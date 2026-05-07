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Экономика Тысячи жителей: в Ярославле назвали количество бедняков

Тысячи жителей: в Ярославле назвали количество бедняков

Информацию озвучили в мэрии

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Городские власти рассказали, скольким ярославцам едва хватает на основные потребности | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU Городские власти рассказали, скольким ярославцам едва хватает на основные потребности | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Городские власти рассказали, скольким ярославцам едва хватает на основные потребности

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Власти Ярославля озвучили количество бедных в городе. Информацию 6 мая на заседании комиссии муниципалитета по социальной политике озвучила директор департамента по социальной поддержке населения и охране труда мэрии Валентина Бриенкова.

«По итогам 2024 и 2025 года отмечается тенденция к снижению количества бедного населения», — констатировала она.

По информации властей, уровень бедности в Ярославле в 2024 году составлял 5,77%, в 2025 году — 5,18%. В абсолютных цифрах в 2024 году за чертой бедности находились 32932 человека, в 2025 году — 29440 человек.

Уровень бедности — доля населения с доходами ниже прожиточного минимума. В Ярославской области с 1 января 2026 года прожиточный минимум установлен на следующем уровне: на душу населения — 18 939 рублей, для трудоспособного населения — 20 644 рубля, для пенсионеров — 16 288 рублей, для детей — 18 371 рубль. В 2025 году прожиточный минимум в Ярославской области составлял 17 733 рубля на душу населения, 19 329 рублей — для трудоспособного населения, 15 250 рублей — для пенсионеров, 17 201 рубль — для детей. В 2024 году — 15 144 рубля на душу населения, 16 507 рублей для трудоспособного населения, 13 024 рубля для пенсионеров, 14 690 рублей для детей.

Напомним, по информации правительства Ярославской области, с 2020 по 2024 годы численность населения с денежными доходами ниже границы бедности в регионе сокращалась в среднем на 10% в год (в 2020 году она составляла 120,5 тыс. человек, в 2024 — 76,9 тыс. человек). Общий темп снижения составил почти 40%.

Средняя заработная плата по итогам 2025 года в Ярославской области составила почти 74 тысячи рублей.

А вы живете в достатке или бедности?

Денег катастрофически не хватает
Хватает только на самое необходимое
Могу позволить себе покупку бытовой техники, отпуск
Могу позволить себе все, что захочу
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Екатерина Лещенкова
корреспондент
Бедность Муниципалитет
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Комментарии
77
Гость
7 мая, 21:23
Ценителям свиного шпига советую посетить в Ярославле Белмаркет на Расковой. Белорусская продукция, большой выбор. Мне очень понравился Домашний Гранд. А разговоры о бедности и недоедании оставьте для Британии. Там это очень актуально. Там работающий человек вынужден ограничивать себя в пище. Иногда голодать.
Гость
7 мая, 21:05
Раньше мы жили бедно , а потом нас обокрали ..
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Гость
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