В банкоматах опасно снимать наличку, и дело не в мошенниках: какие места нужно обходить стороной

Финансист советует всегда проверять фирму банкомата Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Часть банкоматов опасны для снятия налички из-за высоких комиссий и неправильных операций. Директор финансовой компании Павел Анисимов советует обходить уличные устройства и использовать банкоматы своего банка, установленные в отделениях или охраняемых помещениях.

По словам финансиста, особенно с осторожностью стоит относиться к банкоматам в аэропортах, гостиницах, торговых центрах, туристических достопримечательностях и на вокзалах. Часто именно в этих местах владельцы карт торопятся и не проверяют комиссию.

Эксперт рекомендует перед снятием денег посмотреть, кому принадлежит банкомат, какую сумму он выдаст и будет ли комиссия. Информация о дополнительных списаниях должна появиться на экране до завершения операции. Если сумма комиссии появилась только после снятия денег, можно обратиться в банк с претензией.

«Отдельный риск — банкоматы чужих банков, которые не входят в партнерскую сеть вашего банка. В таком случае расходы могут возникнуть сразу с двух сторон. Один сбор устанавливает владелец устройства, второй может быть предусмотрен тарифом по вашей карте. Поэтому перед крупным снятием лучше зайти в приложение своего банка и проверить лимиты, партнеров и условия выдачи наличных», — объяснил Павел Анисимов в разговоре с «Прайм».

Если банкомат удержал карту, лучше ее сразу заблокировать в приложении или по телефону. При лишнем списании нужно сразу обратиться в банк и зафиксировать время и место операции.