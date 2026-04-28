Какой будет экономика через десять лет: ответ главы ЦБ

Через десять лет экономику будут определять тектонические технологические сдвиги. Об этом на «Альфа-саммите» заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
«Честно говоря, достаточно сложно отвечать на этот вопрос, хотя мы стараемся видеть долгосрочные тренды и работать на них. Просто я вспоминаю себя, и вы вспомните себя в 2016 году: вот вы такую экономику представляли сейчас?» — сказала Набиуллина.
По ее словам, исходя из наблюдаемых трендов, сработают именно технологические изменения. Такие глубинные сдвиги случаются нечасто, но сейчас человечество находится именно в таком периоде. Они будут определять условия бизнеса, работы финансовой сферы и всей жизни.
Главным вызовом Набиуллина назвала необходимость сохранить конкуренцию и не сделать людей заложниками монопольных структур в рамках платформенной экономики. При этом она подчеркнула, что для нее непреложной истиной остается важность макроэкономической стабильности вне зависимости от масштаба технологических изменений.