Какой будет экономика через десять лет: ответ главы ЦБ

Глава Банка России предупредила о глубинных сдвигах Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Через десять лет экономику будут определять тектонические технологические сдвиги. Об этом на «Альфа-саммите» заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Честно говоря, достаточно сложно отвечать на этот вопрос, хотя мы стараемся видеть долгосрочные тренды и работать на них. Просто я вспоминаю себя, и вы вспомните себя в 2016 году: вот вы такую экономику представляли сейчас?» — сказала Набиуллина.

По ее словам, исходя из наблюдаемых трендов, сработают именно технологические изменения. Такие глубинные сдвиги случаются нечасто, но сейчас человечество находится именно в таком периоде. Они будут определять условия бизнеса, работы финансовой сферы и всей жизни.