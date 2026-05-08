«Вклады, золото или недвижимость?» Что делать россиянам с накоплениями — мнения экономистов

Экономисты рассказали, как лучше сохранить свои деньги Источник: Мария Романова / Городские медиа

51% россиян имеет сбережения, рассказал на днях министр финансов России Антон Силуанов. По его данным, за последние годы доля таких людей существенно выросла с 37%. Как сообщили эксперты в свежем исследовании московского аналитического центра НАФИ, у 27% имеющих накоплений их хватит на три или более месяцев. Значительная часть таковых — в руках у жителей миллионников. Если вы входите в число счастливчиков, которые могут похвастаться сбережениями, NN.RU рассказывает, как в непростой экономической ситуации если не приумножить, то хотя бы их не потерять.

Самые безопасные способы сохранения денег

Экономист и эксперт по финансовым сервисам Андрей Бархота оценивает долю российских домохозяйств, которые сберегают деньги, как не очень большую. В разговоре с NN.RU эксперт заявил, что темпы роста доходов отстают от скорости подорожания товаров и услуг. В итоге многие вынуждены использовать свои сбережения для текущих потребительских расходов.

Эта тенденция очень устойчива. Она, вероятно, продлится как минимум до конца года. И, по сути дела, когда мы говорим, что сейчас сберегательная модель поведения домохозяйств, — это эвфемизм. В реальности это означает жесткую экономию. Никакой сберегательной модели нет, потому что сберегать нечего. Андрей Бархота экономист

Тем не менее что-то у россиян да имеется. Оценить размеры сбережений можно, в том числе исходя из данных о средней сумме банковского вклада для физлица. Агентство по страхованию вкладов подсчитало, что на начало 2026 года эта сумма в среднем составляла 419 тысяч рублей.

В случае именно небольших сбережений, в пределах 300–500 тысяч рублей, Бархота рекомендует отдавать предпочтение безрисковым вариантам сохранения средств. В первую очередь к таковым относятся депозиты и краткосрочные вклады — по ним процентные ставки сейчас выше, чем по длинным. Еще один неплохой вариант — накопительный счет, потому что ставки там такие же, как по депозитам, но снять деньги можно в любой момент.

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ и эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Любовь Хрустова сообщила NN.RU, что, несмотря на постепенное снижение процентных ставок по депозитам, банковские вклады по-прежнему стоит рассматривать как один из ключевых инструментов сбережения.

При выборе вклада нужно учитывать не только уровень доходности, но и срок размещения. Нужно прогнозировать, в какой момент времени вам потенциально могут потребоваться сбережения: большинство вкладов предполагают потерю процентов при досрочном закрытии, поэтому, если деньги в ближайшее время могут понадобиться, лучше отдать предпочтение краткосрочным депозитам. Любовь Хрустова экономист

Ценные бумаги: что лучше выбрать

Из ценных бумаг эксперты рекомендуют обратить внимание на долговые — облигации российских эмитентов с высоким кредитным рейтингом или замещающие облигации от таких же компаний. Бархота отметил: они хороши тем, что, помимо купонной доходности, можно выиграть за счет роста цены облигации из-за снижения ключевой ставки. Таким образом, доходность, например в 16% годовых, может превратиться в 18–19%, что неплохо по текущим временам.

Эмитент — это юридическое лицо, орган исполнительной власти или местного самоуправления, выпускающий в обращение ценные бумаги (акции, облигации), деньги или иные финансовые активы для привлечения капитала. Эмитент несет обязательства по исполнению прав владельцев этих бумаг (выплата дивидендов, купонов). Купонная доходность — это отношение суммы регулярных процентных выплат (купонов) по облигации за год к ее номинальной стоимости, выраженное в процентах. Она показывает гарантированный годовой доход, который эмитент выплачивает владельцу, независимо от рыночной цены бумаги. Обычно купоны выплачиваются один-четыре раза в год.

При использовании инструментов фондового рынка важно помнить о дополнительных возможностях, предлагаемых для инвесторов, отметила Хрустова. Например, покупку облигаций можно совершать, открыв индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), который будет давать дополнительные льготы в виде налогового вычета и освобождения от НДФЛ на доход от инвестиций.

— Однако ИИС предполагает необходимость сохранения сбережений на счете на протяжении длительного периода времени для получения льгот. Аналогично предлагаемая государством программа долгосрочных сбережений (ПДС) при наличии большого числа достоинств (софинансирование со стороны государства, предоставление льгот, страхование сбережений) будет предполагать необходимость инвестирования средств на длительный период, — сообщила Хрустова.

Ситуация с драгоценными металлами

К формам сбережения, которые Бархота не назвал бы безрисковыми, он отнес вложения в недвижимость и золото. Даже несмотря на то, что в последние годы они демонстрировали хорошие показатели.

— Золото, напомню, было лидером по приросту курсовой и биржевой стоимости за 2025 год. Но у меня есть ощущение, что дальше такого роста уже не будет, потому что золото достигло предельных значений. Оно, конечно, не опустится ниже 4500 долларов за тройскую унцию. Тем не менее таких +40–50% мы уже не увидим. Потому что золото во многом переоценено. И мы видим, что паника, которая была инспирирована опасностью торговых войн, рисков, торговых конфликтов, во многом уже абсорбирована. Подобные триггеры мы вряд ли будем наблюдать, — отметил экономист.

Он советует не пускать на эту статью все сбережения, а при желании выделить не более 15–20% средств. Также важно учитывать, что в случае с золотом это будут длинные сбережения на три-семь лет. Нельзя ожидать от них доходности в первый год.

Хрустова отметила, что, по прогнозам аналитиков, в 2026 году динамика цены золота сохранит восходящий тренд. Наиболее удобным и простым способом сбережения денег с использованием драгоценных металлов она назвала использование обезличенного металлического счета (ОМС), на котором отражается стоимость приобретаемого металла без указания его индивидуальных признаков.

— Объем средств на счете динамичен и меняется в привязке к изменению котировок на приобретенный драгоценный металл. Размещение средств с использованием ОМС может стать альтернативой традиционным банковским вкладам, — отметила эксперт.

По официальным данным, 51% россиян имеет сбережения Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Надвижимость — всё еще вариант?

Что касается недвижимости, Бархота отметил, что это еще один актив, который вызывает большие вопросы. В первую очередь потому, что прежнего бурного роста стоимости одного квадратного метра в ближайшее время не будет.

— В период с 2019 по 2022 год в среднем стоимость квадратного метра росла в год на 30%. Сейчас такого не будет. Об этом даже заявляет Банк России, отмечая, что снижение доступности ипотеки охладило рынок недвижимости. Сейчас есть такая проблематика, что многие россияне активно покупали недвижимость, а теперь не могут ее продать без дисконта и пытаются сдать в аренду. Но по ней тоже возникает дисконт. То есть доходность недвижимости очень сильно преувеличена, — заметил экономист.

Он добавил, что дополнительные трудности есть на первичном рынке, поскольку у застройщиков возникают финансовые проблемы. Не исключено, что и им скоро придется продавать объекты по сниженной цене.

Экономист Николай Кульбака в разговоре с NN.RU также отметил, что у недвижимости есть куча недостатков. Во-первых, она неравномерно растет в цене. Во-вторых, нуждается в обслуживании. Также есть риски, что вторая и третья квартиры в перспективе будут облагаться дополнительными налогами.

Рынок акций и валюта: что надо иметь в виду

На российский рынок акций Бархота также смотрит очень осторожно. Экономист отметил, что здесь довольно высокий уровень рисков. Даже если есть номинальный рост выручки эмитентов российских акций, прибыль всё равно абсорбируется растущими издержками. В этих условиях покупка бумаг нецелесообразна.

Зато вполне неплохой вариант — держать деньги в валюте. Свободно конвертируемые доллары и евро имеют хорошие перспективы. Экономист подчеркнул, что сейчас на рынке есть понимание, что рубль переоценен и его девальвация — вопрос времени.

У 27% имеющих накоплений их хватит на три или более месяцев Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

— Но и характер этой девальвации тоже непонятен. Она может быть резкой, скачкообразной, постепенной. Тем не менее она может реализоваться уже в этом году. Поэтому наличная валюта — это один из очень удачных вариантов вложений. Точно лучше, чем золото, и не хуже депозитов на срок более шести месяцев, — добавил Бархота.

Кульбака также отметил, что есть смысл держать деньги в валюте в долгосрочной перспективе — 5–10 лет. Это надежный вариант с учетом высокой инфляции и банковских процентов по вкладам, которые ее не компенсируют. В противном случае на комиссиях и колебаниях свои вложения можно только потерять.

Что надо учитывать даже при надежных вариантах и чего лучше избегать

Кульбака заметил, что даже в случае вполне надежных способов сбережения накоплений стоит ответственно подходить к выбору банка. Экономист рекомендует выбирать тройку крупнейших банков с государственным участием, а не гоняться за «хитрыми» организациями, которые предлагают высокие проценты. Такие предложения сигнализируют о том, что финансовая ситуация у банка не самая лучшая и он очень хочет получить ваши деньги в оборот.

Полагаться на инвестирование тоже не стоит, пока российская экономика находится в тяжелом состоянии. Отечественный фондовый рынок очень волатилен, и даже бизнес не сильно стремится вкладываться в акции.

Нижегородцам рекомендовали достать деньги «из-под подушки» Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

А альтернативных вариантов вроде криптовалюты экономисты советуют избегать. Кульбака заметил, что для сбережений такое вообще не подходит. Это очень спекулятивный актив, и никогда нельзя предугадать, что будет завтра.

При этом совсем ничего не предпринимать и просто держать деньги, что называется, под матрасом тоже не вариант. Эксперты отмечают, что с уровнем инфляции в России это будут достаточно большие потери.

Насколько реальна заморозка вкладов

На фоне слухов о возможных заморозках вкладов россиян на несколько лет многие стали с куда большей опаской относиться к этому способу сохранения сбережений. Официальной информации о подобных планах нет, и наш собеседник Николай Кульбака говорит, что это очень маловероятный сценарий. Поскольку заморозку используют только в экстремальных условиях, когда начинается обвал банковской системы.

Представляем себе, что начинается обвал банковской системы, люди бегут и забирают вклады. Тогда ЦБ может на кратковременный период заморозить вклады. Но если это начнется, то вообще поменяет все правила игры. Надолго взять и заморозить вклады означает просто убить экономику. Поэтому вероятность этого сценария я рассматриваю как почти нулевую. Николай Кульбака экономист

Бархота тоже говорит, что этот сценарий в таком исполнении очень маловероятен и может вызвать серьезный кризис. Тем не менее эксперт заметил, что возможны процессы, которые будут снижать эффективность сбережения в виде депозитов. Например, связанные со снижением доходности вкладов, которая даже сейчас в надежных банках отстает от ключевой ставки на полтора-два процентных пункта.