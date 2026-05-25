Санкции начнут снимать в этом году: с чем это связано

По мере улучшения геополитической ситуации западные страны начнут постепенно ослаблять ограничения в отношении России, и первые шаги можно ожидать уже в 2026 году. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

«Мы исходим из того, что многие санкции и ограничения, связанные с украинским конфликтом, будут постепенно ослабляться в силу того, что конфликт когда-то должен закончиться», — сказал Шохин.

Глава РСПП подчеркнул, что важно завершить не только нынешнюю фазу конфликта, но и не допустить, чтобы через несколько лет он разгорелся снова. По его словам, сейчас необходим аналог Хельсинкских соглашений по признанию новых границ, поскольку старых границ уже не существует.

Хельсинкские соглашения — это исторический документ, подписанный 1 августа 1975 года в столице Финляндии лидерами 35 государств, включая СССР, США и страны Европы. Он закрепил нерушимость границ в Европе после Второй мировой войны и объединил вопросы безопасности и прав человека.

«Поэтому сейчас, как и 50 с лишним лет назад, нужен аналог Хельсинкских соглашений по признанию новых границ, потому что те границы, которые тогда зафиксировали, их уже нет в Восточной Европе, нет и Советского Союза», — пояснил глава РСПП в интервью РИА Новости.

Шохин выразил уверенность в постепенном снятии геополитических ограничений, восстановлении нормальных торговых отношений и возвращении к международным правилам, которые сейчас никто не соблюдает. Он отметил, что не только санкции, но и торговые войны последних лет подрывали мировую торговлю и технологическое сотрудничество. Глава РСПП добавил, что на повестке остается и вопрос о компаниях, покинувших Россию.