Тысячи жителей: в Ярославле назвали количество бедняков

Городские власти рассказали, скольким ярославцам едва хватает на основные потребности Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Власти Ярославля озвучили количество бедных в городе. Информацию 6 мая на заседании комиссии муниципалитета по социальной политике озвучила директор департамента по социальной поддержке населения и охране труда мэрии Валентина Бриенкова.

«По итогам 2024 и 2025 года отмечается тенденция к снижению количества бедного населения», — констатировала она.

По информации властей, уровень бедности в Ярославле в 2024 году составлял 5,77%, в 2025 году — 5,18%. В абсолютных цифрах в 2024 году за чертой бедности находились 32932 человека, в 2025 году — 29440 человек.

Уровень бедности — доля населения с доходами ниже прожиточного минимума. В Ярославской области с 1 января 2026 года прожиточный минимум установлен на следующем уровне: на душу населения — 18 939 рублей, для трудоспособного населения — 20 644 рубля, для пенсионеров — 16 288 рублей, для детей — 18 371 рубль. В 2025 году прожиточный минимум в Ярославской области составлял 17 733 рубля на душу населения, 19 329 рублей — для трудоспособного населения, 15 250 рублей — для пенсионеров, 17 201 рубль — для детей. В 2024 году — 15 144 рубля на душу населения, 16 507 рублей для трудоспособного населения, 13 024 рубля для пенсионеров, 14 690 рублей для детей.

Напомним, по информации правительства Ярославской области, с 2020 по 2024 годы численность населения с денежными доходами ниже границы бедности в регионе сокращалась в среднем на 10% в год (в 2020 году она составляла 120,5 тыс. человек, в 2024 — 76,9 тыс. человек). Общий темп снижения составил почти 40%.

Средняя заработная плата по итогам 2025 года в Ярославской области составила почти 74 тысячи рублей.