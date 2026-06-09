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Экономика Кого освободят от уплаты одного налога? Ответ Минфина

Кого освободят от уплаты одного налога? Ответ Минфина

Это произойдет в 2027–2028 годах

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С 1 января 2026 года базовая ставка налога на добавленную стоимость (НДС) составляет 22% | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUС 1 января 2026 года базовая ставка налога на добавленную стоимость (НДС) составляет 22% | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

С 1 января 2026 года базовая ставка налога на добавленную стоимость (НДС) составляет 22%

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

В России в 2027–2028 годах более 360 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства освободят от уплаты НДС. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов, слова которого передает пресс-служба Минфина.

«Согласно данным декларационной кампании 2025 года, решение коснется более 360 тыс. МСП, которые будут освобождены от уплаты НДС в 2027–2028 годах. В настоящее время рассматривается возможность зафиксировать данный порог на три года», — говорится в заявлении министра.

Как отметил Силуанов, это решение разработали совместно с правительством и представителями бизнес-сообщества. Оно позволит предпринимателям адаптироваться к внешним экономическим факторам и новым налоговым механизмам.

НДС — налог на добавленную стоимость. Это косвенный налог, который взимается на федеральном уровне. Сумму налога включают в стоимость товаров и услуг, реализуемых на территории нашей страны. Механизм устроен таким образом, что фактически уплачивает его конечный потребитель, а ИП и юрлица лишь перечисляют деньги в бюджет и сдают отчетность.

Долгое время НДС был на уровне 18% — с 2004 года по 2019 год. Шесть лет назад его подняли сразу на 2% — до 20%. С 2026 года НДС составляет 22%.

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Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
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Комментарии
2
Гость
30 минут
какой нафиг бизнес здесь?
Гость
30 минут
чуть ослабят удавку ненадолго? идёшь по улице и где недавно работали люди и была жизнь теперь всё закрыто и это показатель состояния общества и экономики
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Гость
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