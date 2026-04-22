Пособие для семей начнут считать по-новому: когда это произойдет и какие суммы ждать

Новый закон приняли в этом году Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Социальный фонд России пересмотрит выплаты многодетным семьям уже в конце мая. Об этом предупредил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Единое пособие — выплата для семей с детьми до 17 лет и для беременных, вставших на учет до 12-й недели. Размер выплаты зависит от уровня дохода семьи и составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на детей. По действующим правилам, право на получение пособия имеют семьи с доходом ниже прожиточного минимума на человека.

«Социальный фонд в конце мая начнет проактивный пересчет пособий тем, кому они отказали, начиная с 1 января текущего года», — сказал он в интервью «Вестям».

Семьям, которые раньше лишались пособия из-за превышения дохода до 10%, теперь установят ежемесячную выплату в 50% регионального прожиточного минимума. Такую сумму граждане будут получать в течение года.

Как объяснил Котяков, все семьи, которые попали под изменения, смогут получить пересчитанные выплаты с 1 января 2026 года.

Закон об изменении критериев для назначения ежемесячного единого пособия приняли в феврале этого года. Согласно данным Минтруда, новые правила позволят получать финансовую поддержку еще 74 тысячам семей.