Эпоха микродолгов: как «безобидные» рассрочки лишают россиян шанса на ипотеку

Оплата в рассрочку не так уж и безобидна Источник: Дарья Пона / 74.RU

Еще несколько лет назад кредит выглядел как кредит. Человек шел в банк, подписывал бумаги, нервно шутил про проценты и хотя бы примерно понимал: сейчас он залезает в долг.

Сегодня долг выглядит иначе. Заходите на сайт маркетплейса и как бы между делом кликаете кнопочку «разбить платеж» — всё это на кредит совсем непохоже. Но за этой безобидностью скрывается кредитная ловушка, которая может здорово подпортить жизнь. Подробности — в материале MSK1.RU.

Катастрофа шопоголика

Сервисы эти по-умному называются BNPL (buy now, pay later: купи сейчас, плати потом). Это те самые «оплаты долями» в Яндекс, Ozon и Wildberries. Ну подумаешь, разбили покупку на несколько частей. Что тут страшного?

Спойлер: страшное начинается, когда вы приходите за ипотекой.

«Многие потребители даже не понимают, что фактически берут на себя полноценное долговое обязательство. Но для банков BNPL — это уже не „удобная опция“, а маркер финансового поведения клиента», — объясняет в интервью MSK1.RU основатель управляющей компании в сфере недвижимости Smarent Виктор Зубик.

Ирония в том, что путь к отказу по ипотеке сегодня может начинаться не с просроченного автокредита и даже не с микрозайма «до зарплаты». А с фена Dyson. Или кроссовок. Или спонтанного отпуска, который «ну там всего по 5400 в месяц».

Современный потребитель вообще живет в очень комфортной иллюзии: если платеж маленький — значит, долга как будто и нет.

«У меня нет кредитов». Есть плохие новости

Пришел за ипотекой — и выясняется, что кредиты есть. Просто они были красиво упакованы маркетингом.

«Микрозаймы традиционно считаются более рискованным типом долга и могут заметно снижать персональный кредитный рейтинг. Особенно если у человека одновременно несколько „безобидных“ рассрочек», — говорит Зубик.

Оформляющий ипотечный кредит банк смотрит на человека не глазами другого покупателя, а глазами риск-менеджера. И видит совсем другую картину: у него рассрочка на телефон, BNPL на отпуск и еще на одежду и робот-пылесос.

Для самого человека это выглядит как набор безобидных мелочей. Для банка — как повод для отказа в ипотеке. Ведь банк волнует не столько процент, сколько сам факт того, что вы регулярно живете в счет будущих доходов.

Добро пожаловать в эпоху микродолгов

Главная гениальность BNPL-сервисов заключается в том, что они убрали психологическую боль кредита. Раньше кредит надо было оформлять. Теперь — просто нажать кнопку.

«На короткой дистанции BNPL-сервисы разгоняют продажи маркетплейсов, но на длинной — могут стать скрытым фактором роста закредитованности», — отмечает Виктор Зубик.

Именно поэтому BNPL стал идеальным «топливом» для гигантского роста маркетплейсов. Чем меньше покупатель чувствует цену покупки, тем легче он тратит деньги. Точнее — будущие деньги.

Фактически современный онлайн-шопинг превратился в соревнование интерфейсов: кто быстрее отключит у человека финансовый инстинкт самосохранения.

Вы замечали, как выглядят кнопки «оплаты долями»? Никаких слов «долг», «кредит», «обязательство». Только мягкое и нежное: «Сегодня — всего 3200».

Просрочка на два дня? Поздравляем, вы подозрительный

Но настоящая драма начинается даже не из-за самих рассрочек, а из-за просрочек по ним. Причем иногда буквально микроскопических.

«Даже минимальная просрочка — буквально на один-два дня — способна дополнительно ухудшить кредитный профиль, даже если сумма платежа была небольшой и штрафов не последовало. Для скоринговой системы важен сам факт дисциплины платежей», — предупреждает эксперт.

Ведь человек сталкивается с банковским алгоритмом. Алгоритму совершенно неинтересно, почему вы задержали платеж на сутки. Заболели ли вы. Забыли ли перевести деньги. Заглючило ли приложение. Для системы есть только факт: платеж внесен не вовремя.

Причем особенно обидно, когда речь идет о копеечных суммах. Можно испортить кредитный профиль из-за просрочки платежа в сто рублей. И это тот случай, когда финансовая репутация рушится удивительно легко.

Айфон сегодня — отказ по ипотеке завтра

Самое парадоксальное в истории с BNPL — люди реально не понимают масштаб последствий.

«Рекомендую перед подачей заявки на ипотеку проверить свою кредитную историю в бюро кредитных историй — многие будут неприятно удивлены тем, как их уже видят банки», — советует Зубик.

Для банков клиент с пятью активными «долями» — это клиент, который уже привык жить в режиме постоянных обязательств. Получается, квартиру сегодня можно купить не из-за бедности, а, наоборот, из-за слишком активного шопинга.