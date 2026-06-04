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Экономика ПМЭФ-2026 «Такого не было никогда»: в правительстве предупредили о «беспрецедентном» кризисе

«Такого не было никогда»: в правительстве предупредили о «беспрецедентном» кризисе

Он затронул весь мир

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Новак считает, что этот кризис возник на уровне того, что происходит на мировых глобальных рынках | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUНовак считает, что этот кризис возник на уровне того, что происходит на мировых глобальных рынках | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Новак считает, что этот кризис возник на уровне того, что происходит на мировых глобальных рынках

Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Мировая экономика переживает «беспрецедентный» кризис. Такого не было даже в 20-м веке. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил заместитель председателя правительства России Александр Новак.

«Кризис? Безусловно, на уровне того, что происходит на мировых глобальных рынках, мы видим, что это беспрецедентный на самом деле кризис. Такого не было никогда, даже в 20 веке», — рассказал он корреспонденту «Фонтанки» на полях ПМЭФ.

Вместе с этим Новак затронул вопрос дефицита топлива в стране. Он назвал ситуацию на заправках стабильной и заявил, что цены повышают не выше инфляции.

«В настоящее время ситуация стабильна и цены на заправку вертикально интегрированные компании и большинство заправок на уровне не выше инфляции. Поэтому правительство вместе с федеральными правонаправлениями и службы министерства идут внимательно за этим следить», — отметил заместитель председателя правительства РФ.

Также он не исключил введение запрета на производство или качество дизеля. По его словам, по мере необходимости могут быть приняты такие решения. Однако в настоящее время этого не требуется.

Еще Новак объяснил, почему падает добыча нефти. Это связано с тем, что нефтеперерабатывающие заводы находятся на внеплановом ремонте.

«Сейчас добыча действительно несколько ниже, чем в начале года. Это обусловлено тем, что у нас нефтеперерабатывающие заводы находятся в неплановых ремонтах. Мы, естественно, максимально загружаем экспортную инфраструктуру. По мере выхода в рабочий режим добыча будет увеличиваться и достигнет прежних уровней», — подчеркнул Новак.

На вопрос о квотах зампредседателя правительства ответил, что планируется достичь тех уровней, которые сегодня предусмотрены.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
ПМЭФ Кризис Экономика Александр Новак Рынок
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Комментарии
3
Гость
7 минут
Похоже что у них там конкурс на то кто расскажет самую неправдоподобную небылицу?
Гость
4 минуты
Интересно... А почему пятая(?) или какая она там, но самая независимая и самодостаточная экономика так страдает от мирового кризиса, если она от всех отгородилась антисанкциями? Может, информация не точна? Может, не совсем пятая? Может, не такая самодостаточная и независимая? непонятно...
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