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Экономика Пособие для многодетных семей в Ярославской области дадут не только малоимущим: новые правила

Пособие для многодетных семей в Ярославской области дадут не только малоимущим: новые правила

Это коснется многодетных семей и не только

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В Ярославской области поменяются правила для назначения детского пособия | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ Ярославской области поменяются правила для назначения детского пособия | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославской области поменяются правила для назначения детского пособия

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославской области расширили список получателей ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. На выплату теперь смогут рассчитывать момногодетные семьи, у которых доход на одного человека превышает прожиточный минимум не более, чем на 10%. Сейчас на эту меру поддержки могут претендовать только те семьи, у которых доход ниже прожиточного минимума на каждого члена семьи. Планку подняли, чтобы помочь семьям с доходами едва выше минимальных.

Изменение, предложенные правительством, 21 апреля поддержали депутаты Ярославской областной Думы на комитете по социальной, демографической политике, труду и занятости.

Как пояснила министр труда и социальной поддержки населения Надежда Биочино, речь идет о приведении регионального законодательства в соответствие федеральному — соответствующие изменения в него были внесены еще в феврале 2026 года.

Размер ежемесячного пособия в этом случае устанавливается в размере 50% величины прожиточного минимума на ребенка — 9185,5 рубля.

«Я напомню, что вопрос возник на встрече Президента России Владимира Путина с многодетными семьями в конце прошлого года. Семья из Татарстана тогда обратилась к главе государства и сообщила о том, что их доход совсем на чуть-чуть превышает величину прожиточного минимума. И тогда президентом было дано поручение правительству РФ разработать методику, в соответствии с которой многодетные семьи в случае незначительного превышения дохода не теряли бы возможность получения пособия», — пояснила Надежда Биочино.

Норма должна вступить в действие с 22 мая 2026 года. Предполагается, что она задним числом будет распространяться на все заявления, полученные от многодетных семей, начиная с 1 января 2026 года. Причем, по тем заявлениям, по которым уже был получен отказ, пересмотр решения произойдет автоматически. Повторно обращаться в соцфонд не надо. О принятом решении родителей уведомят через портал госуслуг.

«Если после отказа семья до 22 мая подала заявление и пособие было назначено, беззаявительного пересмотра не будет. Пособие будет выплачиваться на основании решения по самостоятельно поданному заявлению», — прояснили власти.

Важное условие — заявление на продление единого пособия должно быть подано в последнем месяце периода назначения или в течение трех месяцев после окончания выплаты.

Применяться новое правило может только один раз в течение всего периода получения пособия. При этом превышение дохода должно быть единственной причиной, препятствующей назначению.

Кроме того, этим же законом с 1 апреля 2027 года для получения ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка вводится требование о пятилетнем сроке пребывания обратившихся в статусе гражданина РФ, за исключением некоторых случаев. Например, если гражданство приобретено по рождению.

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Комментарии
13
Гость
22 апреля, 21:54
Это что мёртвому припарка. С нынешними ценами и налогами деньги давно обесценились.
Гость
22 апреля, 21:26
Нафига рожать столько, если обеспечить не можешь? Чтобы потом побираться?
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Гость
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