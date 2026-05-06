«Есть ключевое условие — доверие». Минфин мечтает достать деньги россиян из-под подушки. Получится?

Несите деньги в банки Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Антон Силуанов насчитал у россиян под подушками не просто «заначку на черный день», а почти стратегический резерв страны. И министр теперь хочет эти деньги достать.

Логика проста: деньги, которые лежат без дела, не работают — ни на владельца, ни на экономику. А значит, их пора «разбудить» и отправить в дело — на депозиты, в облигации, акции и прочие финансовые инструменты.

В теории всё звучит круто. Инфляция действительно постепенно «съедает» накопления, если они лежат в наличных. Вложенные же средства могут приносить доход, пусть и с разной степенью риска. Да и экономике дополнительные инвестиции не помешают — особенно в условиях, когда внешние источники капитала ограничены.

Но реальность, как обычно, чуть сложнее, делятся сами экономисты.

Россиян убеждать не нужно

Управляющий партнер ГК «Промплан» Никита Бахчеев в беседе с MSK1.RU говорит, что государство реально смотрит на сбережения граждан как на мощный ресурс для развития экономики. Тем более что на банковских счетах у россиян триллионы рублей. Они могли бы стать драйвером роста — прежде всего за счет вложений в инфраструктуру и производство.

Правда, есть нюанс: россиян не нужно убеждать нести деньги в банки — они уже это сделали. Управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев отмечает, что призыв Силуанова слегка запоздал. По данным Центробанка, к марту 2026 года объем средств населения на счетах достиг рекордных 67 триллионов рублей.

Граждане вполне рационально реагируют на высокие ставки. Когда депозит дает доходность выше инфляции — особенно при ключевой ставке, доходившей до 21%, — дополнительной мотивации не требуется. Люди и так голосуют рублем.

Но остается другая часть — около 17 триллионов рублей в наличных. И вот здесь начинается самое интересное. Эти деньги не просто «забыты» под подушкой. У них есть вполне конкретные причины там находиться.

Астафьев объясняет: кто-то не доверяет финансовой системе после кризисных лет, кто-то держит наличные как страховку на случай сбоев или ограничений, а кто-то использует их в сером обороте.

«И ни один из этих мотивов не исчезнет от министерских призывов, — говорит Астафьев. — Для реального сдвига нужны структурные стимулы: возможно, расширение страхового покрытия вкладов, прозрачный и доступный рынок облигаций, программы долгосрочных сбережений с налоговыми льготами».

Без этого значительная часть средств так и останется в наличной форме — не из упрямства, а из расчета. Россиянин стал прагматичнее, его посулами Силуанова не подкупишь.

Не из-за финансовой грамотности

Хотя с точки зрения экономической теории Силуанов абсолютно прав: «мертвые» деньги — это упущенные возможности. Бизнес-аналитик Виталий Лавринович подчеркивает, что инвестиции — это способ одновременно поддержать экономику и увеличить личный доход. Но есть ключевое условие: доверие. О котором, увы, чиновники часто забывают.

А россияне держат деньги в наличных не из-за финансовой неграмотности, а из-за осторожности.

Опыт прошлых кризисов научил их простому правилу: сохранность важнее доходности. И пока это правило не потеряет актуальность, массового притока в более рискованные инструменты ждать не стоит.

В развитых странах ситуация иная. Там значительная часть сбережений инвестируется через фондовый рынок. Но это работает благодаря защите инвесторов, прозрачности компаний и предсказуемости правил. В России же рынок только формируется.

Лавринович считает, что переход от депозитов к акциям и облигациям — процесс логичный… но очень небыстрый. Он требует финансовой грамотности, понимания рисков и готовности к долгосрочным вложениям.

Короче, государство хочет, чтобы граждане инвестировали, но сами граждане хотят сначала быть уверенными, что правила игры не изменятся на ходу. Не так, например, как с криптовалютами, в которые сначала массово бросились россияне (одни майнили, другие арбитражили)… а потом так же массово побежали обратно. Когда правительство решило криминализировать майнинг и ввести НДФЛ на оборот крипты.

В итоге идея «достать деньги из-под подушки» выглядит здравой, но ее реализация упирается не в экономику, а в психологию. Деньги любят не только счет, но и спокойствие. А готовы ли правительство и Силуанов его гарантировать?! Риторический вопрос.