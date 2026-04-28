НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+23°C

Сейчас в Ярославле
Погода+23°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +21

0 м/c,

 756мм 47%
Подробнее
3 Пробки
USD 79,46
EUR 91,19
Площадь имени «Локомотива»
Экономический прогноз
Здесь был Пушкин
Балерины с «Алиэкспресс»?
Бизнесмен пожаловался на власть
Истории из пионерского лагеря
Задержат рейсы
Перестроят аэропорт в Туношне
Экономика Какой будет экономика через десять лет: ответ главы ЦБ

Какой будет экономика через десять лет: ответ главы ЦБ

Набиуллина рассказала о главном тренде

702
Глава Банка России предупредила о глубинных сдвигах | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUГлава Банка России предупредила о глубинных сдвигах | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Глава Банка России предупредила о глубинных сдвигах

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Через десять лет экономику будут определять тектонические технологические сдвиги. Об этом на «Альфа-саммите» заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Честно говоря, достаточно сложно отвечать на этот вопрос, хотя мы стараемся видеть долгосрочные тренды и работать на них. Просто я вспоминаю себя, и вы вспомните себя в 2016 году: вот вы такую экономику представляли сейчас?» — сказала Набиуллина.

По ее словам, исходя из наблюдаемых трендов, сработают именно технологические изменения. Такие глубинные сдвиги случаются нечасто, но сейчас человечество находится именно в таком периоде. Они будут определять условия бизнеса, работы финансовой сферы и всей жизни.

Главным вызовом Набиуллина назвала необходимость сохранить конкуренцию и не сделать людей заложниками монопольных структур в рамках платформенной экономики. При этом она подчеркнула, что для нее непреложной истиной остается важность макроэкономической стабильности вне зависимости от масштаба технологических изменений.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Эльвира Набиуллина Экономика Технологический процесс Бизнес
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
12
Гость
28 апреля, 18:10
Через десять лет будет дефолт обнищавшее население и население страны сократиться на 1/4
Гость
28 апреля, 17:30
Судя по многолетней тенденции, через 10 лет Россия напрочь лишится средств (и навыков) производства любой более-менее высокотехнологичной продукции; всё более-менее грамотное население останется без средств к существованию, ибо не будет иметь работы и возможности не только трудоустроиться, но даже искать эту работу, так как центры занятости закрываются, интернет-площадки для этой цели - тоже (небольшой части повезёт больше - они уедут за границу); все официальные рабочие места будут заняты иноземными существами из высокогорных кишлаков!
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Мой банк меня бережет. Журналист хотела снять 200 тысяч, чтобы погасить кредит, — к ней домой приехала служба безопасности
Ксения Владимирская
Автор мнения
Мнение
«Спуталась речь, понес пургу». Врач — о смертельном диагнозе, который сложно обнаружить
Ирина Волкова
Главврач клиники «Реабилитация доктора Волковой»
Мнение
Море и горы за 70 тысяч рублей. Туристка рассказала о плюсах и минусах отдыха в Абхазии и что стало для нее настоящим кошмаром
Ксения
Мнение
«Был только 100-й по 349 рублей». Как семья педагогов сэкономила на билетах и рванула в Крым на машине
Анна Скакунова
Мнение
Тепло для бюджета, но холодно в салоне зимой. Водитель 13 лет ездит на электрокаре: плюсы и минусы
Денис Дедюхин
Рекомендуем