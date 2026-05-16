НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Ярославле
Погода+15°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +15

0 м/c,

 757мм 88%
Подробнее
1 Пробки
USD 71,29
EUR 82,79
«Локомотив» — «Ак Барс». Онлайн
Здоровье под контролем
Давка в автобусе
Как отметить свадьбу в Ярославле
Привезут детей из Запорожья
Сбили БПЛА
Когда включат горячую воду
БПЛА попал в предприятие
Экономика В банкоматах опасно снимать наличку, и дело не в мошенниках: какие места нужно обходить стороной

В банкоматах опасно снимать наличку, и дело не в мошенниках: какие места нужно обходить стороной

Объясняем, где безопаснее всего снимать деньги

910
Финансист советует всегда проверять фирму банкомата | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RUФинансист советует всегда проверять фирму банкомата | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Финансист советует всегда проверять фирму банкомата

Источник:

Елена Латыпова / NGS55.RU

Часть банкоматов опасны для снятия налички из-за высоких комиссий и неправильных операций. Директор финансовой компании Павел Анисимов советует обходить уличные устройства и использовать банкоматы своего банка, установленные в отделениях или охраняемых помещениях.

По словам финансиста, особенно с осторожностью стоит относиться к банкоматам в аэропортах, гостиницах, торговых центрах, туристических достопримечательностях и на вокзалах. Часто именно в этих местах владельцы карт торопятся и не проверяют комиссию.

Эксперт рекомендует перед снятием денег посмотреть, кому принадлежит банкомат, какую сумму он выдаст и будет ли комиссия. Информация о дополнительных списаниях должна появиться на экране до завершения операции. Если сумма комиссии появилась только после снятия денег, можно обратиться в банк с претензией.

«Отдельный риск — банкоматы чужих банков, которые не входят в партнерскую сеть вашего банка. В таком случае расходы могут возникнуть сразу с двух сторон. Один сбор устанавливает владелец устройства, второй может быть предусмотрен тарифом по вашей карте. Поэтому перед крупным снятием лучше зайти в приложение своего банка и проверить лимиты, партнеров и условия выдачи наличных», — объяснил Павел Анисимов в разговоре с «Прайм».

Если банкомат удержал карту, лучше ее сразу заблокировать в приложении или по телефону. При лишнем списании нужно сразу обратиться в банк и зафиксировать время и место операции.

Также стоит опасаться уличных банкоматов в темных, малолюдных местах, так как там могут орудовать мошенники. Злоумышленники устанавливают на устройства картридеры, скрытые камеры и поддельные клавиатуры. Перед использованием банкомат необходимо осмотреть на дополнительные детали и любые подозрительные элементы, а при появлении незнакомцев с просьбой «помочь» лучше прекратить операцию и найти другое устройство.

ПО ТЕМЕ
Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Банкомат Деньги Комиссия Наличка
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
16 мая, 07:37
Полный игнор всему безналу
Гость
16 мая, 08:38
СКоро опять зарплату наличкой будет в кассе получать
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Сокращения отвратительные, незаконные, наглые, рассчитанные на незнание». HR-директор — об увольнении 200 тысяч сотрудников в стране
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Ушли отеки, уменьшился нос». Как журналист лечила акне системными ретиноидами — честно о побочках и результатах
Назифа Нурмухаметова
Мнение
Это не всё… Почему фильмом «Дьявол носит Prada 2» не получается восхититься, но хочется его полюбить: рецензия
Евгений Зиновьев
главный редактор 63.RU
Мнение
Школьники впали в панику перед экзаменами. Что с этим делать
Оксана Лунегова
Психотерапевт, детский психолог
Мнение
Путешественница спланировала день рождения с помощью ИИ (и теперь всем советует)
Антонина Редреева
Рекомендуем