустойчивых домохозяйств варьируется от 56–65% при широком определении: нет сбережений или высокая долговая нагрузка.

«В случае узкого определения (нет сбережений при низком материальном положении) показатель снижается до 20–23%. Основной вклад в неустойчивость вносит именно отсутствие ликвидных сбережений, а не перекредитованность, доля которой относительно невелика и имеет тенденцию к снижению», — говорится в Telegram-канале Лаборатории экономико-социологических исследований НИУ ВШЭ.

Из анализа панельных данных 924 домохозяйств следует, что переход к состоянию неустойчивости чаще всего происходит из-за расходования накоплений. Выход из него связан с успешным погашением кредитов. Постоянно в «красной зоне» по широкому определению находятся 43,8% домохозяйств.

«Почти треть респондентов, не имеющих сбережений или имеющих долги, субъективно оценивают свои шансы найти средства при шоке как высокие, в основном рассчитывая на помощь родственников и друзей или экстренное сокращение потребления», — сказано в исследовании.

Путь в долговую яму

Отсутствие сбережений у 60% домохозяйств — опасная ситуация, это делает экономику и общество крайне уязвимыми, говорит Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст». Любая непредвиденная ситуация выбивает такие семьи из финансовой колеи.

«Любая незначительная турбулентность — потеря работы, болезнь, поломка автомобиля, бытовой техники — для таких семей критическая. Она толкает их в долговую яму и за черту бедности. Это прямой путь к росту социальной напряженности, к падению потребительского спроса, который, кстати, был драйвером экономики последние несколько лет. И это просто тормозит долгосрочный экономический рост. Это, по сути, означает, что нет длинных инвестресурсов внутри страны», — объясняет эксперт.

Василий Кутьин, директор по аналитике «Инго Банка» согласен: ситуация, когда у значительной часть домохозяйств нет сбережений — яркий негативный сигналом для экономики и социальной стабильности. Оценки ВШЭ и Центробанка практически совпадают: от 56 до 65% российских семей можно считать финансово неустойчивыми из-за отсутствия накоплений, добавляет он.

Кутьин также отмечает, что при отсутствии сбережений в сложных ситуациях россияне вынуждены брать кредиты или микрозаймы. Это нередко приводит к росту долговой нагрузки и еще большим финансовым проблемам.

По мнению экономиста Константина Селянина, в России сложилась обстановка, схожая с ситуацией в странах третьего мира: большая часть населения находится в нестабильном, пограничном состоянии, которое может перейти в еще большую бедность или нищету, несмотря на рост зарплат, который был в прошлые годы.

Также он отмечает закредитованность россиян.

«Мы понимаем, что это огромная проблема для огромного количества людей. Но сколько это в штуках и насколько эта проблема велика? Сколько россиянин задолжал — 10 своих зарплат или уже 100?» — задается вопросом Селянин.

Почему не удается копить

Казалось бы, безработица падает, зарплаты растут — но накоплений у россиян не прибавляется. Почему?

«Сформировать сбережения даже при росте зарплат не удается, потому что имеет место догоняющий характер роста. Номинальные доходы населения растут, а реальные многие годы падали. Поэтому нынешний рост зарплат компенсирует прошлые потери, а новый запас прочности не создает. Средняя база выросла, но значительная часть прироста пришлась на ограниченные сектора. У многих выросли только номинальные доходы, но реальная инфляция их съедает», — считает Олег Абелев.

Еще одна причина, по словам эксперта, — инфляция и поведенческая модель россиян. Как уточняет экономист, люди предпочитали не копить, а тратить, пока деньги хоть что-то стоили, вгоняя себя в новую долговую нагрузку, в том числе оформляя ипотеку.

Василий Кутьин тоже считает главной помехой накоплениям инфляцию. По его словам, рост цен фактически сокращает реальные доходы и ценность накоплений. Да, зарплаты растут — но цены растут быстрее.

«Увеличение стоимости жизненно важных услуг — жилья, медицины, образования и тому подобного — поглощает значительную часть доходов. Это побуждает людей тратить деньги сразу, а не откладывать их, в том числе и для фиксации цен», — добавил он.

Константин Селянин говорит о низких доходах — по его мнению, большая часть заработков многих россиян уходит на еду.