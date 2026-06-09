Кого освободят от уплаты одного налога? Ответ Минфина

В России в 2027–2028 годах более 360 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства освободят от уплаты НДС. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов, слова которого передает пресс-служба Минфина.

«Согласно данным декларационной кампании 2025 года, решение коснется более 360 тыс. МСП, которые будут освобождены от уплаты НДС в 2027–2028 годах. В настоящее время рассматривается возможность зафиксировать данный порог на три года», — говорится в заявлении министра.

НДС — налог на добавленную стоимость. Это косвенный налог, который взимается на федеральном уровне. Сумму налога включают в стоимость товаров и услуг, реализуемых на территории нашей страны. Механизм устроен таким образом, что фактически уплачивает его конечный потребитель, а ИП и юрлица лишь перечисляют деньги в бюджет и сдают отчетность.



Долгое время НДС был на уровне 18% — с 2004 года по 2019 год. Шесть лет назад его подняли сразу на 2% — до 20%. С 2026 года НДС составляет 22%.